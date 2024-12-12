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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/agitte-kievin-ab-ve-nato-uyeligine-hazirlik-calismalari-basliyor-1091439370.html
AGİT’te, Kiev'in AB ve NATO üyeliğine hazırlık çalışmaları başlıyor
AGİT’te, Kiev'in AB ve NATO üyeliğine hazırlık çalışmaları başlıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna Özel Temsilcisi Petr Mares, Kiev'i Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerine hazırlamaya başlayacağını... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rus İzvestiya gazetesine konuşan AGİT Ukrayna Özel Temsilcisi Petr Mares, Ukrayna yönetimiyle AB ve NATO üyeliği için yaptığı çalışmaları anlattı.Mares, “Onlara F-16 ve Abrams'lar göndermeyeceğim, füzeler göndermeyeceğim. Ama onları gelecekteki ortaklığa ve Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğine hazırlayacağım. Benim görev bunlar” ifadesini kullandı.Teşkilatın Ukrayna'da toplam 24 proje yürüttüğünü dile getiren AGİT yetkilisi, ana görevinin bu projeleri koordine etmek ve yeni bir proje geliştirmek olduğunu belirterek, “Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve kendisi Ukraynalı yetkililerle mümkün olan en yakın temas halinde olmam gerektiğini vurguladı” dedi.AGİT dışişleri bakanlarının 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'da yapılan son toplantısında, Ukrayna’ya özel temsilci atanmasına karar verilmişti. Bu toplantıya katılmayan Rusya ve Belarus temsilcileri, özel temsilcilik görevi için aday seçiminde yer almadı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelen NATO dışişleri bakanlarının Kiev'in ittifaka davet edilmesi yönünde karar almadığını, zira Kiev'in ittifaka kabul edilmesinin NATO ve Rusya arasında bir çatışma anlamına geleceğini dile getirmişti.NATO'daki en üst düzey Alman general olan Christian Badia, Batı'nın Rusya’ya karşı mücadelesinin sadece ikinci bir ‘soğuk savaş’ değil, yeni bir dünya düzeni kurma mücadelesi olduğunu söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu kaydetmişti. Putin, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin, Yeni Dünya Düzeni'ni başlatan nedenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/slovakya-basbakani-fico-ukrayna-cekoslavakyanin-kaderini-yasayabilir-1091438374.html
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avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, ukrayna, avrupa birliği, ab, nato
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), agit, ukrayna, avrupa birliği, ab, nato

AGİT’te, Kiev'in AB ve NATO üyeliğine hazırlık çalışmaları başlıyor

11:01 12.12.2024 (güncellendi: 11:04 12.12.2024)
© Fotoğraf : AGİTAGİT
AGİT - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Fotoğraf : AGİT
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Ukrayna Özel Temsilcisi Petr Mares, Kiev'i Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliklerine hazırlamaya başlayacağını belirtti.
Rus İzvestiya gazetesine konuşan AGİT Ukrayna Özel Temsilcisi Petr Mares, Ukrayna yönetimiyle AB ve NATO üyeliği için yaptığı çalışmaları anlattı.
Mares, “Onlara F-16 ve Abrams'lar göndermeyeceğim, füzeler göndermeyeceğim. Ama onları gelecekteki ortaklığa ve Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliğine hazırlayacağım. Benim görev bunlar” ifadesini kullandı.
Teşkilatın Ukrayna'da toplam 24 proje yürüttüğünü dile getiren AGİT yetkilisi, ana görevinin bu projeleri koordine etmek ve yeni bir proje geliştirmek olduğunu belirterek, “Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştüm ve kendisi Ukraynalı yetkililerle mümkün olan en yakın temas halinde olmam gerektiğini vurguladı” dedi.
AGİT dışişleri bakanlarının 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'da yapılan son toplantısında, Ukrayna’ya özel temsilci atanmasına karar verilmişti. Bu toplantıya katılmayan Rusya ve Belarus temsilcileri, özel temsilcilik görevi için aday seçiminde yer almadı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 3-4 Aralık tarihlerinde Brüksel'de bir araya gelen NATO dışişleri bakanlarının Kiev'in ittifaka davet edilmesi yönünde karar almadığını, zira Kiev'in ittifaka kabul edilmesinin NATO ve Rusya arasında bir çatışma anlamına geleceğini dile getirmişti.
NATO'daki en üst düzey Alman general olan Christian Badia, Batı'nın Rusya’ya karşı mücadelesinin sadece ikinci bir ‘soğuk savaş’ değil, yeni bir dünya düzeni kurma mücadelesi olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu kaydetmişti. Putin, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin, Yeni Dünya Düzeni'ni başlatan nedenlerden biri olduğunu vurgulamıştı.
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