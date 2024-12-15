https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1091553638.html

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Puşkino ve Veselıy Gay yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rapora... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T12:42+0300

2024-12-15T12:42+0300

2024-12-15T13:14+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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rus silahlı kuvvetleri

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde dört yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 70’in üzerinde asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir mühimmat deposuınu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 8 yerleşim yerinin yakınında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 2 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 550’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 9 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Anklav elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif taarruz eylemleri sayesinde DHC’de Veselıy Gay yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 400 kadar asker, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir İngiliz yapımı L-119 topu ve diğer askeri teçhizatları kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’nin Puşkino yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 280’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, 3 pikap, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı 2 adet Bradley zırhlısı, bir M777 obüsü ve bir M119 topu imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, Zaporojye ve DHC’de konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Dört karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu bu istikamette 155 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Partizan çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye Bölgesi’nşn 3 ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70’in üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil, bir ABD yapımı M77 obüsü, bir elektronik harp istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’ya ait 4 Patriot füze sistemi fırlatma rampasını, ayrıca askeri havalimanlarının altyapısını, Ukrayna ordusunun 146 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-19 uçağını, ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi ve 116 uçak tipi İHA düşürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ozel-askeri-harekat-suruyor-1545-ukrayna-askeri-daha-etkisiz-hale-getirildi-1090757602.html

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