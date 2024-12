https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/rusya-devlet-baskani-putin-birligimizi-zayiflatmaya-yonelik-girisimleri-sert-bir-sekilde-1091538206.html

Rusya Devlet Başkanı Putin: Birliğimizi zayıflatmaya yönelik girişimleri sert bir şekilde bastıracağız

Birleşik Rusya partisinin 22'nci Kongresi'ne katılarak burada konuşma yapan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın birliğini zayıflatmaya yönelik... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

Birleşik Rusya partisinin 22'nci Kongresi günü Moskova'da başladı. Toplantıda partinin halk programı ve tüzüğünde yapılacak değişikliklerin yanı sıra Birleşik Rusya'nın yüksek ve genel konseylerinin de yenileneceği aktarıldı.Kongreye katılarak burada konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı konuşmada Rusya'nın son yıllarda niteliksel olarak değiştiğini, ülkenin kalkınma gündeminin stratejik bir karakter kazandığını ve geleceğe yöneldiğini söyledi.Putin konuşmasında, “Ülke bu süre zarfında niteliksel olarak değişti, her şey bununla ilgili. Devletin, toplumun ve iş dünyasının kaynakları büyük ölçüde arttı. Ve kalkınma gündemimiz gerçekten kapsamlı, sistemik, stratejik ve geleceğe dönük bir nitelik kazandı. Hem de önümüzdeki on yıllar için. Elimizde böyle bir fırsat var” dedi.Rusya'nın eşsiz ve kendine özgü bir medeniyet olduğunu, halkının tüm iç çeşitliliğiyle bir bütün olduğunu ve olacağını vurgulayan Putin, konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Rusya'nın muhalifleri ülkenin birliğini baltalamaya çalışıyor'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın muhaliflerinin her zaman ülkenin birliğini baltalamaya çalıştıklarını ve şimdi de aynı yolu izlediklerini söyledi.Putin, Birleşik Rusya partisinin 22'nci Kongresi'nde yaptığı konuşmada “Tarihin her döneminde muhaliflerimiz bu birliği sarsmaya çalıştılar ve şimdi yine başkaları için hazırlanan senaryoyu takip ediyorlar; insanları bölmeye, milli veya dini kartı oynamaya çalışıyorlar” dedi.'Şantaj ve Rusya'yı engelleme girişimleri hiçbir zaman sonuç vermeyecek'Rusya Devlet Başkanı Putin, şantaj ve Rusya'yı engelleme girişimlerinin hiçbir zaman sonuç vermeyeceğini belirterek Rus ekonomisinin, benzeri görülmemiş yaptırımlara ve bazı ülkelerin yönetici elitlerinden gelen baskılara rağmen büyüdüğünü ve geliştiğini vurguladı.Rus lider konuşmasında, “Rusya gelişiyor, ekonomisi büyüyor. Ve bu, kelimenin tam anlamıyla dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş yaptırımların, kaba müdahalelerin ve bazı devletlerin yönetici elitlerinin baskılarına rağmen gerçekleşiyor. Ancak şantaj ve dışarıdan bizi engellemeye yönelik hiçbir girişim asla ve asla sonuç vermeyecek” dedi. cümlelerinin altını çizdi.'Rusya, birliğini zayıflatmaya yönelik girişimleri sert bir şekilde bastıracak'Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ülkenin birliğini sarsmaya yönelik girişimleri sert bir şekilde bastıracağını ve 'tüm cephelerde' karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:

