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Acun 'Bu sezon tarihe geçecek' diyerek duyurdu: Survivor 2025 kadrosu açıklandı
Acun 'Bu sezon tarihe geçecek' diyerek duyurdu: Survivor 2025 kadrosu açıklandı
Sputnik Türkiye
Acun Ilıcalı, Survivor 2025’in 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımları belli olurken, İsmail Balaban, Serenay Aktaş ve Adem Kılıçcı... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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Acun Ilıcalı, Survivor 2025’in 1 Ocak 2025’te izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hem yeni sezonun afişini yayınladı hem de All Star ve Gönüllüler takımlarını duyurdu. Kadro, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.All Star takımı: Şampiyonlar ve tecrübeli yarışmacılar sahadaSurvivor 2025 All Star takımı, önceki sezonlarda iz bırakmış ve şampiyonluk yaşamış yarışmacılardan oluşuyor. İşte kadroda öne çıkan isimler:Gönüllüler takımı: Yeni yüzler ve umut vadeden sporcularGönüllüler takımı, Survivor’da kendini kanıtlamak isteyen genç ve yetenekli isimlerden oluşuyor. İşte dikkat çeken yarışmacılar:Sosyal medyada büyük yankı uyandırdıSurvivor 2025’in kadrosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı gibi isimlerin dönüşü, yarışmanın takipçileri arasında heyecan yarattı. Afiş ve tanıtım videoları, binlerce yorum ve paylaşım alarak yeni sezonun ne kadar iddialı olacağını ortaya koydu.Survivor 2025: Yeni sezon neler sunacak?Survivor’ın bu sezonki formatında, zorlu parkurlar ve iddialı ödüller dikkat çekecek. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir rekabet bekleniyor. Acun Ilıcalı, “Bu sezon Survivor tarihine geçecek” diyerek heyecanı artırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/barbarosun-efsane-tabagi-masterchefe-damga-vurdu-seflerden-gelen-zor-gorev-sonrasi-ilk-6ya-kalan-3-1091732070.html
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Acun 'Bu sezon tarihe geçecek' diyerek duyurdu: Survivor 2025 kadrosu açıklandı

06:58 19.12.2024 (güncellendi: 07:47 19.12.2024)
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© İHA
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Acun Ilıcalı, Survivor 2025’in 1 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. All Star ve Gönüllüler takımları belli olurken, İsmail Balaban, Serenay Aktaş ve Adem Kılıçcı gibi tanıdık yüzler dikkat çekti. Yeni sezonun afişi ve tanıtım videoları sosyal medyada büyük ses getirdi. İşte Survivor 2025 kadrosu ve detaylar!
Acun Ilıcalı, Survivor 2025’in 1 Ocak 2025’te izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda hem yeni sezonun afişini yayınladı hem de All Star ve Gönüllüler takımlarını duyurdu. Kadro, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

All Star takımı: Şampiyonlar ve tecrübeli yarışmacılar sahada

Survivor 2025 All Star takımı, önceki sezonlarda iz bırakmış ve şampiyonluk yaşamış yarışmacılardan oluşuyor. İşte kadroda öne çıkan isimler:
İsmail Balaban: 2021 şampiyonu olan Balaban, “Bekle beni Survivor, sarı fırtına geri dönüyor” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
Serenay Aktaş: 2014 sezonunun Ünlüler-Gönüllüler takımında yarışan Aktaş, zihinsel dönüşüm yaşadığını belirtti.
Adem Kılıçcı: 2017 sezonunda ikinci, 2018’de ise şampiyon olan Kılıçcı, “Şampiyon gibi yaşayıp şampiyon gibi yarışacağım” dedi.
Batuhan Karacakaya: 2021, 2022 ve 2024 sezonlarında yarışan Karacakaya, bu yıl da kadroda yer aldı.
Ayşe Yüksel: 2021 sezonunda üçüncü olan Yüksel, antrenman görüntüleriyle dönüşe hazır olduğunu gösterdi.
Yağmur Banda: Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yarışmaya erken veda eden Banda, bu yıl yeniden parkura dönüyor.

Gönüllüler takımı: Yeni yüzler ve umut vadeden sporcular

Gönüllüler takımı, Survivor’da kendini kanıtlamak isteyen genç ve yetenekli isimlerden oluşuyor. İşte dikkat çeken yarışmacılar:
Batuhan Gökgöz: 400 metre engelli koşuda Türkiye şampiyonu olan milli atlet.
Tuğba Yeni: Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni olan Tuğba Yeni, spordaki başarılarını parkura taşımaya kararlı.
Adilhan Numan: İstanbul Üniversitesi öğrencisi ve Amerikan futbolu tutkunu Adilhan, çizim yeteneğiyle de dikkat çekiyor.
Dilşah Kurt: Milli boksör olan Kurt, Gönüllüler takımında yer alıyor.
Kaan Kazgan: MMA dövüşçüsü olan Kazgan, güçlü fiziği ve mücadelesiyle göz dolduruyor.

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Survivor 2025’in kadrosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle İsmail Balaban, Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıçcı gibi isimlerin dönüşü, yarışmanın takipçileri arasında heyecan yarattı. Afiş ve tanıtım videoları, binlerce yorum ve paylaşım alarak yeni sezonun ne kadar iddialı olacağını ortaya koydu.

Survivor 2025: Yeni sezon neler sunacak?

Survivor’ın bu sezonki formatında, zorlu parkurlar ve iddialı ödüller dikkat çekecek. All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen bir rekabet bekleniyor. Acun Ilıcalı, “Bu sezon Survivor tarihine geçecek” diyerek heyecanı artırdı.
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