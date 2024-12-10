https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/elon-musk-yilin-insani-olmak-istemiyorum-1091342021.html
Elon Musk: 'Yılın insanı' olmak istemiyorum
Elon Musk: 'Yılın insanı' olmak istemiyorum
Sputnik Türkiye
Elon Musk, sosyal medyada TIME dergisinin onu 'yılın insanı' seçmesini istemediğini belirtti. 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T04:19+0300
2024-12-10T04:19+0300
2024-12-10T04:19+0300
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Time dergisinin 'yılın insanı' adayları listesinde bulunan Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, söz konusu unvana sahip olmak istemediğini belirtti.Musk paylaşımında, bir kullanıcının, Musk'ın bu unvanı hak edip etmediğini sorduğu bir gönderiye, "Bunu çok istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.Daha önce Time dergisi, 2024 yılı için "Yılın İnsanı" adayı olanların kısa listesini yayımlamıştı. Bu unvan için Time dergisinin aday listesinde, Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Kamala Harris, Kate Middleton, Benyamin Netanyahu ve FED Başkanı Jerome Powell, Amerikalı komedyen Joe Rogan, Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum gibi isimler yer alıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/trump-ben-goreve-baslamadan-halledin-demisti-musk-israil-cumhurbaskani-ile-gorustu-1091220812.html
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Elon Musk: 'Yılın insanı' olmak istemiyorum
Elon Musk, sosyal medyada TIME dergisinin onu 'yılın insanı' seçmesini istemediğini belirtti.
Time dergisinin 'yılın insanı' adayları listesinde bulunan Elon Musk, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, söz konusu unvana sahip olmak istemediğini belirtti.
Musk paylaşımında, bir kullanıcının, Musk'ın bu unvanı hak edip etmediğini sorduğu bir gönderiye, "Bunu çok istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.
Daha önce Time dergisi, 2024 yılı için "Yılın İnsanı" adayı olanların kısa listesini yayımlamıştı.
Bu unvan için Time dergisinin aday listesinde, Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Kamala Harris, Kate Middleton, Benyamin Netanyahu ve FED Başkanı Jerome Powell, Amerikalı komedyen Joe Rogan, Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum gibi isimler yer alıyordu.