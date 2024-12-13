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İsveç parlamentosu hükümetin NATO'ya 1200 asker gönderme önerisini onayladı
İsveç parlamentosu hükümetin NATO'ya 1200 asker gönderme önerisini onayladı
Sputnik Türkiye
İsveç parlamentosunun, hükümetin NATO'ya 1200 askeri personel gönderilmesi önerisini onayladığı bildirildi. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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İsveç parlamentosu Riksdag’ın basın servisinden yapılan açıklamada, İsveç parlamentosunun hükümetin 2025 yılında NATO'ya 1200 askeri personel, 6 gemi ve 24 uçak gönderme önerisini onayladığı belirtildi.Açıklamada, “Parlamento, hükümetin31 Aralık 2025 tarihine kadar NATO’ya İsveç askeri gücü sağlama kararını onayladı. Amaç NATO'nun Kuzey Atlantik bölgesindeki kolektif caydırıcılığına ve savunmasına katkıda bulunmak” ifadelerine yer verildi.NATO'da görev alacak İsveç askeri gücünün deniz, kara ve özel kuvvetlerden toplam 1200 asker, 6 gemi ve 24 uçaktan oluşacağı kaydedildi.Daha önce Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı başlarında Letonya'ya 600 askerden oluşan bir tabur göndereceğini, taburda CV90 piyade savaş aracı, zırhlı araçlar ve Leopard 2 tanklarının yer alacağını belirtmişti.İsveç 7 Mart 2024 tarihinde NATO'ya katılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/agitte-kievin-ab-ve-nato-uyeligine-hazirlik-calismalari-basliyor-1091439370.html
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İsveç parlamentosu hükümetin NATO'ya 1200 asker gönderme önerisini onayladı

00:03 13.12.2024
© AAİsveç parlamentosu
İsveç parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
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İsveç parlamentosunun, hükümetin NATO'ya 1200 askeri personel gönderilmesi önerisini onayladığı bildirildi.
İsveç parlamentosu Riksdag’ın basın servisinden yapılan açıklamada, İsveç parlamentosunun hükümetin 2025 yılında NATO'ya 1200 askeri personel, 6 gemi ve 24 uçak gönderme önerisini onayladığı belirtildi.
Açıklamada, “Parlamento, hükümetin31 Aralık 2025 tarihine kadar NATO’ya İsveç askeri gücü sağlama kararını onayladı. Amaç NATO'nun Kuzey Atlantik bölgesindeki kolektif caydırıcılığına ve savunmasına katkıda bulunmak” ifadelerine yer verildi.
NATO'da görev alacak İsveç askeri gücünün deniz, kara ve özel kuvvetlerden toplam 1200 asker, 6 gemi ve 24 uçaktan oluşacağı kaydedildi.
Daha önce Başbakan Ulf Kristersson, İsveç'in NATO kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla 2025 yılı başlarında Letonya'ya 600 askerden oluşan bir tabur göndereceğini, taburda CV90 piyade savaş aracı, zırhlı araçlar ve Leopard 2 tanklarının yer alacağını belirtmişti.
İsveç 7 Mart 2024 tarihinde NATO'ya katılmıştı.
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