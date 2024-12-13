https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/macaristan-ve-bulgaristan-rus-gazinin-transit-gecis-bedelinin-odenmesine-cozum-buldu-1091516007.html

‘Macaristan ve Bulgaristan, Rus gazının transit geçiş bedelinin ödenmesine çözüm buldu’

‘Macaristan ve Bulgaristan, Rus gazının transit geçiş bedelinin ödenmesine çözüm buldu’

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Macaristan ve Bulgaristanın Rus gazının transit geçişinin ödenmesi sorununa çözüm bulduğunu belirtti. 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T19:52+0300

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2024-12-13T19:51+0300

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto yaptığı açıklamada, ABD'nin Gazprombank'a yönelik yaptırımlarına rağmen Macaristan ve Bulgaristan'ın Rus gazının transit geçiş bedelini ödemenin bir yolunu bulduğunu söyledi.Szijjarto, "Bu sorunu çözmeyi başardık. Hem Bulgar ortaklar hem de bizim tarafımızdan kabul edilen mali ve hukuki bir çözüm bulmayı başardık. Yaptırımlardan etkilenmiyor. Meslektaşlarımız mali ve hukuki çalışmaları hızlı bir şekilde yürütecek ve böylece ABD’nin kısıtlamalarına rağmen önümüzdeki dönemde Bulgaristan üzerinden doğal gaz temini kesinlikle garanti altına alınmış olacak” dedi.Szijjárto, Bulgaristan Cumhurbaşkanı ve Enerji Bakanının, Macar tarafına Sofya'nın ‘güvenilir ve öngörülebilir bir transit ortağı’ olmaya devam edeceği ve Macaristan'a gaz transitinin sorunsuz şekilde devam edeceği konusunda güvence verdiğini kaydetti.Daha önce Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Bulgaristan’ın Rus gazının Orta Avrupa'ya geçişini durdurabileceğini ifade etmişti.21 Kasım'da ABD, Gazprombank ve altı yabancı iştirakine yaptırım uyguladığını duyurmuştu. Yabancı alıcılar Rus doğalgaz tedariki için ödemelerini bu banka aracılığıyla yapıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-turkiye-ile-gazprombanka-yonelik-yaptirimlar-konusunu-1091467011.html

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peter szijjarto, macaristan, bulgaristan, rus doğal gazı, transit, gazprombank, abd, yaptırım, sofya, orta avrupa