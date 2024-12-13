https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-gurcistani-yildirma-calismalarina-devam-ediyor-bakanlar-ve-milletvekiline-kisitlamalar-1091484704.html

ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi

ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi

Sputnik Türkiye

ABD, Gürcistan'daki iktidar parti Gürcü Rüyası Partisi'nin bakanlarına ve milletvekillerine 'demokrasiyi zayıflattıkları için' kısıtlamalar getirdiğini... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T09:58+0300

2024-12-13T09:58+0300

2024-12-13T09:58+0300

dünya

gürcistan

gürcistan parlamentosu

gürcü rüyası

abd

abd başkanlık seçimleri

salome zurabişvili

avrupa birliği

dışişleri bakanlığı

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089778763_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_cc5ac94bd75502d52375539a20fdc0e7.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da demokrasiyi zayıflattıkları gerekçesiyle yaklaşık 20 kişiye, aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu, vize kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Bakanlık, protestoculara, insan hakları aktivistlerine, muhalefet üyelerine ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınadığını belirtti. Ayrıca, demokrasiyi baltalayanlara karşı ek yaptırımlar, özellikle de yaptırımlar hazırlığında olduklarını ifade etti.Son iki haftadır, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 sonuna kadar askıya alma kararı üzerine ülkede muhalefet protestoları yoğunlaştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemek amacıyla bu protestoların yurtdışındaki devlet aktörleri tarafından koordine edildiğini bildirdi.Ne olmuştu?Gürcistan'da son dönemde siyasi gerilimler artmış durumda. 2024 yılı Mayıs ayında, hükümetin ülke içindeki etki ajanlarının gücünü azaltacak 'Yabancı Etki Yasası'nı onaylaması, haftalar süren kitlesel protestolara yol açtı. Muhalefet, bu yasayı 'Rus yasası' olarak nitelendirerek, sivil toplum ve medya özgürlüğünü tehdit ettiğini savundu. ABD, bu gelişmeler üzerine Gürcistan'a vize kısıtlamaları uyguladı ve ikili ilişkileri gözden geçireceğini duyurdu.Ekim 2024'te yapılan parlamento seçimlerinde, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 54,8'ini alarak zaferini ilan etti. Ancak muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı ve yeniden seçim talebiyle protestolar düzenledi.Kasım 2024'te, hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini 2028'e kadar askıya alma kararı, AB yanlısı gösterilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu kararı eleştirerek yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını açıkladı.Bu gelişmeler, Gürcistan'da demokrasinin geleceği ve Avrupa ile entegrasyon süreci konusunda belirsizliklere yol açmış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/hindistanli-18-yasindaki-oyuncu-en-genc-dunya-satranc-sampiyonu-oldu-1091483871.html

gürcistan

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, abd, abd başkanlık seçimleri, salome zurabişvili, avrupa birliği, dışişleri bakanlığı, ab