https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/abd-gurcistani-yildirma-calismalarina-devam-ediyor-bakanlar-ve-milletvekiline-kisitlamalar-1091484704.html
ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi
ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi
Sputnik Türkiye
ABD, Gürcistan'daki iktidar parti Gürcü Rüyası Partisi'nin bakanlarına ve milletvekillerine 'demokrasiyi zayıflattıkları için' kısıtlamalar getirdiğini... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T09:58+0300
2024-12-13T09:58+0300
2024-12-13T09:58+0300
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gürcistan parlamentosu
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abd başkanlık seçimleri
salome zurabişvili
avrupa birliği
dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da demokrasiyi zayıflattıkları gerekçesiyle yaklaşık 20 kişiye, aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu, vize kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Bakanlık, protestoculara, insan hakları aktivistlerine, muhalefet üyelerine ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınadığını belirtti. Ayrıca, demokrasiyi baltalayanlara karşı ek yaptırımlar, özellikle de yaptırımlar hazırlığında olduklarını ifade etti.Son iki haftadır, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 sonuna kadar askıya alma kararı üzerine ülkede muhalefet protestoları yoğunlaştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemek amacıyla bu protestoların yurtdışındaki devlet aktörleri tarafından koordine edildiğini bildirdi.Ne olmuştu?Gürcistan'da son dönemde siyasi gerilimler artmış durumda. 2024 yılı Mayıs ayında, hükümetin ülke içindeki etki ajanlarının gücünü azaltacak 'Yabancı Etki Yasası'nı onaylaması, haftalar süren kitlesel protestolara yol açtı. Muhalefet, bu yasayı 'Rus yasası' olarak nitelendirerek, sivil toplum ve medya özgürlüğünü tehdit ettiğini savundu. ABD, bu gelişmeler üzerine Gürcistan'a vize kısıtlamaları uyguladı ve ikili ilişkileri gözden geçireceğini duyurdu.Ekim 2024'te yapılan parlamento seçimlerinde, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 54,8'ini alarak zaferini ilan etti. Ancak muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı ve yeniden seçim talebiyle protestolar düzenledi.Kasım 2024'te, hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini 2028'e kadar askıya alma kararı, AB yanlısı gösterilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu kararı eleştirerek yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını açıkladı.Bu gelişmeler, Gürcistan'da demokrasinin geleceği ve Avrupa ile entegrasyon süreci konusunda belirsizliklere yol açmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/hindistanli-18-yasindaki-oyuncu-en-genc-dunya-satranc-sampiyonu-oldu-1091483871.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, abd, abd başkanlık seçimleri, salome zurabişvili, avrupa birliği, dışişleri bakanlığı, ab
gürcistan, gürcistan parlamentosu, gürcü rüyası, abd, abd başkanlık seçimleri, salome zurabişvili, avrupa birliği, dışişleri bakanlığı, ab
ABD, Gürcistan'ı yıldırma çalışmalarına devam ediyor: Bakanlar ve milletvekiline kısıtlamalar getirildi
ABD, Gürcistan'daki iktidar parti Gürcü Rüyası Partisi'nin bakanlarına ve milletvekillerine 'demokrasiyi zayıflattıkları için' kısıtlamalar getirdiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da demokrasiyi zayıflattıkları gerekçesiyle yaklaşık 20 kişiye, aralarında bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu, vize kısıtlaması getirdiğini açıkladı. Bakanlık, protestoculara, insan hakları aktivistlerine, muhalefet üyelerine ve gazetecilere yönelik şiddet eylemlerini kınadığını belirtti. Ayrıca, demokrasiyi baltalayanlara karşı ek yaptırımlar, özellikle de yaptırımlar hazırlığında olduklarını ifade etti.
Son iki haftadır, Gürcistan hükümetinin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028 sonuna kadar askıya alma kararı üzerine ülkede muhalefet protestoları yoğunlaştı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini engellemek amacıyla bu protestoların yurtdışındaki devlet aktörleri tarafından koordine edildiğini bildirdi.
Gürcistan'da son dönemde siyasi gerilimler artmış durumda. 2024 yılı Mayıs ayında, hükümetin ülke içindeki etki ajanlarının gücünü azaltacak 'Yabancı Etki Yasası'nı onaylaması, haftalar süren kitlesel protestolara yol açtı. Muhalefet, bu yasayı 'Rus yasası' olarak nitelendirerek, sivil toplum ve medya özgürlüğünü tehdit ettiğini savundu. ABD, bu gelişmeler üzerine Gürcistan'a vize kısıtlamaları uyguladı ve ikili ilişkileri gözden geçireceğini duyurdu.
Ekim 2024'te yapılan parlamento seçimlerinde, iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi oyların yüzde 54,8'ini alarak zaferini ilan etti. Ancak muhalefet partileri, seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek sonuçları tanımadı ve yeniden seçim talebiyle protestolar düzenledi.
Kasım 2024'te, hükümetin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini 2028'e kadar askıya alma kararı, AB yanlısı gösterilerin yeniden alevlenmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, bu kararı eleştirerek yeni parlamento seçimleri yapılana kadar görevde kalacağını açıkladı.
Bu gelişmeler, Gürcistan'da demokrasinin geleceği ve Avrupa ile entegrasyon süreci konusunda belirsizliklere yol açmış durumda.