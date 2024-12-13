Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/basvurularin-son-tarih-31-aralik-2024-yuksek-maas-icin-son-sans-mi-2025-yili-icin-uzmanindan-maas-1091480669.html
Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı
Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı
Sputnik Türkiye
Milyonlarca emekli adayı için 2024 yılı, zamlı maaşlar ve prim borçlanma fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 2024’te emekli olanlar, 2025’e göre... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T08:13+0300
2024-12-13T08:13+0300
bağkur
sgk
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
maaş
brüt maaş
net maaş
eşit maaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a3bb9f7c16454798505f0118dcded513.jpg
2024 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek olacağı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu farkın enflasyon verilerinin yıllık maaş hesaplamasına etkisinden kaynaklandığını ifade ediyor. “Çalışma döneminizdeki primler enflasyonla güncelleniyor ve ortalamalar alınıyor. 2024 yılına ait veriler, emekli maaşlarına daha olumlu yansıyacak” dedi.Başvuru i̇çin son tarih: 31 Aralık 2024Yüksek maaş avantajından yararlanmak isteyenlerin emeklilik başvurularını 31 Aralık 2024 gece yarısına kadar yapması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabiliyor.Prim borçlanmasında son fırsat2024 yılında, asgari ücrete beklenen yüzde 30-40’lık artış, prim borçlanma tutarlarını da artıracak. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 öncesinde borçlanma işlemleri yapmak daha düşük maliyetle emeklilik hakkı sağlayabilir.Bu borçlanmalar, toplam brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor ve 7.5 kata kadar artırılabiliyor.Emeklilik maaşını belirleyen faktörlerEmekli maaşı hesaplamasında birçok kriter etkili. Bunlar arasında:Emin Yılmaz, “Bu kriterlere göre maaşlar sigortalılar arasında farklılık gösteriyor. Bu yüzden emeklilik başvurusu yapmadan önce mutlaka detaylı bir hesaplama yapılmalı” dedi.2024 yılı, yüksek maaş i̇çin son şans mı?Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar, 2024 yılının yüksek maaş ve düşük prim borçlanması için bir milat olabileceğini vurguluyor. Özellikle asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da artacağından, mevcut avantajlardan yararlanmak isteyenlerin yıl bitmeden harekete geçmesi öneriliyor.Uzmanlardan önerilerSonuç: 2024 yılı emeklilik i̇çin kritik öneme sahip2024, hem yüksek maaş fırsatı hem de düşük borçlanma tutarlarıyla emekli adayları için kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, “Enflasyon ve büyüme verileri nedeniyle maaş farkları daha avantajlı hale gelebilir” diyerek, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088800865_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_64727488bd1bc7ad4f72b012fefe0324.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bağkur, sgk, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı, kök maaş
bağkur, sgk, emekli, emekli ikramiyesi, emekli maaşı, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, maaş krizi, yüksek maaş, maaş zammı, maaş farkı, kök maaş

Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı

08:13 13.12.2024
© AAEmekli maaş farkı
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
Milyonlarca emekli adayı için 2024 yılı, zamlı maaşlar ve prim borçlanma fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 2024’te emekli olanlar, 2025’e göre YÜZDE 30 daha fazla maaş alacak. Peki, bu farkın nedeni ne ve yüksek maaş için hangi tarihe kadar başvuru yapılmalı? İşte detaylar…
2024 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek olacağı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu farkın enflasyon verilerinin yıllık maaş hesaplamasına etkisinden kaynaklandığını ifade ediyor. “Çalışma döneminizdeki primler enflasyonla güncelleniyor ve ortalamalar alınıyor. 2024 yılına ait veriler, emekli maaşlarına daha olumlu yansıyacak” dedi.

Başvuru i̇çin son tarih: 31 Aralık 2024

Yüksek maaş avantajından yararlanmak isteyenlerin emeklilik başvurularını 31 Aralık 2024 gece yarısına kadar yapması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabiliyor.
SSK ve Bağkur emeklileri: 31.12.2024’e kadar başvurmalı.
Kamu işçileri: 14.01.2025 tarihine kadar başvurabilir.
01.10.2008 öncesinde kamu görevlisi olanlar: Farklı emeklilik hesaplama sistemine tabidir.

Prim borçlanmasında son fırsat

2024 yılında, asgari ücrete beklenen yüzde 30-40’lık artış, prim borçlanma tutarlarını da artıracak. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 öncesinde borçlanma işlemleri yapmak daha düşük maliyetle emeklilik hakkı sağlayabilir.
Günlük en düşük prim tutarı: 213,36 TL
Günlük en yüksek prim tutarı: 1.600,20 TL
En sık kullanılan borçlanmalar: Askerlik borçlanması ve doğum borçlanması
Bu borçlanmalar, toplam brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor ve 7.5 kata kadar artırılabiliyor.

Emeklilik maaşını belirleyen faktörler

Emekli maaşı hesaplamasında birçok kriter etkili. Bunlar arasında:
Çalışma dönemlerindeki maaş seviyeleri
Prim ödemelerinin toplamı ve düzenliliği
Aylık bağlanma oranları
Enflasyon verileri
Ülkenin büyüme katsayısı
Emin Yılmaz, “Bu kriterlere göre maaşlar sigortalılar arasında farklılık gösteriyor. Bu yüzden emeklilik başvurusu yapmadan önce mutlaka detaylı bir hesaplama yapılmalı” dedi.

2024 yılı, yüksek maaş i̇çin son şans mı?

Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar, 2024 yılının yüksek maaş ve düşük prim borçlanması için bir milat olabileceğini vurguluyor. Özellikle asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da artacağından, mevcut avantajlardan yararlanmak isteyenlerin yıl bitmeden harekete geçmesi öneriliyor.

Uzmanlardan öneriler

1.
Emeklilik başvuru tarihinizi belirleyin: 31 Aralık 2024 tarihini kaçırmayın.
2.
Prim borçlanması yapmayı planlıyorsanız: Mevcut tutarlar üzerinden işlemlerinizi tamamlayın.
3.
Detaylı hesaplama yapın: e-Devlet ve SGK platformlarından maaş simülasyonlarını inceleyin.
4.
Uzman görüşü alın: Maaş farkları ve avantajlı borçlanma tutarları için bir sosyal güvenlik uzmanıyla iletişim kurun.

Sonuç: 2024 yılı emeklilik i̇çin kritik öneme sahip

2024, hem yüksek maaş fırsatı hem de düşük borçlanma tutarlarıyla emekli adayları için kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, “Enflasyon ve büyüme verileri nedeniyle maaş farkları daha avantajlı hale gelebilir” diyerek, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
EKONOMİ
Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала