https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/prof-dr-naci-gorur-bu-depremin-olacagi-yer-kesin-diyerek-75lik-deprem-uyarisi-yapti-yuzde-47-1091527254.html

Prof. Dr. Naci Görür 'bu depremin olacağı yer kesin' diyerek 7.5'lik deprem uyarısı yaptı: Yüzde 47 olasılık verdi

Prof. Dr. Naci Görür 'bu depremin olacağı yer kesin' diyerek 7.5'lik deprem uyarısı yaptı: Yüzde 47 olasılık verdi

Sputnik Türkiye

Geçtiğimiz günlerdeki Çanakkale depremi büyük Marmara depremi endişelerini artırdı. 495 diri fay bulunurken büyük deprem beklenen konumlardan biri Marmara... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T11:21+0300

2024-12-14T11:21+0300

2024-12-14T11:30+0300

türkiye

deprem

naci görür

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

istanbul depremi

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091528872_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_ec350062bc66a653cb302de0ca468a75.jpg

Türkiye'de 485 diri fay hattı bulunurken hemen hemen her gün son dakika deprem haberleri gündeme geliyor. Türkiye'nin aktif fay hatlarıyla ilgili uyarılarını sürdüren yer bilimciler özellikle Marmara Bölgesi'ne dikkat çekiyor. Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul depremiyle ilgili endişeleri tırmandırdı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında Marmara Bölgesi için özel uyarılarda bulundu; deprem olma olasılığını açıkladı. Görür, 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı yaparken "Ortalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47" dedi. Deprem uzmanı, Marmara Fayı'nın mutlaka kırılacağını söyleyerek "Yani KAF’ın kuzey kolu Marmara içinde kırılmak zorunda. Çünkü Doğu ve Batı’da kırılmış, ortası sismik boşluk yani kırılacak demektir" diye konuştu. Naci Görür deprem beklediği yeri açıkladıProf. Dr. Naci Görür'ün uyarıları şöyle:Önce son olan deprem üzerinde duralım. Bunlar küçük depremler. Biz mesela 4’ün altındaki depremleri bir çalışma yapmaya gerek görmüyoruz. Şimdi küçük deprem olmasına rağmen son Eceabat’ta olan depremin yeri itibarıyla dikkat çekici. Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde deprem bekliyoruz. Özellikle de biz Marmara’nın içinde olan kesime Marmara Fayı diyoruz. Marmara Denizi’nin doğusunda bir Adalar Fayı var. Bir de Kumburgaz fayı var; Yeşilköy-Silivri açıklarına kadar. Silivri açıklarından Tekirdağ’a kadar da kolu var. Şimdi biz depremi Adalar ve Kumburgaz Fayı üzerinde bekliyoruz. 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıOrtalama 7.5 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok fazla. Bu revize edildiği rakamla yüzde 47. Yani, 99’dan bu yana her an olmak kaydıyla deprem olma olasılığı yüzde 47. Önce yüzde 64’tü zamanla revize edildi. Şimdi dolasıyla bu yüksek bir olasılık, yazı turayı bile yüzde 50 ile atıyorsunuz. Şimdi bu depremin olacağı yer kesin. Özellikle batısında deprem var 1912; 99 depremi Kocaeli depremi var. İkisinin ortası Marmara Denizi boş. En son deprem 1766 yılında; o fay da her 250 senede bir deprem üretiyor. Artı-eksi 10 ila 15 sene var. Yani bu günlerde deprem olma olasılığı fazla. Doğrultulu atımlı bir fayın bir yerinde deprem olursa öbür tarafında da deprem olursa sismik boşluk olur ki muhakkak kırılmak zorunda. Yani KAF’ın kuzey kolu Marmara içinde kırılmak zorunda. Çünkü Doğu ve Batı’da kırılmış, ortası sismik boşluk yani kırılacak demektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/seren-serengilden-carpici-iddia-cubbeli-ahmetin-korumasi-beni-oldurmeye-calisti-hayatim-tehlikede-1091527456.html

türkiye

kuzey anadolu fay hattı (kaf)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görür, naci görür istanbul depremi, naci görür deprem olasılığı, naci görür istanbul depremi ne zaman olacak, naci görür deprem, naci görür deprem uyarısı, naci görür deprem beklediği şehir, naci görür deprem açıklaması, naci görür deprem tahmini, naci görür deprem uyarısı-son dakika istanbul