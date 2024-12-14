https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/cilli-bom-sarkisiyla-biliniyordu-sarkici-kenan-kucukozcan-hayatini-kaybetti-kimsesizler-mezarligina-1091531753.html
'Çilli Bom' şarkısıyla biliniyordu: Şarkıcı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti, kimsesizler mezarlığına gömüldü
'Çilli Bom' şarkısıyla biliniyordu: Şarkıcı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti, kimsesizler mezarlığına gömüldü
Sputnik Türkiye
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde kalan sanatçının cenazesine, yalnızca görevli 5 kişi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T12:32+0300
2024-12-14T12:32+0300
2024-12-14T12:32+0300
yaşam
kenan küçüközcan
çilli bom
vefat
kimsesizler
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Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve bir döneme damgasını vuran Kenan Küçüközcan, bir süredir kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.Cenazeye sadece 5 kişi katıldıSanatçının cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mersin'in Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri'ne bağlı bir imam ve aynı birimde görevli 4 kişi tarafından kılındı. Sanatçı daha sonra kimsesizler mezarlığına defnedildi.Kenan Küçükozan kimdir?14 Nisan 1947’de İstanbul’da dünyaya gelen Kenan Küçüközcan, küçük yaşlarda başladığı müzik kariyerinde 1970’li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Çilli Bom, Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler gibi unutulmaz eserleri seslendiren sanatçı, Türkçe ve İngilizce besteleriyle dönemin müzik listelerinde önemli bir yer edindi.1972 yılında “Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı” seçilen Küçüközcan, kariyerinin zirve dönemlerinde Amerika’ya yerleşmiş ancak 1996’da Türkiye’ye geri dönmüştü. Son yıllarda ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen sanatçı, yaklaşık 2 ay önce Mersin Erdemli Huzurevi’ne yerleşti.Kenan Küçüközcan, Çilli Bom gibi ikonik eserlerin yanı sıra Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/oyuncu-ipek-tuzcuoglundan-duygusal-paylasim-kotu-haberi-duyurdu-dualarinizi-eksik-etmeyin-1091525499.html
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'Çilli Bom' şarkısıyla biliniyordu: Şarkıcı Kenan Küçüközcan hayatını kaybetti, kimsesizler mezarlığına gömüldü
Şarkıcı ve besteci Kenan Küçüközcan, Mersin'in Erdemli ilçesinde 77 yaşında hayatını kaybetti. Huzurevinde kalan sanatçının cenazesine, yalnızca görevli 5 kişi katıldı. Küçüközcan, kimsesizler mezarlığına defnedildi. Küçüközcan, 'Çilli Bom' başta olmak üzere birçok unutulmaz esere imza atmıştı.
Türk müziğine unutulmaz eserler kazandıran ve bir döneme damgasını vuran Kenan Küçüközcan, bir süredir kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Cenazeye sadece 5 kişi katıldı
Sanatçının cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mersin'in Koyuncu Mahallesi'ndeki Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri'ne bağlı bir imam ve aynı birimde görevli 4 kişi tarafından kılındı. Sanatçı daha sonra kimsesizler mezarlığına defnedildi.
14 Nisan 1947’de İstanbul’da dünyaya gelen Kenan Küçüközcan, küçük yaşlarda başladığı müzik kariyerinde 1970’li yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. Çilli Bom, Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler gibi unutulmaz eserleri seslendiren sanatçı, Türkçe ve İngilizce besteleriyle dönemin müzik listelerinde önemli bir yer edindi.
1972 yılında “Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı” seçilen Küçüközcan, kariyerinin zirve dönemlerinde Amerika’ya yerleşmiş ancak 1996’da Türkiye’ye geri dönmüştü. Son yıllarda ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelen sanatçı, yaklaşık 2 ay önce Mersin Erdemli Huzurevi’ne yerleşti.
Kenan Küçüközcan, Çilli Bom gibi ikonik eserlerin yanı sıra Benim Yarım Çok Güzeldir, Deli Oğlan, Senden Sonra gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etti.