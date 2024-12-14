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Yüzde 80'i ergenlikte görülüyor: Ailelere kritik uyarı, omurgadaki gizli tehlikeye dikkat edin
Yüzde 80'i ergenlikte görülüyor: Ailelere kritik uyarı, omurgadaki gizli tehlikeye dikkat edin
Sputnik Türkiye
Uzmanlar, ergenlikte yüzde 80 oranında görülen skolyoz için aileleri uyarıyor. Ailelerin, çocuklardaki omuz ve sırt asimetrisine özellikle dikkat etmesi... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T13:36+0300
2024-12-14T13:36+0300
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, skolyozun yüzde 80’inin ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirterek ailelere uyarılarda bulundu.Skolyozun omurganın sağa ya da sola eğrilmesi anlamına geldiğini ifade eden Başaran, “Skolyozun çeşitli tipleri var. Serebral palsi gibi hastalıklara ya da doğum travmalarıma bağlı olarak erken bebeklik ya da çocukluk dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Ama en sık karşılaştığımız ergenlikte ortaya çıkan skolyoz tipi. Ergenlikte gördüğümüz skolyoz oranı yüzde 80. Genellikle hafif derecelerde olan skolyoz, çocuğun hızlı büyüme dönemine girdiği bu dönemde hızlı bir şekilde artıyor” dedi.Hafif eğrilikler bile takip edilmeliSkolyozun toplumda her 100 kişiden 2 ila 3’ünde görüldüğünü belirten Başaran, genellikle hafif olan eğriliklerin bile takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başaran, "Toplumda 10 dereceye kadar olan omurga eğriliklerine çok sık rastlıyoruz. Bunları normal, postürel eğrilikler olarak tanımlıyoruz. 10 dereceyi geçen eğriliklerde skolyoz hastalığı tanısı koyuyoruz. 20 dereceye kadar olan eğrilikleri 6 aylık aralıklarla büyüme dönemlerine göre takip ediyoruz. 20 dereceyi geçen eğriliklerde ise çocukları egzersiz programına alıyoruz ya da çeşitli korselerle hastalığının ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Hastalığın cerrahi sınıra gelmeden durdurulmasının önemine dikkat çeken Başaran, 40 dereceyi aşan eğriliklerde cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu belirtti.Ailelere uyarı: Erken dönemde skolyozu fark edinErgenliğe yaklaşan çocukların aileleri tarafından skolyoz belirtileri açısından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, “Omuzlarında, kürek kemiklerinde asimetri ya da sırtta kamburluk gibi belirtiler gözlemlenirse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı. Çünkü erken tanı sayesinde skolyozun ilerlemesini durdurmak mümkün” dedi.Skolyozun ileri derecelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Başaran, “80-90 dereceyi aşan eğriliklerde akciğer kapasitesi azalıyor ve bu durum kalp sorunlarına neden olabiliyor. Bu seviyelere ulaşmadan tedavi şart” ifadelerini kullandı.
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skolyoz nedir, skolyoz belirtileri, ergenlikte skolyoz, skolyoz tedavisi, skolyoz erken tanı, skolyoz eğriliği, skolyoz korsesi, skolyoz egzersizleri, skolyoz cerrahi tedavi, skolyoz takibi,

Yüzde 80'i ergenlikte görülüyor: Ailelere kritik uyarı, omurgadaki gizli tehlikeye dikkat edin

13:36 14.12.2024
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Uzmanlar, ergenlikte yüzde 80 oranında görülen skolyoz için aileleri uyarıyor. Ailelerin, çocuklardaki omuz ve sırt asimetrisine özellikle dikkat etmesi gerektiğini söyleyen doktorlar, erken tanı sayesinde skolyozun ilerlemesinin engellenebileceğinin üzerinde duruyor.
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Hakan Başaran, skolyozun yüzde 80’inin ergenlik döneminde ortaya çıktığını belirterek ailelere uyarılarda bulundu.
Skolyozun omurganın sağa ya da sola eğrilmesi anlamına geldiğini ifade eden Başaran, Skolyozun çeşitli tipleri var. Serebral palsi gibi hastalıklara ya da doğum travmalarıma bağlı olarak erken bebeklik ya da çocukluk dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Ama en sık karşılaştığımız ergenlikte ortaya çıkan skolyoz tipi. Ergenlikte gördüğümüz skolyoz oranı yüzde 80. Genellikle hafif derecelerde olan skolyoz, çocuğun hızlı büyüme dönemine girdiği bu dönemde hızlı bir şekilde artıyor” dedi.

Hafif eğrilikler bile takip edilmeli


Skolyozun toplumda her 100 kişiden 2 ila 3’ünde görüldüğünü belirten Başaran, genellikle hafif olan eğriliklerin bile takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Başaran, "Toplumda 10 dereceye kadar olan omurga eğriliklerine çok sık rastlıyoruz. Bunları normal, postürel eğrilikler olarak tanımlıyoruz. 10 dereceyi geçen eğriliklerde skolyoz hastalığı tanısı koyuyoruz. 20 dereceye kadar olan eğrilikleri 6 aylık aralıklarla büyüme dönemlerine göre takip ediyoruz. 20 dereceyi geçen eğriliklerde ise çocukları egzersiz programına alıyoruz ya da çeşitli korselerle hastalığının ilerlemesini engellemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hastalığın cerrahi sınıra gelmeden durdurulmasının önemine dikkat çeken Başaran, 40 dereceyi aşan eğriliklerde cerrahi müdahalenin gerekli olduğunu belirtti.

Ailelere uyarı: Erken dönemde skolyozu fark edin


Ergenliğe yaklaşan çocukların aileleri tarafından skolyoz belirtileri açısından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Başaran, “Omuzlarında, kürek kemiklerinde asimetri ya da sırtta kamburluk gibi belirtiler gözlemlenirse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı. Çünkü erken tanı sayesinde skolyozun ilerlemesini durdurmak mümkün” dedi.
Skolyozun ileri derecelerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Başaran, “80-90 dereceyi aşan eğriliklerde akciğer kapasitesi azalıyor ve bu durum kalp sorunlarına neden olabiliyor. Bu seviyelere ulaşmadan tedavi şart” ifadelerini kullandı.
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