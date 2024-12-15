Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/rus-ordusu-ilerlemeye-devam-ediyor-donbassta-iki-yerlesim-yeri-daha-kontrol-altina-alindi-1091553638.html
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Puşkino ve Veselıy Gay yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rapora... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T12:42+0300
2024-12-15T13:14+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:181:3072:1908_1920x0_80_0_0_ea228cd25f96acd0c4c11d27983ee6c8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde dört yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 70’in üzerinde asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir mühimmat deposuınu imha etti.Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 8 yerleşim yerinin yakınında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 2 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 550’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 9 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Anklav elektronik harp istasyonunu imha etti.Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif taarruz eylemleri sayesinde DHC’de Veselıy Gay yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 400 kadar asker, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir İngiliz yapımı L-119 topu ve diğer askeri teçhizatları kaybetti.Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’nin Puşkino yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 280’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, 3 pikap, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı 2 adet Bradley zırhlısı, bir M777 obüsü ve bir M119 topu imha edildi.Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, Zaporojye ve DHC’de konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Dört karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu bu istikamette 155 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Partizan çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye Bölgesi’nşn 3 ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70’in üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil, bir ABD yapımı M77 obüsü, bir elektronik harp istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’ya ait 4 Patriot füze sistemi fırlatma rampasını, ayrıca askeri havalimanlarının altyapısını, Ukrayna ordusunun 146 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-19 uçağını, ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi ve 116 uçak tipi İHA düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ozel-askeri-harekat-suruyor-1545-ukrayna-askeri-daha-etkisiz-hale-getirildi-1090757602.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/03/1085480488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b803c3d50a197fe7cf452280f637d55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor: Donbass’ta iki yerleşim yeri daha kontrol altına alındı

12:42 15.12.2024 (güncellendi: 13:14 15.12.2024)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Puşkino ve Veselıy Gay yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Rapora göre son bir günde Ukrayna'ya ait bir MiG-29 uçağı düşürdü ve 4 adet ABD yapımı Patriot fırlatma rampasını imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Sever (Kuzey) Askeri Grubu birlikleri, Harkov istikametinde dört yerleşim bölgegesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. Bir karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 70’in üzerinde asker, 2 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybetti. Rus askerleri düşmana ait bir mühimmat deposuınu imha etti.
Zapad (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını pekiştirerek Harkov Bölgesi’nin 8 yerleşim yerinin yakınında Ukrayna birliklerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin 2 karşı saldırısı Rus askerlerince püskürtüldü, çatışmalarda Ukrayna ordusu 550’nin üzerinde asker, bir zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 9 otomobil ve çok sayıda askeri teçhizat kaybetti. Rus güçleri ayrıca düşmana ait bir mühimmat deposu ile bir Anklav elektronik harp istasyonunu imha etti.
Yug (Güney) Askeri Grubu birlikleri aktif taarruz eylemleri sayesinde DHC’de Veselıy Gay yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 4 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri oluşumlarını bozguna uğrattı. İki karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna birlikleri 400 kadar asker, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, bir ABD yapımı M777 obüsü, bir İngiliz yapımı L-119 topu ve diğer askeri teçhizatları kaybetti.
Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri de aktif taarruz eylemlerine devam ederek DHC’nin Puşkino yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi, ayrıca DHC’nin 3 ilçesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın 10 karşı saldırısı Rus askerleri tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda ölü ya da yaralı olarak 280’nin üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, düşmana ait 2 tank, 3 pikap, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 obüsü, ayrıca ABD yapımı 2 adet Bradley zırhlısı, bir M777 obüsü ve bir M119 topu imha edildi.
Vostok (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek, Zaporojye ve DHC’de konuşlanan düşman oluşumlarını bozguna uğrattı. Dört karşı saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusu bu istikamette 155 kadar asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 5 otomobil, bir Fransa yapımı Caesar kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Partizan çok namlulu roketatar sistemi kaybetti.
Dnepr (Dinyeper) Askeri Grubu birlikleri ise Zaporojye Bölgesi’nşn 3 ilçesinde yer aldıkları çatışmalarda düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, çatışmalarda 70’in üzerinde Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi, 4 otomobil, bir ABD yapımı M77 obüsü, bir elektronik harp istasyonu ile bir mühimmat deposu imha edildi.
Rapora göre hava, topçu-füze birlikleri ile İHA ekiplerinin desteklediği Rus Silahlı Kuvvetleri Ukrayna’ya ait 4 Patriot füze sistemi fırlatma rampasını, ayrıca askeri havalimanlarının altyapısını, Ukrayna ordusunun 146 bölgede konuşlanan insan gücü ve teçhizatını vurdu.
Rus hava savunma sistemleri ise Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-19 uçağını, ABD yapımı 8 adet HIMARS füzesi ve 116 uçak tipi İHA düşürdü.
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град группировки Центр ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
Ukrayna krizi
Özel askeri harekat sürüyor: 1545 Ukrayna askeri daha etkisiz hale getirildi
24 Kasım, 13:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала