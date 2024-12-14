https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/seren-serengilden-carpici-iddia-cubbeli-ahmetin-korumasi-beni-oldurmeye-calisti-hayatim-tehlikede-1091527456.html

Seren Serengil'den çarpıcı iddia: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı, hayatım tehlikede'

Seren Serengil'den çarpıcı iddia: 'Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı, hayatım tehlikede'

Sputnik Türkiye

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını üzerine sürdüğünü iddia etti. "Hayatım... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T10:41+0300

2024-12-14T10:41+0300

2024-12-14T10:41+0300

türkiye

cübbeli ahmet hoca

ahmet mahmut ünlü

seren serengil

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının kendisine yönelik bir saldırıda bulunduğunu iddia etti. Serengil, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının aracını kendisinin üzerine sürdüğünü söyledi.Serengil, olay sırasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Evime girerken hızla gelen bir araba üzerime sürüldü. Kendimi son anda kurtardım. Site güvenliğine sordum, aracın Cübbeli Ahmet’in korumasına ait olduğunu söylediler. Üstelik bu korumaların polis olduğunu da belirttiler. Hayatım tehlikede.”'Bu görüntüler neden verilmedi, anlamış değilim'Olayın ardından Paşabahçe Karakolu'nda ifade veren Serengil, site yönetiminden kamera kayıtlarını talep ettiğini ancak yalnızca uzak mesafeden alınmış görüntüler sağlandığını belirtti. “Benim evimin önünü net şekilde gösteren kameralar var. Ancak bu görüntüler neden verilmedi, anlamış değilim” dedi.Serengil, daha önce de benzer sorunlar yaşadığını ve evinde beslediği köpeklerin zehirlendiğini öne sürdü. “Geçen yıl sokak köpeklerim ve evimdeki cins köpeğim öldürüldü. Bu durumun arkasında yine aynı kişilerin olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.Serengil, tarikat oluşumlarına tepki göstererek, “Bu grupların hayvanlarla ilgili haram olduklarını söylediği, onları hedef aldığı biliniyor. Daha önce bu konularda sesimi çıkardığım için bana düşmanlık besleniyor. Bu yapıların etkinliğine son verilmeli” dedi.

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cübbeli ahmet hoca, ahmet mahmut ünlü, seren serengil