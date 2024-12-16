https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/asgari-ucrette-ikinci-toplanti-bugun-masada-konusulan-son-rakamlar-ne-1091569771.html

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün: Masada konuşulan son rakamlar ne?

Asgari ücrette ikinci toplantı bugün: Masada konuşulan son rakamlar ne?

Sputnik Türkiye

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için ikinci kez bir araya geliyor. İlk... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T08:06+0300

2024-12-16T08:06+0300

2024-12-16T08:07+0300

ekonomi

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret

asgari geçim

asgari geçim indirimi (agi)

brüt asgari ücret

net asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

2025 yılı

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2025 yılı asgari ücretini belirlemek için çalışmalar sürüyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00’te ikinci toplantısını gerçekleştirecek. İlk toplantıda herhangi bir rakam telaffuz edilmezken, tarafların beklentileri netleşmeye başladı.İlk toplantıda rakam konuşulmadı10 Aralık’ta gerçekleştirilen ilk toplantı sonrası, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Herhangi bir rakam konuşulmadı. Biz makul ölçülerde bir ücret talep ediyoruz. İnsanların yüzünü güldürecek bir rakam olsun istiyoruz,” açıklamasında bulundu.Bakan Işıkhan’dan “dengeli ücret” vurgusuÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin sosyal adalet ve ekonomik büyüme açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. “Asgari ücreti, hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir seviyede belirlemek için azami gayreti göstereceğiz,” diyen Işıkhan, taraflar arasında uzlaşının sağlanmasının önemine dikkat çekti.Tarafların zam beklentileri arasında uçurum varEkonomist ve Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, işçi ve işveren taraflarının beklentilerindeki farkın dikkat çekici olduğunu ifade etti. İşverenler %20 ila %25 arasında bir artış isterken, işçiler ise yüzde 50’lik bir zam talep ediyor. Bayram, yabancı kuruluşların açıklamalarına atıfta bulunarak, yüzde 30’un üzerindeki bir artışın enflasyonu tetikleyebileceği uyarısında bulundu.İkinci toplantıda ne konuşulacak?İkinci toplantıda:Ancak taraflar arasında uzlaşının hemen sağlanması beklenmiyor. Bayram, “İkinci toplantıda rakam telaffuz edilmesi zor görünüyor. Uzlaşının dördüncü toplantıya kalacağı tahmin ediliyor,” dedi.TÜRK-İŞ’in stratejisi: Temkinli bekleyişDaha önce “Açlık sınırının altında yokuz” açıklamasıyla dikkat çeken TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu dönemde daha temkinli bir tavır sergiliyor. TÜRK-İŞ, işveren tarafının teklifini gördükten sonra net bir pozisyon alacağını belirtiyor.Sendika, toplantıya bir aşçı, bir kuaför, bir karayolu işçisi ve bir gazeteciyi de dahil ederek, asgari ücretle geçinmenin zorluklarını birinci ağızdan duyurmayı hedefliyor.Asgari ücrette olası rakamlar ve tahminlerMevcut verilere göre, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 ila yüzde 34 arasında bir artış göstermesi bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram, şu tahminlerde bulundu:Bayram, nihai rakamın 23.000 TL civarında olabileceğini belirtti. Bu tahmin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” sözleriyle de örtüşüyor.Devlet masada dengeyi sağlayacakÇalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın da belirttiği gibi, devlet, işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda adalet ve dengeyi sağlamak için önemli bir rol oynuyor. Ancak nihai kararı tarafların uzlaşması belirleyecek.Tüm gözler üçüncü ve dördüncü toplantıdaUzmanlara göre, ikinci toplantı bir bilgi alışverişi süreci olacak. Asgari ücretle ilgili net rakamların ve anlaşmanın, üçüncü ve dördüncü toplantılarda şekillenmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html

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