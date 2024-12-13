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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP simit tezgahını bile yönetmekten aciz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP simit tezgahını bile yönetmekten aciz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede iç ve dış siyaset hakkında... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T17:34+0300
2024-12-13T18:12+0300
politika
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kocaeli valiliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu.AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkenin ekmeğini yiyor ama açıkça bu ülkeye düşmanlık ediyor. Milletle ve milletin değerleriyle tamamen bağını koparmışlar. Rüzgar nereye oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri ve ülküleri kalmamış. Hataları yüzlerine vurulsa da halen devam ediyorlar. AK Parti asla böyle olmamıştır. Halk ve Hak bizi hesaba çekmeden biz kendimi sorgulayacağız. Eksiği hataları günahı başkanlarında arayarak değil. Doğrunun peşinde gideceğiz. Bu dava mazluma umut olma zulme son verme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve hep birlikte onurlu bir yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu kutsal davayı bozuk para gibi harcamayacağız. Ülkemiz ile ilgili hayallerden hedeflerden milim taviz vermeyeceğiz. Yüzümüz tüm insanlığa döneceğiz. Büyüklenmeyi, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız. Tüm halkı çözüm odaklı kucaklayacağız. AK Parti teşkilatlarının kapısı tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hırsızla arsızla işimiz olmaz. Eser siyasetimizi sürdürmekte kararlıyız'' açıklamasında bulundu.'Milletimin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor'2028 seçimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tam 23 yıldır Türk siyasetine damgamızı vurduk. Bugün de yarın da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkeyi yönetmek için milletimin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor. Bir başka ifadeyle 85 milyon vatandaşımızın yarısının gönlünü kazanmak durumundayız. Her ne kadar son seçimlerde bir yol kazası olsa da ders çıkaracağız. Yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki toparlanıp kendimize gelelim. Gerisinin kendiliğinden geldiğini göreceksiniz'' şeklinde konuştu. 'Esed ile görüş diyenler bugün Esed'e diktatör diyecek'Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek şu ifadeleri kullandı:
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recep tayyip erdoğan, kocaeli, kocaeli valiliği, ak parti, kongre, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, kocaeli, kocaeli valiliği, ak parti, kongre, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP simit tezgahını bile yönetmekten aciz

17:34 13.12.2024 (güncellendi: 18:12 13.12.2024)
© AAKabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede iç ve dış siyaset hakkında değerlendirmelerde bulunarak AK Parti'nin yol haritasından bahsetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde konuştu.
AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkenin ekmeğini yiyor ama açıkça bu ülkeye düşmanlık ediyor. Milletle ve milletin değerleriyle tamamen bağını koparmışlar. Rüzgar nereye oraya dümen kırıyorlar. İlkeleri ve ülküleri kalmamış. Hataları yüzlerine vurulsa da halen devam ediyorlar. AK Parti asla böyle olmamıştır. Halk ve Hak bizi hesaba çekmeden biz kendimi sorgulayacağız. Eksiği hataları günahı başkanlarında arayarak değil. Doğrunun peşinde gideceğiz. Bu dava mazluma umut olma zulme son verme davasıdır. Bu dava adalet hürriyet ve hep birlikte onurlu bir yaşam davasıdır. Birilerinin yaptığı gibi bu kutsal davayı bozuk para gibi harcamayacağız. Ülkemiz ile ilgili hayallerden hedeflerden milim taviz vermeyeceğiz. Yüzümüz tüm insanlığa döneceğiz. Büyüklenmeyi, zehirli dili kapımızdan içeri sokmayacağız. Tüm halkı çözüm odaklı kucaklayacağız. AK Parti teşkilatlarının kapısı tekke kapısı gibi gelen herkese açık olmalıdır. Hırsızla arsızla işimiz olmaz. Eser siyasetimizi sürdürmekte kararlıyız'' açıklamasında bulundu.

'Milletimin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor'

2028 seçimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tam 23 yıldır Türk siyasetine damgamızı vurduk. Bugün de yarın da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkeyi yönetmek için milletimin yarısından fazlasının oyunu almamız gerekiyor. Bir başka ifadeyle 85 milyon vatandaşımızın yarısının gönlünü kazanmak durumundayız. Her ne kadar son seçimlerde bir yol kazası olsa da ders çıkaracağız. Yeniden yüzde 50 çıtasının üzerine çıkacağımızdan şüphe duymuyorum. Yeter ki toparlanıp kendimize gelelim. Gerisinin kendiliğinden geldiğini göreceksiniz'' şeklinde konuştu.

'Esed ile görüş diyenler bugün Esed'e diktatör diyecek'

Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında AK Parti 8. Olağan Kocaeli İl Kongresi'nde değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek şu ifadeleri kullandı:

Son iki haftadır Suriye'deki gelişmelere bakarak bile durumun bizim için ne ifade ettiğini anlarsınız. Bizi çatışmanın tarafı olmamız için muhalefet seferber oldu. Azerbaycan ve Libya krizinde bile başkalarından önce CHP tarafını gördük. Suriye meselesi kimin nerede durduğunu turnusol kağıdı gibi gösterdi. Kardeşlerim MİT TIR'ları kumpasından tutun da her yolu denediler. Ülkemize sığınan Suriyeli muhacirleri, mazlumları hedef gösterdiler. Maalesef CHP ve yandaşları muhacirlere bunu yaptı. Kendi iç ayak oyunlarına o kadar dalmışlar ki dünyada neler oluyor görmüyorlar. Dün bize Esed ile görüş diyenler bugün Esed'e diktatör diyecek kadar sığlaşıyor. Bir garibin elini tutmak bir garibin başını okşamak yerine onları ötekileştiriyorlar. PKK/PYD'nin reklamını yapan sizin milletvekillerinizdi. Çıkın ve açıklayın YPG/PYD konusunda siz de eski genel başkanınız gibi mi düşünüyorsunuz. Hadi Suriye'yi bilmiyorsunuz Türkiye'de PKK'nın çevirdiği dolapları da mı bilmiyor musunuz? CHP'nin bırakın Türkiye'yi yönetmek simit tezgahını bile yönetmekten aciz olduğunu göreceksiniz. Türkiye'yi bölgesel ve küresel görüşü sorulan bir ülke haline getirdik. Allah korusun CHP'nin bizim geçtiğimiz politik zorluklar ve denklemlerden geçtiğini düşünüyor musunuz?

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