Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz

Türkiye
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde tarihi gün: Birinci reaktörün türbin şaftı başarıyla döndürüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Suriye’de serbest piyasa açıklaması, Batı’ya verilmiş bir mesaj’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
18:17
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:43
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye’deki yeni durumun bölgesel ve küresel boyutu
19:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail'in yapay zeka ile silahlanması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
'TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek'
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-ukraynada-siyasi-cozume-yonelik-cabalara-devam-edecegiz-1091454654.html
Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz
Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Medvedev, Pekin'de bugün başladığı iki günlük ziyaret kapsamında Çin lideri Şi'yle görüştü. Taraflar, özellikle ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi üzerinde... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T15:11+0300
2024-12-12T15:49+0300
dünya
haberler
vladimir putin
çin
suriye
pekin
rusya güvenlik konseyi
rusya
dmitriy medvedev
şi cinping
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091454640_0:271:2829:1862_1920x0_80_0_0_7ac5828c918d15918756ea0c6f68c52c.jpg
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Çin'in karşılıklı siyasi güven ve stratejik etkileşimi derinleştirip tüm alanlarda işbirliğini genişleteceğini vurguladı.Pekin'de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'le bir araya gelen Şi, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin düzeyinden övgüyle söz etti.Rusya ve Çin'in birbirlerinin en büyük komşuları olduğunu ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz tarihsel mantığa ve büyük bir itici güce sahip olduğunu belirten Şi, "Çin ve Rusya, daimi iyi komşuluk ve dostluk, kapsamlı stratejik etkileşim ve karşılıklı faydaya dayanan işbirliği ruhuna bağlı kalacak, karşılıklı siyasi güveni ve stratejik koordinasyonu derinleştirecek ve tüm alanlarda pratik işbirliğini genişletmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.Şi, iki ülkenin uluslararası meselelerde de işbirliğini sürdürmesi, küresel stratejik istikrarı desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.'En kısa sürede çözüm bulunması teşvik edilmeli'Çin Devlet Başkanı, Pekin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için gereken koşulları oluşturmak için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini söyledi."Ukrayna meselesinde Çin, çatışmanın yayılmasının önlenmesi, silahlı faaliyetlerin tırmanmasının önlenmesi ve tarafların yangına körükle gitmesinin engellenmesi şeklindeki üç ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini defalarca vurguladı" diyen Şi, en kısa sürede çözüm bulunmasını teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.'Putin'in mesajını getirdim'Medvedev ise, görüşmenin başındaki konuşmasında, Şi'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel mesajını getirdiğini açıkladı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Yeniden buluştuğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. İki yıl önce böyle bir görüşme yaptık, şimdiki görüşme de iktidar partilerimiz arasındaki etkileşim çerçevesinde gerçekleşiyor. Devlet Başkanı Putin'in selamlarını, en iyi dileklerini, ayrıca kişisel mesajını iletmek istiyorum" diye konuştu.'Ukrayna ve Suriye'yi konuştuk'Görüşmenin ardından da bir açıklama yapan Medvedev, Şi'yle Ukrayna ve Suriye'deki durumu istişare ettiklerini anlattı.Şi'nin Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili görüşlerini paylaştığını kaydeden Medvedev, "Bilindiği gibi, bu önerilere genel olarak olumlu yaklaşıyoruz" diye ekledi.Medvedev, bir soru üzerine, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmanın ancak Rusya'nın soru ve çekincelerine verilecek yanıtlar olması halinde mümkün olduğunu söyledi.Medvedev, Kiev'in bugünkü gerçeklikleri anlaması ve Putin'in önerilerini dikkate alması halinde Ukrayna'yla müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağına dair şüphelerimiz var'Medvedev, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağına dair beklentilerinin düşük olduğunu belirtti.Suriye ordusunun yeterli kapasitede olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Medvedev, bu durumun ülke yönetiminin yaptığı yanlış hesaplamaların kanıtı olduğunu ifade etti.Medvedev, "Malumunuz, belirli bir dönem Esad yönetimine ve hükümetine oldukça ciddi destek sağladık. Zira Suriye'nin parçalanmasının, özellikle de çöküşünün tüm dünya için ne gibi tehditler yarattığını Ortadoğu'daki diğer ülkelerde yaşanan aynı senaryo sayesinde anlıyorduk. O dönemde bu tür destekler etkiliydi. Ancak elbette içerideki durum, devlet yönetimine, eski Suriye Devlet Başkanı hükümetine, yani Beşar Esad hükümetine bağlıydı. Ne yazık ki Suriye ordusunun bu konuda yetersiz olduğu görüldü. Bu da muhtemelen devlet yönetimi sırasında yapılan yanlış hesaplamaların bir kanıtı. Ancak tüm bunların sonuçları üzüntü verici, zira şu anda konuşulanlara rağmen Suriye'nin birliğinin korunacağına ve tüm bu halkların ve farklı inançların temsilcilerinin bundan sonra bir arada yaşayabileceğine dair beklentiler çok düşük. Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin, Dürzilerin ve Hristiyanların çıkarları konusunda bir fikir birliğine varmanın nasıl mümkün olacağı sorusuna bugüne kadar kimse cevap vermedi. Baba ve oğul Esadların uyguladığı önceki modelde bu bir dönem mümkün oldu. Şu anda bunun ne bedellerle sağlandığından ve sonuçlarının ne olduğundan bahsetmiyorum. Demek istediğim, yeni muhalefet güçlerinin yönetiminde bu mümkün olacak mı? Bundan çok şüpheliyim" değerlendirmesini yaptı.Medvedev, Rusya'nın mevcut imkanlar dahilinde Suriye'deki çıkarlarını sürdürmeye hazır olduğunu da kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/almanya-basbakani-scholz-putinle-tekrar-konusmak-istiyorum-1091450724.html
çin
suriye
pekin
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091454640_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6692485b79a954ae57a170a22f34320.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, vladimir putin, çin, suriye, pekin, rusya güvenlik konseyi, rusya, dmitriy medvedev, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, moskova, ukrayna, ukrayna krizi
haberler, vladimir putin, çin, suriye, pekin, rusya güvenlik konseyi, rusya, dmitriy medvedev, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, moskova, ukrayna, ukrayna krizi

Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz

15:11 12.12.2024 (güncellendi: 15:49 12.12.2024)
© Sputnik / Ekaterina Shtukina / Multimedya arşivine gidin21 декабря 2022 Официальный визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай Архивное фото
21 декабря 2022 Официальный визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай Архивное фото - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© Sputnik / Ekaterina Shtukina
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Medvedev, Pekin'de bugün başladığı iki günlük ziyaret kapsamında Çin lideri Şi'yle görüştü. Taraflar, özellikle ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi üzerinde durdu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Çin'in karşılıklı siyasi güven ve stratejik etkileşimi derinleştirip tüm alanlarda işbirliğini genişleteceğini vurguladı.

Pekin'de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'le bir araya gelen Şi, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin düzeyinden övgüyle söz etti.

Rusya ve Çin'in birbirlerinin en büyük komşuları olduğunu ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz tarihsel mantığa ve büyük bir itici güce sahip olduğunu belirten Şi, "Çin ve Rusya, daimi iyi komşuluk ve dostluk, kapsamlı stratejik etkileşim ve karşılıklı faydaya dayanan işbirliği ruhuna bağlı kalacak, karşılıklı siyasi güveni ve stratejik koordinasyonu derinleştirecek ve tüm alanlarda pratik işbirliğini genişletmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şi, iki ülkenin uluslararası meselelerde de işbirliğini sürdürmesi, küresel stratejik istikrarı desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.

'En kısa sürede çözüm bulunması teşvik edilmeli'

Çin Devlet Başkanı, Pekin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için gereken koşulları oluşturmak için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini söyledi.

