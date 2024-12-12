https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/samsunda-bagimlilar-kenevir-tarlalarina-akin-etti-gercek-ortaya-cikinca-geri-adim-attilar-1091467905.html

Samsun'da bağımlılar kenevir tarlalarına akın etti: Gerçek ortaya çıkınca geri adım attılar

Samsun'da bağımlılar kenevir tarlalarına akın etti: Gerçek ortaya çıkınca geri adım attılar

Sputnik Türkiye

On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T19:24+0300

2024-12-12T19:24+0300

2024-12-12T19:24+0300

türkiye

kenevir

kenevir üretimi

tıbbi kenevir

mucize bitki kenevir

hint keneviri

bilim

bilim kurulu

bilim insanları

bilim insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0c/1091466837_71:0:2331:1271_1920x0_80_0_0_23d3e92c4be50470b88309589d7f2dea.jpg

Samsun'da endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlılarında azalma yaşandı.On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu. 2005-2010 yıllarında bağımlıların çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları keneviri keyif verici madde olarak kullanamayınca tarlaları bıraktığı belirtildi.OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ''Bağımlılar çuval çuval kenevir çalıyordu ama artık uyuşturucu olarak kullanılmayacağını anlayınca bıraktılar. Kenevir erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Endüstriyel ve tıbbi olarak ayrılabilir. Keyif ve marihuana olarak kullanımı da var. THC dediğimiz kannabinoid var. Bu madde proaktif bir uyuşturucu madde. Bir bağımlının keyif alması için bu maddenin yüzde 10 seviyesinde olması gerekiyor. Endüstriyel kenevirde ise bu oran binde 2'den 3'e çıkarıldı. Bu oran az olduğundan müptelaların işine yaramıyor. Sadece kuşlardan koruyamadık. Kuşlar kamikaze dalış yaparak tohumları alıyor'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/4831-kisiye-kraliyet-affi-hint-keneviri-ekenler-affedildi-1087030714.html

türkiye

samsun

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kenevir nedir, kenevir tarlası