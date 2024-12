https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/elon-musk-ingiltere-merkezli-haber-ajansini-elestirdi-ucretli-propaganda-1091679757.html

Elon Musk İngiltere merkezli haber ajansını eleştirdi: 'Ücretli propaganda'

Elon Musk İngiltere merkezli haber ajansını eleştirdi: 'Ücretli propaganda'

18.12.2024

Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Elon Musk, Reuters'in kendisi ve şirketi hakkında yaptığı haberlerin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından finanse edildiğini belirten bir kullanıcının görüşüne katılarak, “Evet, bu çok şeyi açıklıyor. Yazıklar olsun sana Reuters. Ücretli propaganda!” ifadelerini kullandı. Musk, daha önce New York Times'ı da ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne saldırmakla suçlamıştı. Reuters ve Associated Press gibi diğer haber ajanslarını da eleştiren Musk, Reuters’i dünyanın geleneksel medyasının en kötüsü olarak tanımlamış, ayrıca Tesla'nın ekonomik ve yatırım faaliyetleriyle ilgili haberlerin kalitesinden memnun olmadığını dile getirmişti. Associated Press'i ise 'aşırı solcu bir propaganda makinesi' olarak nitelendirirken, Biden'ın kamuoyu önündeki bazı olaylarla ilgili bilgileri inkar etme çabalarını da eleştirdi.

