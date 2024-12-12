https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/medvedevle-gorusen-cin-lideri-si-ukraynada-siyasi-cozume-yonelik-cabalara-devam-edecegiz-1091454654.html

Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz

Medvedev'le görüşen Çin lideri Şi: Ukrayna'da siyasi çözüme yönelik çabalara devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Medvedev, Pekin'de bugün başladığı iki günlük ziyaret kapsamında Çin lideri Şi'yle görüştü. Taraflar, özellikle ikili ilişkiler ve Ukrayna krizi üzerinde... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T15:11+0300

2024-12-12T15:11+0300

2024-12-12T15:49+0300

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ve Çin'in karşılıklı siyasi güven ve stratejik etkileşimi derinleştirip tüm alanlarda işbirliğini genişleteceğini vurguladı.Pekin'de Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'le bir araya gelen Şi, Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin düzeyinden övgüyle söz etti.Rusya ve Çin'in birbirlerinin en büyük komşuları olduğunu ve dostane ilişkilerin geliştirilmesinin kaçınılmaz tarihsel mantığa ve büyük bir itici güce sahip olduğunu belirten Şi, "Çin ve Rusya, daimi iyi komşuluk ve dostluk, kapsamlı stratejik etkileşim ve karşılıklı faydaya dayanan işbirliği ruhuna bağlı kalacak, karşılıklı siyasi güveni ve stratejik koordinasyonu derinleştirecek ve tüm alanlarda pratik işbirliğini genişletmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.Şi, iki ülkenin uluslararası meselelerde de işbirliğini sürdürmesi, küresel stratejik istikrarı desteklemesi gerektiğinin altını çizdi.'En kısa sürede çözüm bulunması teşvik edilmeli'Çin Devlet Başkanı, Pekin'in Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunması için gereken koşulları oluşturmak için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini söyledi."Ukrayna meselesinde Çin, çatışmanın yayılmasının önlenmesi, silahlı faaliyetlerin tırmanmasının önlenmesi ve tarafların yangına körükle gitmesinin engellenmesi şeklindeki üç ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini defalarca vurguladı" diyen Şi, en kısa sürede çözüm bulunmasını teşvik etmeleri gerektiğini kaydetti.'Putin'in mesajını getirdim'Medvedev ise, görüşmenin başındaki konuşmasında, Şi'ye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel mesajını getirdiğini açıkladı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, "Yeniden buluştuğumuz için büyük mutluluk duyuyorum. İki yıl önce böyle bir görüşme yaptık, şimdiki görüşme de iktidar partilerimiz arasındaki etkileşim çerçevesinde gerçekleşiyor. Devlet Başkanı Putin'in selamlarını, en iyi dileklerini, ayrıca kişisel mesajını iletmek istiyorum" diye konuştu.'Ukrayna ve Suriye'yi konuştuk'Görüşmenin ardından da bir açıklama yapan Medvedev, Şi'yle Ukrayna ve Suriye'deki durumu istişare ettiklerini anlattı.Şi'nin Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili görüşlerini paylaştığını kaydeden Medvedev, "Bilindiği gibi, bu önerilere genel olarak olumlu yaklaşıyoruz" diye ekledi.Medvedev, bir soru üzerine, müstakbel ABD Başkanı Donald Trump'la Ukrayna konusunda müzakere masasına oturmanın ancak Rusya'nın soru ve çekincelerine verilecek yanıtlar olması halinde mümkün olduğunu söyledi.Medvedev, Kiev'in bugünkü gerçeklikleri anlaması ve Putin'in önerilerini dikkate alması halinde Ukrayna'yla müzakerelere hazır olduklarını vurguladı.'Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunacağına dair şüphelerimiz var'Medvedev, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından ülkenin toprak bütünlüğünün korunacağına dair beklentilerinin düşük olduğunu belirtti.Suriye ordusunun yeterli kapasitede olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Medvedev, bu durumun ülke yönetiminin yaptığı yanlış hesaplamaların kanıtı olduğunu ifade etti.Medvedev, "Malumunuz, belirli bir dönem Esad yönetimine ve hükümetine oldukça ciddi destek sağladık. Zira Suriye'nin parçalanmasının, özellikle de çöküşünün tüm dünya için ne gibi tehditler yarattığını Ortadoğu'daki diğer ülkelerde yaşanan aynı senaryo sayesinde anlıyorduk. O dönemde bu tür destekler etkiliydi. Ancak elbette içerideki durum, devlet yönetimine, eski Suriye Devlet Başkanı hükümetine, yani Beşar Esad hükümetine bağlıydı. Ne yazık ki Suriye ordusunun bu konuda yetersiz olduğu görüldü. Bu da muhtemelen devlet yönetimi sırasında yapılan yanlış hesaplamaların bir kanıtı. Ancak tüm bunların sonuçları üzüntü verici, zira şu anda konuşulanlara rağmen Suriye'nin birliğinin korunacağına ve tüm bu halkların ve farklı inançların temsilcilerinin bundan sonra bir arada yaşayabileceğine dair beklentiler çok düşük. Sünnilerin, Şiilerin, Alevilerin, Dürzilerin ve Hristiyanların çıkarları konusunda bir fikir birliğine varmanın nasıl mümkün olacağı sorusuna bugüne kadar kimse cevap vermedi. Baba ve oğul Esadların uyguladığı önceki modelde bu bir dönem mümkün oldu. Şu anda bunun ne bedellerle sağlandığından ve sonuçlarının ne olduğundan bahsetmiyorum. Demek istediğim, yeni muhalefet güçlerinin yönetiminde bu mümkün olacak mı? Bundan çok şüpheliyim" değerlendirmesini yaptı.Medvedev, Rusya'nın mevcut imkanlar dahilinde Suriye'deki çıkarlarını sürdürmeye hazır olduğunu da kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/almanya-basbakani-scholz-putinle-tekrar-konusmak-istiyorum-1091450724.html

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