https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/vucic-abd-sirbistanin-petrol-endustrisine-karsi-genis-capli-yaptirim-uygulamaya-hazirlaniyor-1091520286.html
Vucic: ABD Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
Vucic: ABD Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin birkaç gün içinde Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulayacağını belirtti. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T00:17+0300
2024-12-14T00:17+0300
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petrol
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financial times
belgrad
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, ABD'nin birkaç gün içinde Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulayacağını söyledi.Vucic, bunun muhtemelen son birkaç yılın en zor haberlerinden biri olduğunu vurguladı.Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi ABD ve Avrupa’nın Sırp lider Aleksandar Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den uzaklaştırmak için uzun süredir çalıştığını belirtmişti.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, farklı platformlarda Rusya'ya yaptırım uygulanmasını reddetmesi ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarını kestirememesi nedeniyle, Batı ülkelerinin Belgrad üzerinde yoğun baskı kurduğunu ifade etmiş, Belgrad'ın kendi hatasından değil, dünyadaki jeopolitik durumdan dolayı böylesine zor bir duruma düştüğüne ve ‘çok yüksek bir bedel ödediğine’ dikkat çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-soz-dinlemeyen-gurcistana-yaptirimlari-genisletti-hukumet-uyeleri-dahil-20-kisi-kara-listeye-1091477919.html
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aleksandar vucic, sırbistan, abd, yaptırım, petrol, endüstri, financial times, belgrad, avrupa, rusya, vladimir putin
aleksandar vucic, sırbistan, abd, yaptırım, petrol, endüstri, financial times, belgrad, avrupa, rusya, vladimir putin
Vucic: ABD Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ABD'nin birkaç gün içinde Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulayacağını belirtti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic yaptığı açıklamada, ABD'nin birkaç gün içinde Sırbistan'ın petrol endüstrisine karşı geniş çaplı yaptırım uygulayacağını söyledi.
Vucic, bunun muhtemelen son birkaç yılın en zor haberlerinden biri olduğunu vurguladı.
Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi ABD ve Avrupa’nın Sırp lider Aleksandar Vucic'i Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den uzaklaştırmak için uzun süredir çalıştığını belirtmişti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, farklı platformlarda Rusya'ya yaptırım uygulanmasını reddetmesi ve Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın sonuçlarını kestirememesi nedeniyle, Batı ülkelerinin Belgrad üzerinde yoğun baskı kurduğunu ifade etmiş, Belgrad'ın kendi hatasından değil, dünyadaki jeopolitik durumdan dolayı böylesine zor bir duruma düştüğüne ve ‘çok yüksek bir bedel ödediğine’ dikkat çekmişti.