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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı sonrası UEFA ülke puanı açıklandı: Yeni liste belli oldu
Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı sonrası UEFA ülke puanı açıklandı: Yeni liste belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki yeri güncellendi. Çekya... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Athletic Bilbao karşısında istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’ne veda ederken, bu sonuç Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı’na da etki etti.UEFA ülke puanında güncel durumTürkiye, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden dört takımımızın katkısıyla 6.100 puan topladı. Ancak Çek Cumhuriyeti (Çekya) ile kıyasıya mücadelede aradaki fark yalnızca 850 puan. Türkiye, toplamda 40.100 puanla 10. sırada, Çekya ise 40.850 puanla 9. sırada yer alıyor.UEFA ülke puanı sıralaması (2024 i̇lk 15)Türkiye'nin Avrupa mücadelesi devam ediyorAvrupa kupalarında alınan galibiyet ve beraberlikler, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki konumu için kritik öneme sahip. Bu sezon toplanan puanlarla ilk 10’daki yerini koruyan Türkiye, gelecek sezonlar için Avrupa’da daha fazla temsilci bulundurmayı hedefliyor.Çekya ile yarış devam ediyorUzmanlara göre, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. sıraya yükselmesi, kalan maçlarda alınacak galibiyetlere bağlı. Çekya ile farkın kapanması için temsilcilerimizin Avrupa’da daha başarılı sonuçlar alması gerekiyor.
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uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı sonrası UEFA ülke puanı açıklandı: Yeni liste belli oldu

07:43 12.12.2024
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki yeri güncellendi. Çekya ile aradaki fark 850 puan. Türkiye, 40.100 puanla 10. sıradaki yerini korurken, Avrupa’daki takımlarımızın mücadelesi sürüyor.
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Athletic Bilbao karşısında istediği sonucu alamadı. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi’ne veda ederken, bu sonuç Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı’na da etki etti.

UEFA ülke puanında güncel durum

Türkiye, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele eden dört takımımızın katkısıyla 6.100 puan topladı. Ancak Çek Cumhuriyeti (Çekya) ile kıyasıya mücadelede aradaki fark yalnızca 850 puan. Türkiye, toplamda 40.100 puanla 10. sırada, Çekya ise 40.850 puanla 9. sırada yer alıyor.

UEFA ülke puanı sıralaması (2024 i̇lk 15)

1.
İngiltere: 97.928
2.
İtalya: 85.481
3.
İspanya: 79.846
4.
Almanya: 77.785
5.
Fransa: 64.379
6.
Hollanda: 59.233
7.
Portekiz: 56.491
8.
Belçika: 50.200
9.
Çekya: 41.850
10.
Türkiye: 40.100
11.
Avusturya: 33.675
12.
Norveç: 33.250
13.
Yunanistan: 32.500

Türkiye'nin Avrupa mücadelesi devam ediyor

Avrupa kupalarında alınan galibiyet ve beraberlikler, Türkiye’nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki konumu için kritik öneme sahip. Bu sezon toplanan puanlarla ilk 10’daki yerini koruyan Türkiye, gelecek sezonlar için Avrupa’da daha fazla temsilci bulundurmayı hedefliyor.

Çekya ile yarış devam ediyor

Uzmanlara göre, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. sıraya yükselmesi, kalan maçlarda alınacak galibiyetlere bağlı. Çekya ile farkın kapanması için temsilcilerimizin Avrupa’da daha başarılı sonuçlar alması gerekiyor.
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