https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/cep-telefonu-ve-internet-faturalarina-rekor-zam-ozel-iletisim-vergisinin-yeni-tutari-belli-oldu-1091433602.html

Cep telefonu ve internet faturalarına rekor zam: Özel İletişim Vergisi'nin yeni tutarı belli oldu

Cep telefonu ve internet faturalarına rekor zam: Özel İletişim Vergisi'nin yeni tutarı belli oldu

Sputnik Türkiye

Telefon ve internet kullanıcıları 2025'te daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 575... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:00+0300

2024-12-12T09:00+0300

2024-12-12T09:00+0300

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2025 yılı

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Cep telefonu kullanıcılarına her ay yansıyan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2025 yılında yüzde 43.93 oranında zamlanacak. Yeni düzenleme ile 2024’te yıllık 400 TL olan ÖİV tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 575 TL’ye çıkacak. Bu tutar, aylık olarak kullanıcıların faturalarına 47.91 TL şeklinde yansıtılacak.1999 depremi sonrası gelen ÖİV kalıcı olduÖzel İletişim Vergisi, 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçici bir çözüm olarak getirilmiş, ancak zamanla kalıcı hale gelmişti. Bugün, cep telefonu kullanıcılarından düzenli olarak alınan bu vergi, aynı zamanda ev interneti gibi elektronik haberleşme hizmetlerini de kapsıyor.Yeni düzenleme ile GSM operatörlerinin sunduğu faturalı ve faturasız hatlar arasında fark gözetilmeksizin her kullanıcıdan aynı oran alınacak. Ayrıca, internet kullanıcıları da yüzde 10 oranında ÖİV ödemeye devam edecek.Artan vergiler ve yükselen enflasyon karşısında bütçesi zorlanan vatandaşlar, bu düzenlemeyi tepkiyle karşıladı. Telefon ve internet faturalarında mevcut zamlarla mücadele eden kullanıcılar, ÖİV artışının ek bir yük getirdiğini ifade ediyor.Elektronik haberleşme hizmetleri zamdan etkilenecekÖİV artışı, sadece telefon hattı sahiplerini değil, ev interneti kullanıcılarını da etkileyecek. Elektronik haberleşme ve yayın hizmetleri üzerinden alınan yüzde 10'luk vergi, faturaların daha da kabarmasına neden olacak.Yeni hat alanlar da vergiden muaf değilYeni hat alacak vatandaşlar, bu artıştan etkilenmekten kaçamayacak. Faturalı ve faturasız hatlar için geçerli olan düzenleme, yeni kullanıcıların da ÖİV ödemek zorunda olduğunu gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/2025-asgari-ucret-icin-isverenin-beklentisi-ve-yeni-rakam-belli-oldu-23-bin-tl-baraji-asilacak-mi-1091432797.html

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