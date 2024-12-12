https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-ukraynayla-esir-takasina-iliskin-teklifini-macaristana-sundu-1091453332.html

Rusya, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifini Macaristan’a sundu

Rusya, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifini Macaristan’a sundu

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifin Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’ne sunulduğunu belirtti. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sırasında, Noel arifesinde Rusya ve Ukrayna arasında büyük esir takası gerçekleştirme ve Noel ateşkesi ilan etme teklifini sunduğunu belirterek şunu dedi:Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki istişarelere devam edileceğini söyleyen Peskov, Moskova’nın Orban’ın çabalarına destek verdiğini kaydetti.Daha önce Kremlin, Macaristan’ın girişimi üzerine Putin-Orban telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıklamıştı. Görüşmede, Suriye’deki son olaylar bağlamında Ortadoğu’daki durumu, Ukrayna sorununu ve başta karşılıklı yarar sağlayan enerji projeleri dahil ticari ve ekonomik ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.Oraban, geçtiğimiz haftalarda, ‘barış misyonuna’ devam etme niyetinde olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kremlin-ukraynanin-taganrog-saldirisina-uygun-goruldugu-zaman-ve-sekilde-karsilik-verilecek-1091446515.html

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