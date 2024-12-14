Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İmar hakkı aktarımına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
“Bakanlar TBMM’de neden gergin?”
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul'da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Tarihten bugüne korku filmlerinin gelişimi, tarzları, klişeleri ve kişileri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret rakamları neden bu kadar sır, bizden bizim ücretimizi saklıyorlar
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Sığınmacı meselesi ve Suriye
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:34
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/cumhurbaskani-erdogan-etrafimizdaki-yanginin-ulkemize-sicramasina-asla-musaade-etmedik-1091537549.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.
Sputnik Türkiye
Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir istikrar adası olarak takdir topladığını dile getirdi. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T15:40+0300
2024-12-14T15:51+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
erzurum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091537393_0:220:2862:1830_1920x0_80_0_0_5394b343b16b6782b891b8441b9019f0.jpg
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz.Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh günler bekliyor. Biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.Muhalefete tepki gösterdiMilletle aynı yöne bakmak yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.Erzurum 2025 Turizm Başkenti seçildiErzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız."
türkiye
erzurum
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0e/1091537393_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_c6ddc2050f1b936a4ec00616578d100f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, erzurum
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, erzurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

15:40 14.12.2024 (güncellendi: 15:51 14.12.2024)
© Hilmi Tunahan KarakayaCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Hilmi Tunahan Karakaya
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir istikrar adası olarak takdir topladığını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.
Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz.
Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.
Bu sorunların, sıkıntıların, zorlukların tamamı gelip geçicidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyete sahiptir. Türkiye'yi hiç olmadığı kadar huzurlu, müreffeh günler bekliyor. Biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

Muhalefete tepki gösterdi

Milletle aynı yöne bakmak yerine rüzgar gülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.

'Suriye'de halk devrimi gerçekleşti'

Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.
Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.
Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.

Erzurum 2025 Turizm Başkenti seçildi

Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала