https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/abdnin-tehdit-ettigi-sirbistanin-lideri-vucic-rusyaya-yaptirim-uygulamayacagiz-1091530642.html

ABD’nin tehdit ettiği Sırbistan’ın lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız

ABD’nin tehdit ettiği Sırbistan’ın lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayacağız

Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'den ülkenin Rus iştirakli petrol şirketi NIS’e yönelik beklenen yaptırım kararı bağlamında, Rusya’ya karşı yaptırım... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T12:13+0300

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petrol

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel televizyona açıklamasında, ABD'nin yüzde 50'si Rus Gazprom Neft'e ve yüzde 6.15'i Gazprom'a ait olan Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) şirketine yönelik alması beklenen yaptırım kararını değerlendirdi.Sırp lider, “Birileri, Moskova'ya karşı yaptırım uygulamamızı ve daha sonra bunu (NIS'e karşı yaptırımların kaldırılmasını) düşünmemizi ister mi? Elimde hiçbir kanıt olmamasına rağmen böyle bir ihtimali göz ardı etmiyorum. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak şu anda Moskova'ya karşı olası yaptırımlar hakkında konuşmaya hazır değilim” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD’nin yaptırım kararının 1 Ocak’ta yürürlüğe girebileceğini dile getiren Sırp lider, bu konuyu Rusya ve ABD'li yetkililerle müzakere etmeleri gerektiğini ekledi.Vucic dün akşam, ABD'nin birkaç gün içinde, Rus iştirakli NIS’e yönelik geniş çaplı yaptırım duyuracağını dile getirmişti. Bunu bir yıl önce Avrupa Birliği'nden (AB) beklediğini ancak ‘oradan gelmediğini’ vurgulayan Sırp lider, yaptırım kararın yürürlüğe gireceği andan itibaren Hırvatistan'daki Adriyatik petrol boru hattı operatör şirketi JANAF’ın Sırbistan’a boru hattından hammadde geçmesine izin vermeyeceğini söylemişti.

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sırbistan, aleksandr vucic, abd, rusya, yaptırım, gazprom, avrupa birliği, petrol