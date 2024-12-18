https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/elon-musk-ingiltere-merkezli-haber-ajansini-elestirdi-ucretli-propaganda-1091679757.html
Elon Musk İngiltere merkezli haber ajansını eleştirdi: 'Ücretli propaganda'
Elon Musk İngiltere merkezli haber ajansını eleştirdi: 'Ücretli propaganda'
Sputnik Türkiye
Elon Musk, Reuters haber ajansını eleştirerek, onu “ücretli propaganda” olarak nitelendirdi. 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T04:39+0300
2024-12-18T04:39+0300
2024-12-18T04:39+0300
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associated press (ap)
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Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Elon Musk, Reuters'in kendisi ve şirketi hakkında yaptığı haberlerin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından finanse edildiğini belirten bir kullanıcının görüşüne katılarak, “Evet, bu çok şeyi açıklıyor. Yazıklar olsun sana Reuters. Ücretli propaganda!” ifadelerini kullandı. Musk, daha önce New York Times'ı da ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne saldırmakla suçlamıştı. Reuters ve Associated Press gibi diğer haber ajanslarını da eleştiren Musk, Reuters’i dünyanın geleneksel medyasının en kötüsü olarak tanımlamış, ayrıca Tesla'nın ekonomik ve yatırım faaliyetleriyle ilgili haberlerin kalitesinden memnun olmadığını dile getirmişti. Associated Press'i ise 'aşırı solcu bir propaganda makinesi' olarak nitelendirirken, Biden'ın kamuoyu önündeki bazı olaylarla ilgili bilgileri inkar etme çabalarını da eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/elon-musk-yilin-insani-olmak-istemiyorum-1091342021.html
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abd, elon musk, reuters, associated press (ap), new york times
abd, elon musk, reuters, associated press (ap), new york times
Elon Musk İngiltere merkezli haber ajansını eleştirdi: 'Ücretli propaganda'
Elon Musk, Reuters haber ajansını eleştirerek, onu “ücretli propaganda” olarak nitelendirdi.
Sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda Elon Musk, Reuters'in kendisi ve şirketi hakkında yaptığı haberlerin ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından finanse edildiğini belirten bir kullanıcının görüşüne katılarak, “Evet, bu çok şeyi açıklıyor. Yazıklar olsun sana Reuters. Ücretli propaganda!” ifadelerini kullandı.
Musk, daha önce New York Times'ı da ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği ile güvence altına alınan ifade özgürlüğüne saldırmakla suçlamıştı.
Reuters ve Associated Press gibi diğer haber ajanslarını da eleştiren Musk, Reuters’i dünyanın geleneksel medyasının en kötüsü olarak tanımlamış, ayrıca Tesla'nın ekonomik ve yatırım faaliyetleriyle ilgili haberlerin kalitesinden memnun olmadığını dile getirmişti.
Associated Press'i ise 'aşırı solcu bir propaganda makinesi' olarak nitelendirirken, Biden'ın kamuoyu önündeki bazı olaylarla ilgili bilgileri inkar etme çabalarını da eleştirdi.