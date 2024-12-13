https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/kiralik-ve-satilik-tasinmazlarda-yeni-donem-basliyor-1-ocaktan-itibaren-yururluge-girecek-1091479030.html

Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek

Kiralık ve satılık taşınmazlarda yeni dönem başlıyor: 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarında güvenliği artırmayı hedefleyen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni (EİDS) 1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmazlar... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T07:11+0300

2024-12-13T07:11+0300

2024-12-13T07:11+0300

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Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) uygulamasının kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu hale geleceğini duyurdu. 1 Ocak 2025 itibarıyla başlayacak bu düzenleme ile kimlik ve yetki doğrulaması yapılmayan kiralık taşınmaz ilanları artık yayınlanamayacak.Satılık taşınmaz ilanları için uygulama, Bakanlık tarafından verilecek yeni talimata kadar ihtiyari olarak devam edecek.EİDS i̇lk aşamada nasıl uygulanmıştı?Bakanlık, Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik’te 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişiklikle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirmişti.Sosyal medya i̇lanlarına yakın takipBakanlık, sosyal medya platformlarında yönetmeliğe aykırı taşınmaz ilanlarını da yakından izliyor. Bu kapsamda, mevzuata uygun olmayan ilanların yer aldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği belirtildi.Gelecek dönemde de düzenlemelere uymayan platformlara yönelik idari yaptırımlar uygulanmaya devam edilecek.EİDS’nin geleceği: Satılık i̇lanlar i̇çin de zorunlu olacakBakanlık, EİDS uygulamasının kapsamını genişletmeyi hedefliyor. Yapılan açıklamada, sistemin hem vatandaşlar hem de sektör paydaşları için farkındalık oluşturması amacıyla kademeli geçiş planlandığı ifade edildi.1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmaz ilanlarında zorunlu olacak uygulamanın, ilerleyen dönemde satılık taşınmazlar için de zorunlu hale getirileceği vurgulandı.EİDS ile hedeflenenlerTicaret Bakanlığı’nın EİDS uygulamasıyla hedeflediği başlıca amaçlar şunlardır:

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