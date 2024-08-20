https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/4831-kisiye-kraliyet-affi-hint-keneviri-ekenler-affedildi-1087030714.html

4831 kişiye kraliyet affı: Hint keneviri ekenler affedildi

4831 kişiye kraliyet affı: Hint keneviri ekenler affedildi

Sputnik Türkiye

Fas Kralı 6.Muhammed, Hint keneviri eken 4831 kişiyi affetti. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T03:08+0300

2024-08-20T03:08+0300

2024-08-20T03:08+0300

dünya

fas

fas kralı 6. muhammed

fas adalet bakanlığı

hint keneviri

kral

af

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Fas Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Fas'ta daha önce Hint kenevir ekimi ile ilgili hüküm giymiş ya da davası mevcut olan 4 bin 831 kişi, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından affedildi. Fas Kralı 6.Muhammed, kenevir ekimi davalarını Kral ve Halk Devrimi Bayramı'nın 71’inci yıldönümü sebebiyle affetti. Yapılan açıklamada “Hint Keneviri ekimi ile ilgili davalardan hüküm giyen, hakkında dava açılan veya aranan 4 bin 831 kişi, kraliyet affından yararlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

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fas, fas kralı 6. muhammed, fas adalet bakanlığı, hint keneviri, kral, af