https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/barbarosun-efsane-tabagi-masterchefe-damga-vurdu-seflerden-gelen-zor-gorev-sonrasi-ilk-6ya-kalan-3-1091732070.html

Barbaros’un efsane tabağı MasterChef’e damga vurdu: Şeflerden gelen zor görev sonrası ilk 6’ya kalan 3. isim belli oldu

Barbaros’un efsane tabağı MasterChef’e damga vurdu: Şeflerden gelen zor görev sonrası ilk 6’ya kalan 3. isim belli oldu

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'de nefes kesen mücadeleler devam ediyor. Eski yarışmacı Barbaros'un konuk olduğu bölümde, yarışmacılar Peru biberi ve keçi sütü ile... 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T07:46+0300

2024-12-19T07:46+0300

2024-12-19T08:05+0300

yaşam

masterchef

masterchef

tv8

tv8

somer sivrioğlu

danilo zanna

şef

acun ilıcalı

acun medya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091488427_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee7014131d211081184d656fd9ddf280.jpg

MasterChef Türkiye’de final yaklaştıkça heyecan artıyor! Eski yarışmacılardan Barbaros’un konuk olduğu gecede, yarışmacılar iki aşamalı bir mücadelede ter döktü. İlk turda Fener Balığı Wellington hazırlayan yarışmacılar, lezzet ve sunumda yeteneklerini ortaya koydu. Şefler, bu özel tabağı değerlendirirken oldukça zorlandı.İlk Tur: Lezzet yarışında kıran kırana rekabetİlk turda yarışmacılar, Barbaros’un ünlü limon tuzlu Fener Balığı Wellington tarifini yeniden yorumladı. Şefler tarafından yapılan oylamada ortaya şu sonuçlar çıktı:Bu puanlar, yarışmacıları ikinci tur için motive etti ve yarış daha da kızıştı.İkinci Tur: Keçi sütü ve peru biberi ile yaratıcılık şovuİkinci turda yarışmacılardan, malzeme olarak Peru biberi ve keçi sütü kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Mehmet Şef, Peru biberini tanıtarak yarışmacılara ipuçları verdi:“Peru biberi, tatlımsı ve baharatsı bir tada sahiptir. Halk arasında pembe karabiber olarak bilinse de karabiberle hiçbir akrabalığı yoktur. Bu özgün aromayı doğru kullanmak önemlidir.”Yarışmacılar, yaratıcı tabaklarıyla şefleri etkilemek için sınırlarını zorladı.İlk 6’ya kalan üçüncü i̇sim: semih!İkinci turda şeflerin yaptığı oylama sonunda, gecenin en yüksek puanını alan Semih, ilk 6’ya kalan üçüncü isim olmayı başardı. Semih’in bu başarısı, yarışmanın geri kalanı için büyük bir moral kaynağı oldu.MasterChef Türkiye’de kalan i̇simlerYarışmada son 7’ye kalan isimler şu şekilde sıralandı:Finale doğru adım adım yaklaşan MasterChef yarışmacıları, rekabeti her geçen gün daha da artırıyor.MasterChef heyecanı artıyorMasterChef Türkiye, hem lezzet hem de yaratıcılık yarışını sürdürürken, bu bölümdeki zorlu görevler ve rekabet sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Eski yarışmacı Barbaros’un etkileyici tarifi ve şeflerin zorlu kararları, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/acun-bu-sezon-tarihe-gececek-diyerek-duyurdu-survivor-2025-kadrosu-aciklandi-1091729907.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

masterchef türkiye 2024, masterchef ilk 6'ya kim kaldı, masterchef semih ilk 6, barbaros masterchef konuk, fener balığı wellington tarifi, keçi sütü peru biberi, masterchef yaratıcı tabaklar, masterchef son 7 yarışmacı, masterchef türkiye şeflerin puanları, masterchef türkiye final heyecanı, masterchef barbaros'un tabağı, masterchef peru biberi nedir, masterchef keçi sütü ile tarif, masterchef semih başarı, masterchef eylül 2024 yarışmacıları, masterchef en iyi tarifler, masterchef türkiye yarışmacı sıralaması, masterchef türkiye nefes kesen mücadele, masterchef eski yarışmacılar, masterchef sosyal medya tepkileri