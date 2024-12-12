Trump: Ukrayna'da en tehlikeli faktör Zelenskiy'in Rusya'yla ilgili aptalca kararı
© AP Photo / Alex BrandonPresident-elect Donald Trump arrives to speak at a meeting of the House GOP conference, Wednesday, Nov. 13, 2024, in Washington.
© AP Photo / Alex Brandon
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20 Ocak'ta koltuğa oturmaya hazırlanan Trump, Ukrayna çatışmasını anlaşma imzalayarak sonlandırmak istediğini, ancak şu anda en tehlikeli faktörün Zelenskiy'in Rusya'ya yönelik füze saldırısı kararı olduğunu belirtti.
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Ukrayna'da en tehlikeli faktörün Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus topraklarına füze saldırıları düzenlemeye yönelik aptalca kararı olduğunu vurguladı.
Kendisini 2024 yılı için 'Yılın Kişisi' seçen Time dergisine demeç veren Trump, "Şu anda en tehlikeli şey, Zelenskiy'in, muhtemelen Başkan Biden'ın onayıyla, Rusya'ya füze saldırılarına başlamaya kararı almasıdır. Bunun ciddi bir tırmanma olduğunu düşünüyorum. Bunun aptalca bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kendisini 2024 yılı için 'Yılın Kişisi' seçen Time dergisine demeç veren Trump, "Şu anda en tehlikeli şey, Zelenskiy'in, muhtemelen Başkan Biden'ın onayıyla, Rusya'ya füze saldırılarına başlamaya kararı almasıdır. Bunun ciddi bir tırmanma olduğunu düşünüyorum. Bunun aptalca bir karar olduğunu düşünüyorum" dedi.
'Rus topraklarının vurulmasına kesinlikle karşıyım'
Rusya'nın yüzlerce kilometre derinine füzeler gönderilmesine kesinlikle karşı olduğunu kaydeden Trump, "Bunu neden yapıyoruz? Sadece savaşı tırmandırıyoruz ve bunu daha da kötü hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Müstakbel ABD Başkanı, Biden yönetiminin buna izin vermemesi gerektiğini belirterek bu adımı çok büyük bir hata olarak niteledi.
Müstakbel ABD Başkanı, Biden yönetiminin buna izin vermemesi gerektiğini belirterek bu adımı çok büyük bir hata olarak niteledi.
'Ukrayna'da anlaşma yapılmasını istiyorum'
Rusya ile Ukrayna arasında anlaşma yapılmasını istediğini anlatan Trump, bunu yapmanın tek yolunun Kiev'e desteği sürdürmek olduğunu savunarak ABD yardımının etkili şekilde kullanılmasının barışçıl çözüme katkı sunabileceği mesajını verdi.
Trump, Ortadoğu'daki soruna çözüm bulmanın Ukrayna krizini çözmekten daha kolay olduğunu da savundu.
Seçilmiş ABD Başkanı, İran'la savaş olasılığının sorulması üzerine de, her şeyin mümkün olduğu yanıtını verdi.
Trump, Ortadoğu'daki soruna çözüm bulmanın Ukrayna krizini çözmekten daha kolay olduğunu da savundu.
Seçilmiş ABD Başkanı, İran'la savaş olasılığının sorulması üzerine de, her şeyin mümkün olduğu yanıtını verdi.