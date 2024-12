https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/milli-savunma-bakani-yasar-guler-rusyaya-suriye-konusunda-gerekli-destegi-saglayabilecegimizi-1091554037.html

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Rusya'ya Suriye konusunda gerekli desteği sağlayabileceğimizi söyledik

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmeler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın Suriye'de askeri varlığını devam ettireceğini... 15.12.2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 2024 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Terörle mücadelede yapılan konsept değişikliğiyle 'terörü kaynağında yok etme' anlayışını uygulamaya aldıklarını vurgulayan Güler, 99 PKK'lının teslim olduğunu söylerek şöyle devam etti: 'Rusya ile iletişimdeyiz'Rusya’nın Suriye’deki birliklerini tam anlamıyla çektiğine yönelik kesin bir emare bulunmadığını belirden Güler, "Bazı gemileri bakım ve değişim kapsamında Rusya’ya götürebilirler. Şu anda oradan ayrılacaklarını sanmıyorum. Kalmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Hatta bir Rus yetkili, Suriye’de kalmaya devam edeceklerini ve yeni yönetimle de bu konuda görüştüklerini açıkladı. Rusya, Suriye içerisinde farklı yerlerde bulunan değişik büyüklükteki birliklerini Tartus ve Lazkiye’ye topladı. Bu süreçte onlara gerekli desteği sağlayabileceğimizi söyledik. Ancak bu konuda bizden bir talepleri olmadı. Bölgedeki son gelişmelerden sonra her ülkenin bir oyun planı var. Biz savunma ve güvenlikle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve alınması gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Ayrıca, Suriye’den kaçan Beşar Esad’ın hava sahamızı kullandığı iddiaları da doğru değildir. " diye konuştu.Güler, Türkiye'nin Suriye'deki mevcudiyetinin, Suriye topraklarının bölünmesine ve bir terör koridorunun oluşturulmasına engel olmak için olduğunu vurguladı.F-16 ve Eurofighter alımı konusunda müzakereler devam ediyorBakan Güler, Hava Kuvvetlerinin gücünü artırmaya yönelik faaliyetlere ilişkin, şunları aktardı: 'Teğmenler olayına disiplin açısından bakıyoruz'Bakan Güler, MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin ve bazı personelin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesine ilişkin, "Teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Biz olaya en başından itibaren disiplin açısından baktığımızı defalarca ifade ettik. Konu yürürlükten kaldırılan andı okumak veya “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Disiplin soruşturmasında hiçbir teğmene okunan metnin içeriği veya neden “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” dedin, diye soru sorulmadı. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci devam etmektedir. Kurul kararını henüz vermedi. Bu aşamada kesin kanaat belirtmek uygun değil. Hep birlikte sonucu bekleyelim." dedi.

