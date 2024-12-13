https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/basvurularin-son-tarih-31-aralik-2024-yuksek-maas-icin-son-sans-mi-2025-yili-icin-uzmanindan-maas-1091480669.html

Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı

Başvuruların son tarih 31 Aralık: 2024 yüksek maaş i̇çin son şans mı? 2025 yılı için uzmanından maaş farkı hesabı

Sputnik Türkiye

Milyonlarca emekli adayı için 2024 yılı, zamlı maaşlar ve prim borçlanma fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, 2024’te emekli olanlar, 2025’e göre... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T08:13+0300

2024-12-13T08:13+0300

2024-12-13T08:13+0300

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2024 yılında emekli olacakların maaşlarının, 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 30 daha yüksek olacağı belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu farkın enflasyon verilerinin yıllık maaş hesaplamasına etkisinden kaynaklandığını ifade ediyor. “Çalışma döneminizdeki primler enflasyonla güncelleniyor ve ortalamalar alınıyor. 2024 yılına ait veriler, emekli maaşlarına daha olumlu yansıyacak” dedi.Başvuru i̇çin son tarih: 31 Aralık 2024Yüksek maaş avantajından yararlanmak isteyenlerin emeklilik başvurularını 31 Aralık 2024 gece yarısına kadar yapması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu’na şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabiliyor.Prim borçlanmasında son fırsat2024 yılında, asgari ücrete beklenen yüzde 30-40’lık artış, prim borçlanma tutarlarını da artıracak. Bu nedenle, 31 Aralık 2024 öncesinde borçlanma işlemleri yapmak daha düşük maliyetle emeklilik hakkı sağlayabilir.Bu borçlanmalar, toplam brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında hesaplanıyor ve 7.5 kata kadar artırılabiliyor.Emeklilik maaşını belirleyen faktörlerEmekli maaşı hesaplamasında birçok kriter etkili. Bunlar arasında:Emin Yılmaz, “Bu kriterlere göre maaşlar sigortalılar arasında farklılık gösteriyor. Bu yüzden emeklilik başvurusu yapmadan önce mutlaka detaylı bir hesaplama yapılmalı” dedi.2024 yılı, yüksek maaş i̇çin son şans mı?Milliyet'te yer alan habere göre uzmanlar, 2024 yılının yüksek maaş ve düşük prim borçlanması için bir milat olabileceğini vurguluyor. Özellikle asgari ücretteki artışla birlikte borçlanma tutarları da artacağından, mevcut avantajlardan yararlanmak isteyenlerin yıl bitmeden harekete geçmesi öneriliyor.Uzmanlardan önerilerSonuç: 2024 yılı emeklilik i̇çin kritik öneme sahip2024, hem yüksek maaş fırsatı hem de düşük borçlanma tutarlarıyla emekli adayları için kritik bir yıl olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, “Enflasyon ve büyüme verileri nedeniyle maaş farkları daha avantajlı hale gelebilir” diyerek, bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html

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