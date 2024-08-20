https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/4831-kisiye-kraliyet-affi-hint-keneviri-ekenler-affedildi-1087030714.html
4831 kişiye kraliyet affı: Hint keneviri ekenler affedildi
4831 kişiye kraliyet affı: Hint keneviri ekenler affedildi
Sputnik Türkiye
Fas Kralı 6.Muhammed, Hint keneviri eken 4831 kişiyi affetti. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T03:08+0300
2024-08-20T03:08+0300
2024-08-20T03:08+0300
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fas
fas kralı 6. muhammed
fas adalet bakanlığı
hint keneviri
kral
af
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Fas Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Fas'ta daha önce Hint kenevir ekimi ile ilgili hüküm giymiş ya da davası mevcut olan 4 bin 831 kişi, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından affedildi. Fas Kralı 6.Muhammed, kenevir ekimi davalarını Kral ve Halk Devrimi Bayramı'nın 71’inci yıldönümü sebebiyle affetti. Yapılan açıklamada “Hint Keneviri ekimi ile ilgili davalardan hüküm giyen, hakkında dava açılan veya aranan 4 bin 831 kişi, kraliyet affından yararlanacaktır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/nijeryadan-maymun-cicegi-icin-maksimum-tehdit-ilani-en-ust-seviyede-1087030407.html
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fas, fas kralı 6. muhammed, fas adalet bakanlığı, hint keneviri, kral, af
fas, fas kralı 6. muhammed, fas adalet bakanlığı, hint keneviri, kral, af
4831 kişiye kraliyet affı: Hint keneviri ekenler affedildi
Fas Kralı 6.Muhammed, Hint keneviri eken 4831 kişiyi affetti.
Fas Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Fas'ta daha önce Hint kenevir ekimi ile ilgili hüküm giymiş ya da davası mevcut olan 4 bin 831 kişi, Fas Kralı 6. Muhammed tarafından affedildi.
Fas Kralı 6.Muhammed, kenevir ekimi davalarını Kral ve Halk Devrimi Bayramı'nın 71’inci yıldönümü sebebiyle affetti. Yapılan açıklamada “Hint Keneviri ekimi ile ilgili davalardan hüküm giyen, hakkında dava açılan veya aranan 4 bin 831 kişi, kraliyet affından yararlanacaktır" ifadeleri yer aldı.