Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir istikrar adası olarak takdir topladığını dile getirdi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz.Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh günler bekliyor. Biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.Muhalefete tepki gösterdiMilletle aynı yöne bakmak yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.Erzurum 2025 Turizm Başkenti seçildiErzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız."

