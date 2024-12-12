https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/suriyelilerin-gidisi-ardindan-etkilenecek-ilceleri-tek-tek-acikladi-20-bin-tllik-kiralar-13-bin-1091435955.html

Suriyelilerin gidişi ardından etkilenecek ilçeleri tek tek açıkladı: '20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek'

Suriyelilerin gidişi ardından etkilenecek ilçeleri tek tek açıkladı: '20 bin TL'lik kiralar 13 bin TL'ye düşecek'

Sputnik Türkiye

Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş hazırlıkları, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde emlak piyasasını hareketlendirdi. Uzmanlara göre 50 bin konut... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:50+0300

2024-12-12T09:50+0300

2024-12-12T09:50+0300

ekonomi

yusuf yılmaz

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fatih

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Suriye’de iç savaşın sona ermesiyle Türkiye’de yaşayan Suriyeliler dönüş hazırlıklarına başladı. Bu gelişme, özellikle İstanbul’da emlak piyasasında gözle görülür bir hareketlilik yarattı. Uzmanlar, 50 bin konutun boşalacağını ve kira fiyatlarında önemli düşüşler yaşanacağını öngörüyor.50 bin konut boşalacakEmlakçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yılmaz, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Zeytinburnu, Fatih ve Esenyurt gibi bölgelerde önemli bir dönüş hareketliliği olduğunu belirtti. Yılmaz, "Ortalama 50 bin konutun boşalmasını bekliyoruz" dedi.Kiralar yüzde 40’a varan oranda düşebilirYılmaz, geri dönüşlerin kira fiyatlarında önemli bir etki yaratacağını ifade ederek, "Suriyeliler 20 bin TL’ye oturdukları yerlerde kiraların 13-14 bin TL’ye düşmesini bekliyoruz. Daha düşük bedelli kiralar da benzer şekilde azalacak" dedi.Esenyurt bölgesinde bir kıpırdanma olduğunu söyleyen Yılmaz, "Orada ev boşaltanlar var, ancak Zeytinburnu ve Fatih gibi bölgelerde bu durum henüz tam olarak hissedilmiyor" şeklinde konuştu.Emlak piyasası dengeye kavuşacakİstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, geri dönüşlerin etkisiyle kiralık ev sayısında artış yaşandığını belirtti. Aşa, "Yüksek kiraları kabul eden kiracılar azalacağı için arz fazlası oluşacak ve bu da kiralarda bir düşüşe yol açacak" dedi.Aşa’ya göre, bu durum İstanbul’un Fatih, Esenyurt, Bağcılar, Avcılar, Bahçeşehir ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde daha belirgin olacak.Ev sahipleri ve kiracılar dönüşten nasıl etkileniyor?Emlak piyasasında denge oluşmaya başladığını ifade eden Aşa, "Suriyeli kiracılar aynı evde 10-15 kişi kalıyordu. Bu da kira fiyatlarının 5 bin TL olan bir evi 15 bin TL’ye çıkarıyordu. Talebin azalmasıyla fiyatlar normale dönecek" dedi.Bir ev sahibi, "Suriyeli kiracım evi boşalttı, bugün Türk bir aileye kiraya verdim. 25 bin TL istemiştim, ama 20 bin TL’ye verdim" diyerek düşüşlerin başladığını doğruladı.Otomobil piyasasında da hareketlilik bekleniyorUzmanlar, sadece emlak değil otomobil piyasasında da geri dönüşlerin etkilerinin hissedileceğini belirtiyor. Aşa, "Emlak ve otomobil piyasası en geç bir yıl içinde dengelenecek" ifadelerini kullandı.Geri dönüşler ekonomiyi nasıl etkileyecek?Suriyelilerin geri dönüşü, yalnızca kira fiyatlarını değil enflasyon oranlarını da dengeleyecek. Yılmaz, "Bu hareketlilik ister istemez ekonomik göstergelerde de pozitif bir etki yaratacaktır" dedi.Emlak uzmanları, dönüşlerin hızlanmasıyla kira ve konut fiyatlarında istikrarlı bir düşüş bekliyor. Özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde boşalan konut sayısının artması, piyasanın uzun vadede daha sağlıklı bir hale gelmesini sağlayabilir.

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