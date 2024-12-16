https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/2025-uefa-super-kupa-macinin-stadi-belli-oldu-1091627829.html

2025 UEFA Süper Kupa maçının stadı belli oldu

2025 UEFA Süper Kupa maçının stadı belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi galibi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan iki takımın karşılaştığı Süper Kupa maçına İtalya'nın Udine kentinde bulunan Friuli Stadı ev... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T23:01+0300

2024-12-16T23:01+0300

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2025 UEFA Süper Kupa müsabakası İtalya'nın Udine kentinde bulunan Friuli Stadı'nda yapılacak.UEFA Şampiyonlar Ligi galibi ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan iki takımın karşılaştığı Süper Kupa maçına İtalya'nın Udine kentinde bulunan Friuli Stadı ev sahipliği yapacak. Final maçı 13 Ağustos Çarşamba günü düzenlenecek.2024 Süper Kupası'nı kim kazandı?2024 UEFA Süper Kupası maçı 14 Ağustos 2024 tarihinde Real Madrid ve Atalanta arasında oynandı ve Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı altıncı kez müzesine götürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/adana-demirspor-besiktas-macinin-devre-arasinda-kardesinin-olum-haberini-aldi-musabakaya-devam-etti-1091626714.html

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