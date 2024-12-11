https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bakan-uraloglundan-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-ile-ilgili-aciklama-1091424340.html

Bakan Uraloğlu'ndan '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili açıklama

Bakan Uraloğlu'ndan '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu '16 yaş altına sosyal medya yasağı' ile ilgili bir durumun olmadığını, ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

abdulkadir uraloğlu

sosyal medya

yasak

ebeveyn

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Gündemde yer alan 16 yaş altına sosyal medya yasağı veya düzenlemesi konusuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.Bakan, '16 yaş altına sosyal medya yasağı yok' dedi ve ebeveyn kontrolünde olmasının planlandığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/ak-partili-milletvekili-acikladi-sosyal-medya-kullaniminda-yas-sinirlamasini-gundemimizde-tutmaya-1091376897.html

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abdulkadir uraloğlu, sosyal medya, yasak, ebeveyn