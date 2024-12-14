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Her yaştan insanı tehdit ediyor: İlk 4.5 saat kritik önem taşıyor
Her yaştan insanı tehdit ediyor: İlk 4.5 saat kritik önem taşıyor
Sputnik Türkiye
Her yaştan insanı tehdit eden 'inme' tedavisinde uzmanlar ilk 4.5 saate dikkat çekerken müdahale için geç kalınması durumunda çok daha ciddi sorunlar ortaya... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T18:42+0300
2024-12-14T18:45+0300
sağlik
inme
marmara üniversitesi tıp fakültesi
hastalık
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Beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması ya da yırtılması sonucu meydana gelen 'inme' her yaştan insanı tehdit ediyor. Her altı kişiden biri hayatının bir döneminde inme geçirebiliyor ve inmeye ilk 4.5 saate müdahale etmek büyük önem taşıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Midi, "İnme geçiren hasta hemen hastaneye ulaştırıldığında ilk 4,5 saat içerisinde pıhtıyı eritip tedavi edebiliyoruz. Zaman geçtiğinde hasta tedavi şansını kaybediyor, yatağa bağımlı hale gelebiliyor." uyarısında bulundu. Sadece yaşlılarda değil gençlerde de inme olabilirTıkanma sonucu olan inmeye "tıkayıcı inme", yırtılma sonucu oluşan inmeye ise "kanamalı inme" denildiğini anlatan Prof. Dr. Midi, "Halk arasında beyin kanaması olarak bilinen inme her yaşta görülebiliyor. Her 6 kişiden biri, hayatının herhangi bir döneminde inme geçirebiliyor. İnmenin yaşlılarda görülme olasılığı biraz daha fazla. Ancak gençlerde de inme ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.Bu belirtilere dikkat Midi, inmenin vücudun bir tarafında güçsüzlüğün ortaya çıkması, ani olarak ortaya çıkan his kaybı, konuşmada bozulma ya da hiç konuşamama, baş dönmesi, bulantı, kusma, çift görme ya da görme alanının bir bölümünü görememe, yürümede bozukluk ve dengesizlik gibi belirtileri olduğunu dile getirdi. Bu durumlarda hastanın vakit kaybetmeden ambulansla en yakın inme merkezlerine ulaştırılmasını öneren Midi, Sağlık Bakanlığında inme merkezlerinin kayıtlı olduğunu belirtti.İnmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar Toplumda inmeyle ilgili yanlış bilinenler olduğunu vurgulayan Midi, şöyle devam etti:İnme geçirmekten korunma yolları neler?Midi, inme riskinden korunmak için tansiyonun, diyabetin arada yapılan testlerle kontrol edilmesi ve sık görülen obeziteye karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.Günlük 30-45 dakikalık normal ve tempolu yürüyüşlerin yapılmasının hem kolesterolün, diyabetin kontrol altında tutulmasına hem de obeziteyle mücadeleye katkı sunacağına dikkati çeken Midi, "Tansiyon ve kolesterol yüksekliğini, diyabet, obezite ve kalp ritim bozukluğunu kontrol altında tutarak, sigara ve alkolden uzak durup, fiziksel aktiviteyi artırarak inme riskini yüzde 90 önleyebiliriz. İnmesiz bir yaşam için Akdeniz tipi beslenmek, ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor." diye konuştu.
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inme nedir, inme tedavisi, inme neden olur, inme geçirene ne yapılmalı, inme tedavi edilir mi
inme nedir, inme tedavisi, inme neden olur, inme geçirene ne yapılmalı, inme tedavi edilir mi

