https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html
Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında güvenliği artırmayı hedefleyen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmazlar... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T07:11+0300
2024-12-13T07:11+0300
2024-12-13T07:11+0300
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Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale geleceğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak bu düzenleme ile kimlik ve yetki doğrulaması yapılmayan kiralık taşınmaz ilanları artık yayınlanamayacak.Satılık taşınmaz ilanları için uygulama, Bakanlık tarafından verilecek yeni talimata kadar ihtiyari olarak devam edecek.EİDS i̇lk aşamada nasıl uygulanmıştı?Bakanlık, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.Sosyal medya i̇lanlarına yakın takipBakanlık, sosyal medya platformlarında yönetmeliğe aykırı taşınmaz ilanlarını da yakından izliyor. Bu kapsamda, mevzuata uygun olmayan ilanların yer aldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi.Gelecek dönemde de düzenlemelere uymayan platformlara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek.EİDS’nin geleceği: Satılık i̇lanlar i̇çin de zorunlu olacakBakanlık, EİDS uygulamasının kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamada, sistemin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için farkındalık oluşturması amacıyla kademeli geçiş planlandığı ifade edildi.1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacak uygulamanın, ilerleyen dönemde satılık taşınmazlar için de zorunlu hale getirileceği vurgulandı.EİDS ile hedeflenenlerTicaret Bakanlığı’nın EİDS uygulamasıyla hedeflediği başlıca amaçlar şunlardır:
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kiralık taşınmaz ilanı, elektronik ilan doğrulama sistemi, eids nedir, ticaret bakanlığı açıklaması, taşınmaz ticareti yönetmeliği, kiralık ilanlarda zorunlu sistem, taşınmaz ilan yetki doğrulama, 1 ocak 2025 eids uygulaması, satılık taşınmaz ilanları düzenlemesi, eids kiralık ilanlar için zorunlu mu, taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulama, sosyal medyada taşınmaz ilanları, kiralık ilan güvenlik sistemi, eids geçiş süreci, eids zorunluluk tarihi, taşınmaz ticaretinde güvenlik, eids sistemine nasıl giriş yapılır, taşınmaz ilan platformları düzenlemesi, ticaret bakanlığı eids duyurusu, taşınmaz ilanları için yeni sistem
Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında güvenliği artırmayı hedefleyen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmazlar için zorunlu hale getireceğini açıkladı. Satılık taşınmaz ilanlarında ise uygulamanın kapsamı ilerleyen dönemde genişletilecek.
Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale geleceğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak bu düzenleme ile kimlik ve yetki doğrulaması yapılmayan kiralık taşınmaz ilanları artık yayınlanamayacak.
Satılık taşınmaz ilanları için uygulama, Bakanlık tarafından verilecek yeni talimata kadar ihtiyari olarak devam edecek.
EİDS i̇lk aşamada nasıl uygulanmıştı?
Bakanlık, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.
1 Kasım 2023’ten itibaren
, ilan vermek isteyenlerin kimlik doğrulaması
, EİDS üzerinden zorunlu hale getirildi.
15 Eylül 2024’te
başlayan yetki doğrulama uygulamasıyla, ilan platformlarının sorgulama yaparak yetki bilgilerini doğrulaması sağlandı.
Ancak 31 Aralık 2024’e kadar geçiş süreci uygulanarak, yetki doğrulaması yapılamasa dahi ilanların yayınlanmasına izin verildi.
Sosyal medya i̇lanlarına yakın takip
Bakanlık, sosyal medya platformlarında yönetmeliğe aykırı taşınmaz ilanlarını da yakından izliyor. Bu kapsamda, mevzuata uygun olmayan ilanların yer aldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi.
Gelecek dönemde de düzenlemelere uymayan platformlara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek.
EİDS’nin geleceği: Satılık i̇lanlar i̇çin de zorunlu olacak
Bakanlık, EİDS uygulamasının kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamada, sistemin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için farkındalık oluşturması amacıyla kademeli geçiş planlandığı ifade edildi.
1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacak uygulamanın, ilerleyen dönemde satılık taşınmazlar için de zorunlu hale getirileceği vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı’nın EİDS uygulamasıyla hedeflediği başlıca amaçlar şunlardır:
Güvenilir ilanlar
: Sahte kimlik bilgileriyle ilan verilmesinin önüne geçmek.
Tüketici hakları
: Vatandaşların yasalara uygun taşınmaz ticareti yapmasını sağlamak.
Piyasa düzeni
: Taşınmaz ticaretinde kayıt dışı işlemleri azaltmak.