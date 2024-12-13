https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bilim-insanlari-korkutan-gercegi-acikladi-ayna-calismalarini-durdurun-1091518227.html

Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı: 'Ayna çalışmalarını durdurun'

Bilim insanları korkutan gerçeği açıkladı: 'Ayna çalışmalarını durdurun'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, insanlığı yok etme potansiyeline sahip laboratuvar yapımı yaşam formlarının oluşturduğu 'eşi görülmemiş' risk konusunda acil bir uyarı metni... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-13T21:13+0300

2024-12-13T21:13+0300

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Bilim insanları ayna yaşam (mirror life) olarak adlandırılan bakterilerin üretilmemesini açıkladı.Science dergisinde yayımlanan 300 sayfalık bildiride 38 Nobel ödüllü bilim insanı , insanlığı yok etme potansiyeline sahip laboratuvar yapımı yaşam formlarının oluşturduğu 'eşi görülmemiş' risk konusunda acil bir uyarıda bulundu. Ayna yaşam (mirror life) olarak adlandırılan bu sentetik organizmalar, doğadaki moleküllerin aynalanmış versiyonlarından oluşturuluyor. Uzmanlar, bu ayna organizmaların Dünya'daki yaşam formlarına 'görünmez' olacağını, bu sayede bilinen tüm organizmaların bağışıklık savunmalarını atlatabileceğini ifade etti. Uzmanlar, ayna bakterilerin laboratuvardan kaçması durumunda, doğaya yerleşmelerini ve bitkiler, hayvanlar ile insanları ölümcül enfeksiyonlarla tehdit etmelerini önleyecek hiçbir ilacın henüz mevcut olmadığını duyurdu.Ayna bakterilerin üretilmesinin 2035 yılına kadar planlandığı belirtilirken bu tür araştırmaların derhal durdurulması çağrısında bulunuldu. Pittsburgh Üniversitesi'nden mikrobiyolog ve makalenin ortak yazarı Dr. Vaughn Cooper "Bu tür bir yaşam formu daha önce hiç var olmadı veya evrimleşmedi. Bu nedenle tüm biyolojik etkileşimler farklı olacak ya da muhtemelen hiç çalışmayacaktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uzayli-benzeri-bir-derin-deniz-yirticisi-kesfetti-kod-adi-karanlik-1091425193.html

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ayna bakteri nedir