Her yaştan insanı tehdit ediyor: İlk 4.5 saat kritik önem taşıyor

18:42 14.12.2024 (güncellendi: 18:45 14.12.2024)
© AATansiyon, ilaç, hastalık
Tansiyon, ilaç, hastalık - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AA
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Her yaştan insanı tehdit eden 'inme' tedavisinde uzmanlar ilk 4.5 saate dikkat çekerken müdahale için geç kalınması durumunda çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkacağına dikkat çekti.
Beyni besleyen damarlardan birinin tıkanması ya da yırtılması sonucu meydana gelen 'inme' her yaştan insanı tehdit ediyor. Her altı kişiden biri hayatının bir döneminde inme geçirebiliyor ve inmeye ilk 4.5 saate müdahale etmek büyük önem taşıyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İpek Midi, "İnme geçiren hasta hemen hastaneye ulaştırıldığında ilk 4,5 saat içerisinde pıhtıyı eritip tedavi edebiliyoruz. Zaman geçtiğinde hasta tedavi şansını kaybediyor, yatağa bağımlı hale gelebiliyor." uyarısında bulundu.

Sadece yaşlılarda değil gençlerde de inme olabilir

Tıkanma sonucu olan inmeye "tıkayıcı inme", yırtılma sonucu oluşan inmeye ise "kanamalı inme" denildiğini anlatan Prof. Dr. Midi, "Halk arasında beyin kanaması olarak bilinen inme her yaşta görülebiliyor. Her 6 kişiden biri, hayatının herhangi bir döneminde inme geçirebiliyor. İnmenin yaşlılarda görülme olasılığı biraz daha fazla. Ancak gençlerde de inme ortaya çıkabiliyor." diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat

Midi, inmenin vücudun bir tarafında güçsüzlüğün ortaya çıkması, ani olarak ortaya çıkan his kaybı, konuşmada bozulma ya da hiç konuşamama, baş dönmesi, bulantı, kusma, çift görme ya da görme alanının bir bölümünü görememe, yürümede bozukluk ve dengesizlik gibi belirtileri olduğunu dile getirdi. Bu durumlarda hastanın vakit kaybetmeden ambulansla en yakın inme merkezlerine ulaştırılmasını öneren Midi, Sağlık Bakanlığında inme merkezlerinin kayıtlı olduğunu belirtti.

İnmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Toplumda inmeyle ilgili yanlış bilinenler olduğunu vurgulayan Midi, şöyle devam etti:
"Hasta inme geçirdiğinde, 'Soğuk su dökeyim ya da uyusun geçer' gibi toplumda yanlış kanılar var. Bunlar çok yanlış uygulamalar. İnme geçiren hasta hemen hastaneye ulaştırıldığında ilk 4,5 saat içerisinde pıhtıyı eritip tedavi edebiliyoruz. Zaman geçtiğinde hasta tedavi şansını kaybediyor, yatağa bağımlı hale gelebiliyor. Pıhtı büyük damar dediğimiz şah damarı ya da beyin içindeki veya beyin arkasındaki büyük damarlarda ortaya çıktığında bu pıhtının anjiyo ünitesinde yapılan yöntemle alınması mümkün. Damar tıkanıklığı çok genişse ölümle bile sonuçlanabiliyor. Hasta yaşamını, yürürken aksama ya da tamamen felçli olarak sürdürmek zorunda kalıyor. Onun için inme vakalarında ilk 4,5 saat kritik öneme sahip."

İnme geçirmekten korunma yolları neler?

Midi, inme riskinden korunmak için tansiyonun, diyabetin arada yapılan testlerle kontrol edilmesi ve sık görülen obeziteye karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
Günlük 30-45 dakikalık normal ve tempolu yürüyüşlerin yapılmasının hem kolesterolün, diyabetin kontrol altında tutulmasına hem de obeziteyle mücadeleye katkı sunacağına dikkati çeken Midi, "Tansiyon ve kolesterol yüksekliğini, diyabet, obezite ve kalp ritim bozukluğunu kontrol altında tutarak, sigara ve alkolden uzak durup, fiziksel aktiviteyi artırarak inme riskini yüzde 90 önleyebiliriz. İnmesiz bir yaşam için Akdeniz tipi beslenmek, ağır, yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor." diye konuştu.
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