"Ukrayna meselesinde Çin, çatışmanın yayılmasının önlenmesi, silahlı faaliyetlerin tırmanmasının önlenmesi ve tarafların yangına körükle gitmesinin engellenmesi şeklindeki üç ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini defalarca vurguladı" diyen Şi, en kısa sürede çözüm bulunmasını teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.

'Putin'in mesajını getirdim'

Medvedev ise, görüşmenin başındaki konuşmasında, Şi'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel mesajını getirdiğini açıkladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Yeniden buluştuğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. İki yıl önce böyle bir görüşme yaptık, şimdiki görüşme de iktidar partilerimiz arasındaki etkileşim çerçevesinde gerçekleşiyor. Devlet Başkanı Putin'in selamlarını, en iyi dileklerini, ayrıca kişisel mesajını iletmek istiyorum" diye konuştu.

'Ukrayna ve Suriye'yi konuştuk'

Görüşmenin ardından da bir açıklama yapan Medvedev, Şi'yle Ukrayna ve Suriye'deki durumu istişare ettiklerini anlattı.

Şi'nin Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili görüşlerini paylaştığını kaydeden Medvedev, "Bilindiği gibi, bu önerilere genel olarak olumlu yaklaşıyoruz" diye ekledi.

Medvedev, bir soru üzerine, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmanın ancak Rusya'nın soru ve çekincelerine verilecek yanıtlar olması halinde mümkün olduğunu söyledi.

Medvedev, Kiev'in bugünkü gerçeklikleri anlaması ve Putin'in önerilerini dikkate alması halinde Ukrayna'yla müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.

'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağına dair şüphelerimiz var'

Medvedev, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağına dair beklentilerinin düşük olduğunu belirtti.

Suriye ordusunun yeterli kapasitede olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Medvedev, bu durumun ülke yönetiminin yaptığı yanlış hesaplamaların kanıtı olduğunu ifade etti.

Medvedev, "Malumunuz, belirli bir dönem Esad yönetimine ve hükümetine oldukça ciddi destek sağladık. Zira Suriye'nin parçalanmasının, özellikle de çöküşünün tüm dünya için ne gibi tehditler yarattığını Ortadoğu'daki diğer ülkelerde yaşanan aynı senaryo sayesinde anlıyorduk. O dönemde bu tür destekler etkiliydi. Ancak elbette içerideki durum, devlet yönetimine, eski Suriye Devlet Başkanı hükümetine, yani Beşar Esad hükümetine bağlıydı. Ne yazık ki Suriye ordusunun bu konuda yetersiz olduğu görüldü. Bu da muhtemelen devlet yönetimi sırasında yapılan yanlış hesaplamaların bir kanıtı. Ancak tüm bunların sonuçları üzüntü verici, zira şu anda konuşulanlara rağmen Suriye'nin birliğinin korunacağına ve tüm bu halkların ve farklı inançların temsilcilerinin bundan sonra bir arada yaşayabileceğine dair beklentiler çok düşük. Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin, Dürzilerin ve Hristiyanların çıkarları konusunda bir fikir birliğine varmanın nasıl mümkün olacağı sorusuna bugüne kadar kimse cevap vermedi. Baba ve oğul Esadların uyguladığı önceki modelde bu bir dönem mümkün oldu. Şu anda bunun ne bedellerle sağlandığından ve sonuçlarının ne olduğundan bahsetmiyorum. Demek istediğim, yeni muhalefet güçlerinin yönetiminde bu mümkün olacak mı? Bundan çok şüpheliyim" değerlendirmesini yaptı.

Medvedev, Rusya'nın mevcut imkanlar dahilinde Suriye'deki çıkarlarını sürdürmeye hazır olduğunu da kaydetti.
Olaf Scholz, el canciller federal de Alemania, y Vladímir Putin, el presidente de Rusia - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
DÜNYA
Almanya Başbakanı Scholz: Putin'le tekrar konuşmak istiyorum
13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала