https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ilk-insan-gecmisiyle-karsilasti-evrimlerinin-iki-farkli-asamasinda-olan-turler-15-milyon-yil-once-1090964935.html

'İlk insan' geçmişiyle karşılaştı: Evrimlerinin iki farklı aşamasında olan türler 1.5 milyon yıl önce rastlaşmışlar

'İlk insan' geçmişiyle karşılaştı: Evrimlerinin iki farklı aşamasında olan türler 1.5 milyon yıl önce rastlaşmışlar

Sputnik Türkiye

Kenya'nın Koobi Fora bölgesinde 1.5 milyon yıl önceye ait, evriminin iki farklı aşamasında olan iki farklı insan türünün ayak izlerine rastlandı. Bilim... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T12:29+0300

2024-11-29T12:29+0300

2024-11-29T12:29+0300

yaşam

bilim

doğu afrika

kenya

fosil

arkeolojik kazı

homo sapiens

paranthropus boisei

ilkel insanlar

evrim

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Bilim insanları, Kenya'daki Turkana Gölü kıyısında, 1.5 milyon yıl önce bırakılan çamurlu izlerinin iki farklı ilk insan türüne ait olduğunu açıkladı. Ve bu iki tür, aynı anda göl kıyısında karşılaşmış olabilir. Evrimlerinin iki farklı aşamasında olan Homo erectus ve Paranthropus boisei türlerinin Turkana Havzası'nda hemen hemen aynı zamanlarda yaşandığı tahmin ediliyordu, ancak kesin kanıtlar bulunmuyordu. İki türe ait bulunan fosillerin tarihlemesi kesin değildi. Yeni keşfedilen fosil ayak izlerinde 'korunmuş bir gerçek zaman anı' olduğunu belirten araştırmacılar, bunun 'inanılmaz bir keşif' olduğunu söylüyor.Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan çalışmada, uzmanların fosil ayak izlerinin iki farklı tür tarafından 'birkaç saat veya en fazla birkaç gün arayla' bırakıldığı düşünülüyor. İlk olarak 2021'de ortaya çıkarılan ayak izlerini inceleyen uzmanlar, 'soyu tükenmiş iki insan türünün, muhtemelen birbirlerini gördüklerini, muhtemelen birbirlerinin orada olduğunu biliyorlardı ve muhtemelen bir şekilde birbirlerini etkilediklerini' söylüyor.Araştırmacılardan biri olan Pennsylvania’daki Chatham Üniversitesi’nden paleoantropolog Kevin Hatala, “Bu iki türün aynı doğal ortamda birbirlerinin varlığının farkında olduğunu ve muhtemelen birbirlerini ‘farklı’ olarak tanıdıklarını tahmin ediyorum” dedi.Ayak izlerinin şekli sayesinde iki tür arasında ayrım yapan uzmanlar, türlerin ayakların anatomisi ve nasıl kullanıldığına dair ipuçları yakaladı. Bilinen ilk 'dik durabilen' insan türü: Homo ErectusBulunabilen en eski kalıntıları 2 milyon yıl önceye dayanan ilk 'dik insan' Homo erectus, Pleistosen döneminde yaşamış ve soyu tükenmiş olan arkaik insan türü. Ve bu tür, Homo cinsinin ilk tanınabilen üyelerinden biri olarak kabul ediliyor.Homo Erectus, büyük ihtimalle Doğu Afrika'da veya Avrasya'da eski bir Homo türünün 'Homo Habilis) soyundan geldiği düşünülüyor. Daha önceki insan türlerinden daha iri ve daha kabiliyetli olan Homo Erectus, iskeletleri Homo Sapiens'lere çok benzemesine rağmen bir tık daha tıknazlardı. İki ayağı üzerinde yürüyen ilk tür olan Homo Erectus, ilkel insanların 'Tarzan' davranışına izin veren tırmanma yeteneklerini kaybeden bir türdür.Paranthropus boiseiParanthropus boisei türü ise Geç Pleyistosen ile Orta Pleyistosen dönemi arasında, Doğu Afrika'da yaşamış soyu tükenmiş bir Paranthropus türüdür.Homo erectus, en eski kalıntıları 2 milyon yıl öncesine tarihlendirilen, Pleistosen'de yaşamış soyu tükenmiş bir arkaik insan türüdür. Örnekleri Homo cinsinin ilk tanınabilen üyeleri arasındadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/milyonlarca-yil-suren-karniyen-yagmurlari-iklim-degisimi-ve-dinozorlarin-evrimsel-avantaji-1090478286.html

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bilim, doğu afrika, kenya, fosil, arkeolojik kazı, homo sapiens, paranthropus boisei, ilkel insanlar, evrim, aşama, homo erectus