Türkiye’nin internet istatistikleri açıklandı: 'Aktif 303 milyon sosyal medya hesabı kullanılıyor'

İnternet üzerinde satın alma alışkanlıklarına baktığımızda, dünya genelinde çevrim içi olarak her hafta bir şeyler satın alan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 55.2 iken, Türkiye'de yüzde 57.9'dur. Dijital içerik satın almalarına baktığımızda ise bu kullanıcıların her ay yaptığı satın alımlarının oranı dünyada yüzde 65.9 iken, Türkiye'de yüzde 65.4'tür. Her ay dünya genelinde mobil ödeme servislerini kullanan 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının oranı yüzde 23.7 iken, bu oran Türkiye’de yüzde 12.1'dir.