https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/adana-demirspor-besiktas-macinin-devre-arasinda-kardesinin-olum-haberini-aldi-musabakaya-devam-etti-1091626714.html
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldı: Müsabakaya devam etti
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldı: Müsabakaya devam etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ağırlayan Adana Demirspor'da forma giyen Maestro'nun kardeşi maçın devre arasında... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T21:03+0300
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2024-12-16T21:07+0300
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ölüm
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Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro maça devam etti.Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ağırlayan Adana Demirspor'da forma giyen Maestro'nun kardeşi maçın devre arasında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu Maestro'nun kardeşinin vefat haberine rağmen takımını yalnız bırakmamak için maça devam ettiği öğrenildi.Sosyal medya hesabından Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ''Maestro kardeşinin ölüm haberine almasına rağmen maça devam etme kararı aldı. Allah gani gani rahmet eylesin'' dedi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında maçı 2-1 kazanmayı başardı.Maestro'nun kardeşi neden öldü?Adana Demirsporlu Maestro'nun kardeşinin ölüm nedeni henüz bilinmemekle birlikte bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240912/transfer-yasagini-kaldiramayan-adana-demirspor-baskani-sancak-loca-alin-kombine-alin-bilet-alin-1087959231.html
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maestro kardeşi neden öldü, maestro ölüm, adana demirspor beşiktaş özet
maestro kardeşi neden öldü, maestro ölüm, adana demirspor beşiktaş özet
Adana Demirspor-Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin ölüm haberini aldı: Müsabakaya devam etti
21:03 16.12.2024 (güncellendi: 21:07 16.12.2024)
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ağırlayan Adana Demirspor'da forma giyen Maestro'nun kardeşi maçın devre arasında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu Maestro'nun kardeşinin vefat haberine rağmen takımını yalnız bırakmamak için maça devam ettiği öğrenildi.
Adana Demirspor-Beşiktaş maçında kardeşinin ölüm haberini alan Maestro maça devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü ağırlayan Adana Demirspor'da forma giyen Maestro'nun kardeşi maçın devre arasında hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu Maestro'nun kardeşinin vefat haberine rağmen takımını yalnız bırakmamak için maça devam ettiği öğrenildi.
Sosyal medya hesabından Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ''Maestro kardeşinin ölüm haberine almasına rağmen maça devam etme kararı aldı. Allah gani gani rahmet eylesin'' dedi. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında maçı 2-1 kazanmayı başardı.
Maestro'nun kardeşi neden öldü?
Adana Demirsporlu Maestro'nun kardeşinin ölüm nedeni henüz bilinmemekle birlikte bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.