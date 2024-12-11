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Putin: Müslüman ülkelerle bağları güçlendirmeliyiz
Putin: Müslüman ülkelerle bağları güçlendirmeliyiz
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Müslüman ülkelerle ikili düzeyde hem de İİT kapsamında iletişim halinde olduğunu belirten Putin, mevcut bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğinin... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman ülkelerle dostluk bağlarının geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı.Rusya lideri Putin, Malezya'da toplanan 'Rusya-İslam Dünyası' Stratejik Vizyon Grubu'nun katılımcılarına mesaj gönderdi.Moskova'nın Müslüman ülkelerle iletişimi hem ikili düzeyde hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'yla (İİT) diyalog kapsamında sürdürdüğünü anlatan Putin, Rusya ile partnerlerinin bölgesel ve küresel gündemdeki konulara ilişkin tutumunun birçok açıdan yakın olduğunun ve bunun önem taşıdığının altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı, "Gerçek eşitliğe ve uluslararası hukukun üstünlüğüne dayanan, her türlü ayrımcılıktan, dikteden ve yaptırım baskısından uzak, adil, demokratik bir dünya düzeninin inşasını birlikte destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Toplantının konusunun 'Çok Kutupluluğun Ortaya Çıktığı Dönemde Rusya ile İslam Dünyasının Etkileşimi' olduğuna dikkat çeken Rus lider, "Yapıcı ve anlamlı tartışmalar yürüteceğinize ve grup tarafından öne sürülen fikir ve girişimlerin, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına olan inancım tam" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/zaharova-rusyanin-suriyedeki-mutlak-onceligini-acikladi-1091392729.html
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malezya, islam işbirliği teşkilatı (iit), rusya, vladimir putin, müslüman, ülke, islam dünyası, rusya ve islam dünyası
malezya, islam işbirliği teşkilatı (iit), rusya, vladimir putin, müslüman, ülke, islam dünyası, rusya ve islam dünyası

Putin: Müslüman ülkelerle bağları güçlendirmeliyiz

12:07 11.12.2024 (güncellendi: 12:08 11.12.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21'incisi düzenlenen yıllık genel oturumunda konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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Rusya'nın Müslüman ülkelerle ikili düzeyde hem de İİT kapsamında iletişim halinde olduğunu belirten Putin, mevcut bağların daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman ülkelerle dostluk bağlarının geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini vurguladı.

Rusya lideri Putin, Malezya'da toplanan 'Rusya-İslam Dünyası' Stratejik Vizyon Grubu'nun katılımcılarına mesaj gönderdi.

Moskova'nın Müslüman ülkelerle iletişimi hem ikili düzeyde hem de İslam İşbirliği Teşkilatı'yla (İİT) diyalog kapsamında sürdürdüğünü anlatan Putin, Rusya ile partnerlerinin bölgesel ve küresel gündemdeki konulara ilişkin tutumunun birçok açıdan yakın olduğunun ve bunun önem taşıdığının altını çizdi.

Rusya Devlet Başkanı, "Gerçek eşitliğe ve uluslararası hukukun üstünlüğüne dayanan, her türlü ayrımcılıktan, dikteden ve yaptırım baskısından uzak, adil, demokratik bir dünya düzeninin inşasını birlikte destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantının konusunun 'Çok Kutupluluğun Ortaya Çıktığı Dönemde Rusya ile İslam Dünyasının Etkileşimi' olduğuna dikkat çeken Rus lider, "Yapıcı ve anlamlı tartışmalar yürüteceğinize ve grup tarafından öne sürülen fikir ve girişimlerin, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı faydaya dayanan işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına olan inancım tam" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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