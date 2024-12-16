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Meteoroloji kar alarmına geçti, İstanbul dahil 13 ilde sarı kod: 'Göz gözü görmeyecek şekilde fırtına ve sağanak var'
Meteoroloji kar alarmına geçti, İstanbul dahil 13 ilde sarı kod: 'Göz gözü görmeyecek şekilde fırtına ve sağanak var'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporuna göre, İstanbul dahil 13 kent için sarı alarm verildi. Ankara’da kuvvetli karla karışık yağmur beklenirken, İstanbul’a... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T06:49+0300
2024-12-16T07:05+0300
meteoroloji
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
istanbul
ankara
orhan şen
doğu anadolu
kar
kar yağışı
kar fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. 13 kentte sarı alarm verilirken, yurdun büyük bir kısmı kar ve sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler için kritik uyarılar yapıldı.Pazartesi günü itibarıyla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar görülecek. Antalya'nın doğu kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.13 kentte sarı alarm: İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?Meteoroloji, İstanbul ve çevresindeki illerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Ankara içinse karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, sürücülere özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.İstanbul’da kar yağışı kapıya dayandı. Yetkililer, kar öncesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde kendini göstermesi bekleniyor.Meteoroloji “Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova” için sarı kodlu uyarıda bulundu.Ankara'ya bu akşam kar geliyorCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi!Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de benzer bir risk olduğunu bildirdi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara, çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılırken, zorunlu olmadıkça dağlık alanlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.Hava sıcaklıklarında düşüş sürüyorMeteoroloji’nin açıklamasına göre:Günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.Rüzgar etkili olacakRüzgarın, batı bölgelerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların Antalya'nın doğu kıyılarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısıMeteoroloji, Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.Meteoroloji’den güncel uyarılarBugün hava nasıl olacak?Marmara Bölgesi: İstanbul ve Sakarya’da yağmur etkili olacakMarmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İstanbul’da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda hafif sağanak yağış bekleniyor.Ege Bölgesi: Doğu kesimlerde kar ve yağmurEge’nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Akdeniz Bölgesi: Antalya’da kuvvetli sağanakAkdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek. Toroslar’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Karla karışık yağmur uyarısıİç Anadolu genelinde hava çok bulutlu. Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.Karadeniz Bölgesi: Çığ tehlikesi kapıda!Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski var.Doğu Anadolu Bölgesi: Yoğun kar yağışı uyarısıDoğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis görülecek. Erzurum, Kars ve Van’da kar yağışı bekleniyor.Güneydoğu Anadolu: Mardin hariç yağmurluGüneydoğu Anadolu’da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.Denizlerde fırtına uyarısıMeteoroloji, denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
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Meteoroloji kar alarmına geçti, İstanbul dahil 13 ilde sarı kod: 'Göz gözü görmeyecek şekilde fırtına ve sağanak var'

06:49 16.12.2024 (güncellendi: 07:05 16.12.2024)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA
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Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporuna göre, İstanbul dahil 13 kent için sarı alarm verildi. Ankara’da kuvvetli karla karışık yağmur beklenirken, İstanbul’a kar yağışı yaklaşıyor. Pazartesi günü yurdun büyük bir kısmında soğuk hava, kar ve sağanak etkili olacak. İşte haftalık hava durumu raporunun tüm detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. 13 kentte sarı alarm verilirken, yurdun büyük bir kısmı kar ve sağanak yağışların etkisi altına girecek. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler için kritik uyarılar yapıldı.
Pazartesi günü itibarıyla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar görülecek. Antalya'nın doğu kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

13 kentte sarı alarm: İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji, İstanbul ve çevresindeki illerde soğuk hava ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Ankara içinse karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar, sürücülere özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
İstanbul’da kar yağışı kapıya dayandı. Yetkililer, kar öncesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde kendini göstermesi bekleniyor.
Meteoroloji “Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Yalova” için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ankara'ya bu akşam kar geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

“Bugün sabah ve öğlen saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz’de kuvvetli yağmur. Öğleden sonra önce Batı Karadeniz iç kesimleri, akşam İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı karla karışık yağmur ve yüksekler kar yağışlı. Pazartesi Anadolu’nun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Önümüzdeki hafta içi yağış yok. Rüzgar lodos Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde. Sıcaklıklar 2-5 derece artacak. İstanbul’da yağmur, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli 10 C. İzmir kuvvetli yağmurlu 13. Ankara öğleden sonra karla karışık yağmur ve akşam kar yağışlı 6 derece."

Doğu bölgelerinde çığ tehlikesi!

Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesine dikkat çeken Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde de benzer bir risk olduğunu bildirdi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlara, çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılırken, zorunlu olmadıkça dağlık alanlardan uzak durulması gerektiği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarında düşüş sürüyor

Meteoroloji’nin açıklamasına göre:
İç kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Kuzey kesimlerde sıcaklıklar, normallerin 1-3 derece altında olacak.
Güney kesimlerde ise sıcaklıklar 1-3 derece üzerinde ölçülecek.
Günlük hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, özellikle gece saatlerinde don ve buzlanma olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği belirtiliyor.

Rüzgar etkili olacak

Rüzgarın, batı bölgelerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların Antalya'nın doğu kıyılarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Bölge

Tahmin

Marmara

Parçalı çok bulutlu, İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur. Yüksek kesimlerde kar.

Ege

Doğu kesimlerinde sağanak yağış. İç kesimlerde karla karışık yağmur.

Akdeniz

Antalya’nın doğusunda kuvvetli sağanak. Yüksek kesimlerde kar yağışı.

İç Anadolu

Ankara ve çevresinde karla karışık yağmur ve kar. Buzlanma ve don görülebilir.

Karadeniz

Doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde yoğun kar.

Doğu Anadolu

Çığ tehlikesi ve yoğun kar yağışı. Buzlanma ve don uyarısı.

Güneydoğu Anadolu

Yağışlı. Mardin çevresi hariç karla karışık yağmur ve sağanak.

Meteoroloji’den güncel uyarılar

Kuvvetli Yağışlar: Antalya ve çevresinde sel ve su baskınlarına dikkat!
Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde sürücüler dikkatli olmalı.
Çığ Tehlikesi: Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi: İstanbul ve Sakarya’da yağmur etkili olacak

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. İstanbul’da sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın doğusunda hafif sağanak yağış bekleniyor.
Çanakkale: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Edirne: 10°C, parçalı ve çok bulutlu.
Sakarya: 10°C, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi: Doğu kesimlerde kar ve yağmur

Ege’nin doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
İzmir: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
Afyonkarahisar: 5°C, sabah saatlerinde yağmurlu, yükseklerinde kar yağışı görülecek.
Manisa ve Denizli: Yağmur bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Antalya’da kuvvetli sağanak

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Antalya’nın doğu kıyıları ve Finike çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görülecek. Toroslar’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Adana: 13°C, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı.
Antalya: 17°C, kuvvetli sağanak yağışlı.
Hatay ve Mersin: Yağmur etkili olacak.

İç Anadolu Bölgesi: Karla karışık yağmur uyarısı

İç Anadolu genelinde hava çok bulutlu. Ankara ve Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirde karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.
Ankara: 5°C, sabah saatlerinde yağmur, yükseklerde hafif kar yağışı.
Konya: 5°C, aralıklı yağmurlu, yükseklerde kar yağışı.
Çankırı: 4°C, sabah hafif kar yağışlı.

Karadeniz Bölgesi: Çığ tehlikesi kapıda!

Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski var.
Samsun: 12°C, aralıklı sağanak yağışlı.
Trabzon: 10°C, kıyı kesimlerinde sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur.
Kastamonu ve Bolu: İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi: Yoğun kar yağışı uyarısı

Doğu Anadolu genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve sis görülecek. Erzurum, Kars ve Van’da kar yağışı bekleniyor.
Erzurum: -4°C, aralıklı kar yağışlı.
Van: 3°C, karla karışık yağmur görülecek.
Malatya: 1°C, yoğun kar yağışlı.

Güneydoğu Anadolu: Mardin hariç yağmurlu

Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.
Diyarbakır: 6°C, yağmurlu.
Gaziantep: 7°C, yükseklerde karla karışık yağmur.
Şanlıurfa: 11°C, yağmur bekleniyor.

Denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji, denizlerde fırtına uyarısında bulundu.
Batı Karadeniz: Batı ve kuzeybatıdan esen kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar yer yer 3,5 metreye ulaşacak.
Ege Denizi: Kuzey ve güney bölgelerde fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Akdeniz: Güney kesimlerde fırtınamsı rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış görülecek.
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