Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takım antrenörü Can İşgören yaşamını yitirdi

Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takım antrenörü Can İşgören yaşamını yitirdi

Türkiye Yelken Federasyonu Milli Takım antrenörlerinden 40 yaşındaki Can İşgören yaşamını yitirdi. İşgören bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu.

Türkiye Yelken Federasyonu’nun eski çalışanı, antrenör ve hakem Can İşgören hayatını kaybetti. İşgören, altı yıldır beyninde bulunan ur nedeniyle sağlık sorunları yaşıyordu. İşgören'in ölümü yelken camiasında büyük üzüntü yaratırken, cenazesi Tekirdağ'da toprağa verilecek. Türkiye Yelken Federasyonu ve Tekirdağ Yelken Kulübü Can İşgören’in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Can İşgören kimdir?Tekirdağ, Bodrum ve İzmir yelken kulüplerinde önemli görevler üstlenen Can İşgören, Türkiye Yelken Federasyonu bünyesinde Milli Takım antrenörü olarak görev yapıyordu. Yelken sporuna hem sporcu hem de antrenör olarak büyük katkılar sunan İşgören, çalışkanlığı ve spora olan tutkusu ile tanınıyordu.

