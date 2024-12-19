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Barbaros’un efsane tabağı MasterChef’e damga vurdu: Şeflerden gelen zor görev sonrası ilk 6’ya kalan 3. isim belli oldu
Barbaros’un efsane tabağı MasterChef’e damga vurdu: Şeflerden gelen zor görev sonrası ilk 6’ya kalan 3. isim belli oldu
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MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Eski yarışmacı Barbaros'un konuk olduğu bölümde, yarışmacılar Peru biberi ve keçi sütü ile... 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye’de final yaklaştıkça heyecan artıyor! Eski yarışmacılardan Barbaros’un konuk olduğu gecede, yarışmacılar iki aşamalı bir mücadelede ter döktü. İlk turda Fener Balığı Wellington hazırlayan yarışmacılar, lezzet ve sunumda yeteneklerini ortaya koydu. Şefler, bu özel tabağı değerlendirirken oldukça zorlandı.İlk Tur: Lezzet yarışında kıran kırana rekabetİlk turda yarışmacılar, Barbaros’un ünlü limon tuzlu Fener Balığı Wellington tarifini yeniden yorumladı. Şefler tarafından yapılan oylamada ortaya şu sonuçlar çıktı:Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı.İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovuİkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi:“Peru biberi, tatlımsı ve baharatsı bir tada sahiptir. Halk arasında pembe karabiber olarak bilinse de karabiberle hiçbir akrabalığı yoktur. Bu özgün aromayı doğru kullanmak önemlidir.”Yarışmacılar, yaratıcı tabaklarıyla şefleri etkilemek için sınırlarını zorladı.İlk 6’ya kalan üçüncü i̇sim: semih!İkinci turda şeflerin yaptığı oylama sonunda, gecenin en yüksek puanını alan Semih, ilk 6’ya kalan üçüncü isim olmayı başardı. Semih’in bu başarısı, yarışmanın geri kalanı için büyük bir moral kaynağı oldu.MasterChef Türkiye’de kalan i̇simlerYarışmada son 7’ye kalan isimler şu şekilde sıralandı:Finale doğru adım adım yaklaşan MasterChef yarışmacıları, rekabeti her geçen gün daha da artırıyor.MasterChef heyecanı artıyorMasterChef Türkiye, hem lezzet hem de yaratıcılık yarışını sürdürürken, bu bölümdeki zorlu görevler ve rekabet sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski yarışmacı Barbaros’un etkileyici tarifi ve şeflerin zorlu kararları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
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Barbaros’un efsane tabağı MasterChef’e damga vurdu: Şeflerden gelen zor görev sonrası ilk 6’ya kalan 3. isim belli oldu

07:46 19.12.2024 (güncellendi: 08:05 19.12.2024)
MasterChef
MasterChef - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Eski yarışmacı Barbaros'un konuk olduğu bölümde, yarışmacılar Peru biberi ve keçi sütü ile hünerlerini sergiledi. Şeflerin karar vermekte zorlandığı gecede 'Masterchef 3 ceketi kim kazandı' sorusu da gündem oldu. İşte MasterChef’in en çok konuşulan detayları!
MasterChef Türkiye’de final yaklaştıkça heyecan artıyor! Eski yarışmacılardan Barbaros’un konuk olduğu gecede, yarışmacılar iki aşamalı bir mücadelede ter döktü. İlk turda Fener Balığı Wellington hazırlayan yarışmacılar, lezzet ve sunumda yeteneklerini ortaya koydu. Şefler, bu özel tabağı değerlendirirken oldukça zorlandı.

İlk Tur: Lezzet yarışında kıran kırana rekabet

İlk turda yarışmacılar, Barbaros’un ünlü limon tuzlu Fener Balığı Wellington tarifini yeniden yorumladı. Şefler tarafından yapılan oylamada ortaya şu sonuçlar çıktı:
Onur: 27.5 puan
Semih: 24.5 puan
Şirin: 21 puan
Eda: 20.5 puan
Erim: 19.5 puan
Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı.

İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovu

İkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi:
“Peru biberi, tatlımsı ve baharatsı bir tada sahiptir. Halk arasında pembe karabiber olarak bilinse de karabiberle hiçbir akrabalığı yoktur. Bu özgün aromayı doğru kullanmak önemlidir.”
Yarışmacılar, yaratıcı tabaklarıyla şefleri etkilemek için sınırlarını zorladı.

İlk 6’ya kalan üçüncü i̇sim: semih!

İkinci turda şeflerin yaptığı oylama sonunda, gecenin en yüksek puanını alan Semih, ilk 6’ya kalan üçüncü isim olmayı başardı. Semih’in bu başarısı, yarışmanın geri kalanı için büyük bir moral kaynağı oldu.

MasterChef Türkiye’de kalan i̇simler

Yarışmada son 7’ye kalan isimler şu şekilde sıralandı:
Eda
Erim
Şirin
Onur
Beyza
Semih
Kerem
Finale doğru adım adım yaklaşan MasterChef yarışmacıları, rekabeti her geçen gün daha da artırıyor.

MasterChef heyecanı artıyor

MasterChef Türkiye, hem lezzet hem de yaratıcılık yarışını sürdürürken, bu bölümdeki zorlu görevler ve rekabet sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski yarışmacı Barbaros’un etkileyici tarifi ve şeflerin zorlu kararları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
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