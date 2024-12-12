https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/unlu-giyim-firmasi-iflasini-duyurdu-binlerce-calisan-issiz-kaldi--1091432243.html
Ünlü giyim firması iflasını duyurdu: Binlerce çalışan işsiz kaldı
Ünlü giyim firması iflasını duyurdu: Binlerce çalışan işsiz kaldı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından Sevenhill, iflasını resmen duyurdu. 1979’da kurulan ve bir dönemin popüler markası olan Sevenhill, ekonomik krizle... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T08:02+0300
2024-12-12T08:02+0300
2024-12-12T08:02+0300
ekonomi
giyim
hazır giyim
firma
iflas
iflas
iflas erteleme
borç
işsiz
işsizlik
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Türkiye’de 1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulan hazır giyim markası Sevenhill, resmen iflasını açıkladı. Bir dönemin popüler giyim markası olan Sevenhill, ekonomik kriz ve mali sorunlar nedeniyle sektördeki yerini kaybetti.Şirketin, artan borç yükü nedeniyle birçok şubesini kapattığı ve yatırımcılar ile bankalarla olan ilişkilerinde zorluklar yaşadığı belirtildi.2013’te i̇flas erteleme başvurusu yapılmıştıSevenhill, ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla 2013 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak 2015 yılında mahkeme, bu talebi reddederek firmanın iflasına karar verdi. İflas sürecinde şirketin borcu yaklaşık 80 milyon TL’ye (o dönemde 35 milyon dolar) ulaşmıştı.Bu karar, Sevenhill’in Türk giyim sektörü tarihindeki yerinden tamamen silinmesine yol açtı.2 bin çalışan i̇şsiz kaldıŞirketin iflası, yalnızca perakende sektörünü değil, çalışanlarını da etkiledi. 2 bin çalışan şirketin kapanmasıyla işsiz kaldı. Sevenhill’in iflası, hem çalışanlar hem de müşterileri için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.Ekonomik kriz ve hazır giyim sektöründeki zorluklarSevenhill’in iflas süreci, Türkiye’de ekonomik krizin hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerini de gözler önüne serdi. Artan maliyetler, daralan perakende piyasası ve finansman zorlukları gibi nedenler, markanın sonunu hazırlayan faktörler arasında yer aldı.Sevenhill’in iflası, ekonomik krizle mücadele eden şirketler için ders niteliğinde bir örnek olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/fenerbahce-athletic-bilbao-maci-sonrasi-uefa-ulke-puani-aciklandi-yeni-liste-belli-oldu-1091431583.html
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sevenhill iflası, sevenhill kapanma kararı, sevenhill çalışanları işsiz, hazır giyim sektörü iflas, sevenhill 2013 iflas erteleme, sevenhill ekonomik kriz, sevenhill borç miktarı, türkiye hazır giyim sektörü, sevenhill şube kapanışı, 2 bin çalışan işsiz
Ünlü giyim firması iflasını duyurdu: Binlerce çalışan işsiz kaldı
Türkiye’nin köklü hazır giyim markalarından Sevenhill, iflasını resmen duyurdu. 1979’da kurulan ve bir dönemin popüler markası olan Sevenhill, ekonomik krizle başlayan süreçte iflas erteleme talebinin ardından 2015 yılında kapanma kararı aldı. Şirketin iflası, 2 bin çalışanını işsiz bıraktı.
Türkiye’de 1979 yılında Bektaş Özbek tarafından kurulan hazır giyim markası Sevenhill, resmen iflasını açıkladı. Bir dönemin popüler giyim markası olan Sevenhill, ekonomik kriz ve mali sorunlar nedeniyle sektördeki yerini kaybetti.
Şirketin, artan borç yükü nedeniyle birçok şubesini kapattığı ve yatırımcılar ile bankalarla olan ilişkilerinde zorluklar yaşadığı belirtildi.
2013’te i̇flas erteleme başvurusu yapılmıştı
Sevenhill, ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla 2013 yılında iflas erteleme başvurusunda bulunmuştu. Ancak 2015 yılında mahkeme, bu talebi reddederek firmanın iflasına karar verdi. İflas sürecinde şirketin borcu yaklaşık 80 milyon TL’ye (o dönemde 35 milyon dolar) ulaşmıştı.
Bu karar, Sevenhill’in Türk giyim sektörü tarihindeki yerinden tamamen silinmesine yol açtı.
2 bin çalışan i̇şsiz kaldı
Şirketin iflası, yalnızca perakende sektörünü değil, çalışanlarını da etkiledi. 2 bin çalışan şirketin kapanmasıyla işsiz kaldı. Sevenhill’in iflası, hem çalışanlar hem de müşterileri için büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Ekonomik kriz ve hazır giyim sektöründeki zorluklar
Sevenhill’in iflas süreci, Türkiye’de ekonomik krizin hazır giyim sektörü üzerindeki etkilerini de gözler önüne serdi. Artan maliyetler, daralan perakende piyasası ve finansman zorlukları gibi nedenler, markanın sonunu hazırlayan faktörler arasında yer aldı.
Sevenhill’in iflası, ekonomik krizle mücadele eden şirketler için ders niteliğinde bir örnek olarak değerlendiriliyor.