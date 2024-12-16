https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html

Meteoroloji kar alarmına geçti, İstanbul dahil 13 ilde sarı kod: 'Göz gözü görmeyecek şekilde fırtına ve sağanak var'

Meteoroloji kar alarmına geçti, İstanbul dahil 13 ilde sarı kod: 'Göz gözü görmeyecek şekilde fırtına ve sağanak var'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporuna göre, İstanbul dahil 13 kent için sarı alarm verildi. Ankara’da kuvvetli karla karışık yağmur beklenirken, İstanbul’a... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T06:49+0300

2024-12-16T06:49+0300

2024-12-16T07:05+0300

meteoroloji

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

istanbul

ankara

orhan şen

doğu anadolu

kar

kar yağışı

kar fırtınası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. 13 kentte sarı alarm verilirken, yurdun büyük bir kısmı kar ve sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler için kritik uyarılar yapıldı.Pazartesi günü itibarıyla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar görülecek. Antalya'nın doğu kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.13 kentte sarı alarm: İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?Meteoroloji, İstanbul ve çevresindeki illerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Ankara içinse karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, sürücülere özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.İstanbul’da kar yağışı kapıya dayandı. Yetkililer, kar öncesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde kendini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji “Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova” için sarı kodlu uyarıda bulundu.Ankara'ya bu akşam kar geliyorCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi!Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de benzer bir risk olduğunu bildirdi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara, çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılırken, zorunlu olmadıkça dağlık alanlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.Hava sıcaklıklarında düşüş sürüyorMeteoroloji’nin açıklamasına göre:Günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.Rüzgar etkili olacakRüzgarın, batı bölgelerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların Antalya'nın doğu kıyılarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’den güncel uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: İstanbul ve Sakarya’da yağmur etkili olacakMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İstanbul’da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda hafif sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi: Doğu kesimlerde kar ve yağmurEge’nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz Bölgesi: Antalya’da kuvvetli sağanakAkdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek. Toroslar’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Karla karışık yağmur uyarısıİç Anadolu genelinde hava çok bulutlu. Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Karadeniz Bölgesi: Çığ tehlikesi kapıda!Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski var.Doğu Anadolu Bölgesi: Yoğun kar yağışı uyarısıDoğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis görülecek. Erzurum, Kars ve Van’da kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Mardin hariç yağmurluGüneydoğu Anadolu’da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

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