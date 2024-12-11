https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-uraloglundan-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-ile-ilgili-aciklama-1091424340.html
Bakan Uraloğlu'ndan '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili açıklama
Bakan Uraloğlu'ndan '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili bir durumun olmadığını, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T22:09+0300
2024-12-11T22:09+0300
2024-12-11T22:16+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
sosyal medya
yasak
ebeveyn
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Gündemde yer alan 16 yaş altına sosyal medya yasağı veya düzenlemesi konusuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.Bakan, '16 yaş altına sosyal medya yasağı yok' dedi ve ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ak-partili-milletvekili-acikladi-sosyal-medya-kullaniminda-yas-sinirlamasini-gundemimizde-tutmaya-1091376897.html
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abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, yasak, ebeveyn
abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, yasak, ebeveyn
Bakan Uraloğlu'ndan '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili açıklama
22:09 11.12.2024 (güncellendi: 22:16 11.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili bir durumun olmadığını, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını açıkladı.
Gündemde yer alan 16 yaş altına sosyal medya yasağı veya düzenlemesi konusuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.
Bakan, '16 yaş altına sosyal medya yasağı yok' dedi ve ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını ifade etti.