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ABD’nin tehdit ettiği Sırbistan’ın lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız
ABD’nin tehdit ettiği Sırbistan’ın lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'den ülkenin Rus iştirakli petrol şirketi NIS’e yönelik beklenen yaptırım kararı bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel televizyona açıklamasında, ABD'nin yüzde 50'si Rus Gazprom Neft'e ve yüzde 6.15'i Gazprom'a ait olan Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) şirketine yönelik alması beklenen yaptırım kararını değerlendirdi.Sırp lider, “Birileri, Moskova'ya karşı yaptırım uygulamamızı ve daha sonra bunu (NIS'e karşı yaptırımların kaldırılmasını) düşünmemizi ister mi? Elimde hiçbir kanıt olmamasına rağmen böyle bir ihtimali göz ardı etmiyorum. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak şu anda Moskova'ya karşı olası yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır değilim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin yaptırım kararının 1 Ocak’ta yürürlüğe girebileceğini dile getiren Sırp lider, bu konuyu Rusya ve ABD'li yetkililerle müzakere etmeleri gerektiğini ekledi.Vucic dün akşam, ABD'nin birkaç gün içinde, Rus iştirakli NIS’e yönelik geniş çaplı yaptırım duyuracağını dile getirmişti. Bunu bir yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) beklediğini ancak ‘oradan gelmediğini’ vurgulayan Sırp lider, yaptırım kararın yürürlüğe gireceği andan itibaren Hırvatistan'daki Adriyatik petrol boru hattı operatör şirketi JANAF’ın Sırbistan’a boru hattından hammadde geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti.
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sırbistan, aleksandr vucic, abd, rusya, yaptırım, gazprom, avrupa birliği, petrol
sırbistan, aleksandr vucic, abd, rusya, yaptırım, gazprom, avrupa birliği, petrol

ABD’nin tehdit ettiği Sırbistan’ın lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız

12:13 14.12.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'den ülkenin Rus iştirakli petrol şirketi NIS’e yönelik beklenen yaptırım kararı bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım uygulamayacaklarını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel televizyona açıklamasında, ABD'nin yüzde 50'si Rus Gazprom Neft'e ve yüzde 6.15'i Gazprom'a ait olan Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) şirketine yönelik alması beklenen yaptırım kararını değerlendirdi.
Sırp lider, “Birileri, Moskova'ya karşı yaptırım uygulamamızı ve daha sonra bunu (NIS'e karşı yaptırımların kaldırılmasını) düşünmemizi ister mi? Elimde hiçbir kanıt olmamasına rağmen böyle bir ihtimali göz ardı etmiyorum. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak şu anda Moskova'ya karşı olası yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır değilim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
En başından beri barıştan yana olduğumuz, uluslararası hukuk ilkelerine ve BM Anlaşmasına bağlı kaldığımız, barış ve ateşkes istediğimiz ve Rusya Federasyonu'na karşı yaptırım uygulamadığımız ilkeli, ciddi ve sorumlu bir politika ile neredeyse üç yıl geçirdik. Bunu yapmamak ve politikamı değiştirmemek için elimden gelen her şey yapacağım.
ABD’nin yaptırım kararının 1 Ocak’ta yürürlüğe girebileceğini dile getiren Sırp lider, bu konuyu Rusya ve ABD'li yetkililerle müzakere etmeleri gerektiğini ekledi.
Vucic dün akşam, ABD'nin birkaç gün içinde, Rus iştirakli NIS’e yönelik geniş çaplı yaptırım duyuracağını dile getirmişti. Bunu bir yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) beklediğini ancak ‘oradan gelmediğini’ vurgulayan Sırp lider, yaptırım kararın yürürlüğe gireceği andan itibaren Hırvatistan'daki Adriyatik petrol boru hattı operatör şirketi JANAF’ın Sırbistan’a boru hattından hammadde geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti.
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