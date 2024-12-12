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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/cep-telefonu-ve-internet-faturalarina-rekor-zam-ozel-iletisim-vergisinin-yeni-tutari-belli-oldu-1091433602.html
Cep telefonu ve internet faturalarına rekor zam: Özel İletişim Vergisi'nin yeni tutarı belli oldu
Cep telefonu ve internet faturalarına rekor zam: Özel İletişim Vergisi'nin yeni tutarı belli oldu
Sputnik Türkiye
Telefon ve internet kullanıcıları 2025'te daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 575... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T09:00+0300
2024-12-12T09:00+0300
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Cep telefonu kullanıcılarına her ay yansıyan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2025 yılında yüzde 43.93 oranında zamlanacak. Yeni düzenleme ile 2024’te yıllık 400 TL olan ÖİV tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 575 TL’ye çıkacak. Bu tutar, aylık olarak kullanıcıların faturalarına 47.91 TL şeklinde yansıtılacak.1999 depremi sonrası gelen ÖİV kalıcı olduÖzel İletişim Vergisi, 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçici bir çözüm olarak getirilmiş, ancak zamanla kalıcı hale gelmişti. Bugün, cep telefonu kullanıcılarından düzenli olarak alınan bu vergi, aynı zamanda ev interneti gibi elektronik haberleşme hizmetlerini de kapsıyor.Yeni düzenleme ile GSM operatörlerinin sunduğu faturalı ve faturasız hatlar arasında fark gözetilmeksizin her kullanıcıdan aynı oran alınacak. Ayrıca, internet kullanıcıları da yüzde 10 oranında ÖİV ödemeye devam edecek.Artan vergiler ve yükselen enflasyon karşısında bütçesi zorlanan vatandaşlar, bu düzenlemeyi tepkiyle karşıladı. Telefon ve internet faturalarında mevcut zamlarla mücadele eden kullanıcılar, ÖİV artışının ek bir yük getirdiğini ifade ediyor.Elektronik haberleşme hizmetleri zamdan etkilenecekÖİV artışı, sadece telefon hattı sahiplerini değil, ev interneti kullanıcılarını da etkileyecek. Elektronik haberleşme ve yayın hizmetleri üzerinden alınan yüzde 10'luk vergi, faturaların daha da kabarmasına neden olacak.Yeni hat alanlar da vergiden muaf değilYeni hat alacak vatandaşlar, bu artıştan etkilenmekten kaçamayacak. Faturalı ve faturasız hatlar için geçerli olan düzenleme, yeni kullanıcıların da ÖİV ödemek zorunda olduğunu gösteriyor.
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özel iletişim vergisi zam, 2025 öiv artışı, telefon hattı vergisi, internet vergisi 2025, öiv nedir, cep telefonu faturası zam, gsm hattı öiv, ev interneti vergisi, özel iletişim vergisi oranları, öiv 575 lira
özel iletişim vergisi zam, 2025 öiv artışı, telefon hattı vergisi, internet vergisi 2025, öiv nedir, cep telefonu faturası zam, gsm hattı öiv, ev interneti vergisi, özel iletişim vergisi oranları, öiv 575 lira

Cep telefonu ve internet faturalarına rekor zam: Özel İletişim Vergisi'nin yeni tutarı belli oldu

09:00 12.12.2024
© AACep telefonu
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
© AA
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Telefon ve internet kullanıcıları 2025'te daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 575 liraya yükseliyor. Aylık olarak hesaplanan ÖİV, GSM hattı sahiplerinden 47,91 TL tahsil edilecek. Zamlar, halkın tepkisine yol açtı. İşte detaylar...
Cep telefonu kullanıcılarına her ay yansıyan Özel İletişim Vergisi (ÖİV), 2025 yılında yüzde 43.93 oranında zamlanacak. Yeni düzenleme ile 2024’te yıllık 400 TL olan ÖİV tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 575 TL’ye çıkacak. Bu tutar, aylık olarak kullanıcıların faturalarına 47.91 TL şeklinde yansıtılacak.

1999 depremi sonrası gelen ÖİV kalıcı oldu

Özel İletişim Vergisi, 1999 Marmara Depremi'nin ardından geçici bir çözüm olarak getirilmiş, ancak zamanla kalıcı hale gelmişti. Bugün, cep telefonu kullanıcılarından düzenli olarak alınan bu vergi, aynı zamanda ev interneti gibi elektronik haberleşme hizmetlerini de kapsıyor.
Yeni düzenleme ile GSM operatörlerinin sunduğu faturalı ve faturasız hatlar arasında fark gözetilmeksizin her kullanıcıdan aynı oran alınacak. Ayrıca, internet kullanıcıları da yüzde 10 oranında ÖİV ödemeye devam edecek.
Artan vergiler ve yükselen enflasyon karşısında bütçesi zorlanan vatandaşlar, bu düzenlemeyi tepkiyle karşıladı. Telefon ve internet faturalarında mevcut zamlarla mücadele eden kullanıcılar, ÖİV artışının ek bir yük getirdiğini ifade ediyor.

Elektronik haberleşme hizmetleri zamdan etkilenecek

ÖİV artışı, sadece telefon hattı sahiplerini değil, ev interneti kullanıcılarını da etkileyecek. Elektronik haberleşme ve yayın hizmetleri üzerinden alınan yüzde 10'luk vergi, faturaların daha da kabarmasına neden olacak.

Yeni hat alanlar da vergiden muaf değil

Yeni hat alacak vatandaşlar, bu artıştan etkilenmekten kaçamayacak. Faturalı ve faturasız hatlar için geçerli olan düzenleme, yeni kullanıcıların da ÖİV ödemek zorunda olduğunu gösteriyor.
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