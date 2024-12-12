https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/samsunda-bagimlilar-kenevir-tarlalarina-akin-etti-gercek-ortaya-cikinca-geri-adim-attilar-1091467905.html
Samsun'da bağımlılar kenevir tarlalarına akın etti: Gerçek ortaya çıkınca geri adım attılar
Samsun'da bağımlılar kenevir tarlalarına akın etti: Gerçek ortaya çıkınca geri adım attılar
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On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T19:24+0300
2024-12-12T19:24+0300
2024-12-12T19:24+0300
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Samsun'da endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlılarında azalma yaşandı.On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu. 2005-2010 yıllarında bağımlıların çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları keneviri keyif verici madde olarak kullanamayınca tarlaları bıraktığı belirtildi.OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ''Bağımlılar çuval çuval kenevir çalıyordu ama artık uyuşturucu olarak kullanılmayacağını anlayınca bıraktılar. Kenevir erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Endüstriyel ve tıbbi olarak ayrılabilir. Keyif ve marihuana olarak kullanımı da var. THC dediğimiz kannabinoid var. Bu madde proaktif bir uyuşturucu madde. Bir bağımlının keyif alması için bu maddenin yüzde 10 seviyesinde olması gerekiyor. Endüstriyel kenevirde ise bu oran binde 2'den 3'e çıkarıldı. Bu oran az olduğundan müptelaların işine yaramıyor. Sadece kuşlardan koruyamadık. Kuşlar kamikaze dalış yaparak tohumları alıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/4831-kisiye-kraliyet-affi-hint-keneviri-ekenler-affedildi-1087030714.html
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kenevir nedir, kenevir tarlası
kenevir nedir, kenevir tarlası
Samsun'da bağımlılar kenevir tarlalarına akın etti: Gerçek ortaya çıkınca geri adım attılar
On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu. 2005-2010 yıllarında bağımlıların çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları keneviri keyif verici madde olarak kullanamayınca tarlaları bıraktığı belirtildi.
Samsun'da endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlılarında azalma yaşandı.
On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde Samsun'da ekilen endüstriyel kenevir tarlalarına dadanan uyuşturucu bağımlıları gündem oldu. 2005-2010 yıllarında bağımlıların çuval çuval kenevir çaldığı ancak çaldıkları keneviri keyif verici madde olarak kullanamayınca tarlaları bıraktığı belirtildi.
OMÜ Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Ürünleri Paneli'nde konuşan Tarım ve Islah Anabilim Dalı Başkanı Kenevir Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç ''Bağımlılar çuval çuval kenevir çalıyordu ama artık uyuşturucu olarak kullanılmayacağını anlayınca bıraktılar. Kenevir erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. Endüstriyel ve tıbbi olarak ayrılabilir. Keyif ve marihuana olarak kullanımı da var. THC dediğimiz kannabinoid var. Bu madde proaktif bir uyuşturucu madde. Bir bağımlının keyif alması için bu maddenin yüzde 10 seviyesinde olması gerekiyor. Endüstriyel kenevirde ise bu oran binde 2'den 3'e çıkarıldı. Bu oran az olduğundan müptelaların işine yaramıyor. Sadece kuşlardan koruyamadık. Kuşlar kamikaze dalış yaparak tohumları alıyor'' açıklamasında bulundu.