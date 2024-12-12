https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-ukraynayla-esir-takasina-iliskin-teklifini-macaristana-sundu-1091453332.html
Rusya, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifini Macaristan’a sundu
Rusya, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifini Macaristan’a sundu
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifin Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’ne sunulduğunu belirtti. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T14:54+0300
2024-12-12T14:54+0300
2024-12-12T14:52+0300
ukrayna krizi
rusya
kremlin
dmitriy peskov
macaristan
viktor orban
vladimir putin
ukrayna
esir takası
teklif
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/11/1076421855_0:62:1025:638_1920x0_80_0_0_07b000f1063cb5ec0627b11d6cee7b4f.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sırasında, Noel arifesinde Rusya ve Ukrayna arasında büyük esir takası gerçekleştirme ve Noel ateşkesi ilan etme teklifini sunduğunu belirterek şunu dedi:Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki istişarelere devam edileceğini söyleyen Peskov, Moskova’nın Orban’ın çabalarına destek verdiğini kaydetti.Daha önce Kremlin, Macaristan’ın girişimi üzerine Putin-Orban telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıklamıştı. Görüşmede, Suriye’deki son olaylar bağlamında Ortadoğu’daki durumu, Ukrayna sorununu ve başta karşılıklı yarar sağlayan enerji projeleri dahil ticari ve ekonomik ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.Oraban, geçtiğimiz haftalarda, ‘barış misyonuna’ devam etme niyetinde olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kremlin-ukraynanin-taganrog-saldirisina-uygun-goruldugu-zaman-ve-sekilde-karsilik-verilecek-1091446515.html
rusya
macaristan
ukrayna
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/11/1076421855_46:0:978:699_1920x0_80_0_0_1c0287afb0fd03561c7dd13df213e031.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, viktor orban, vladimir putin, ukrayna, esir takası, teklif, ateşkes, istanbul, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya, kremlin, dmitriy peskov, macaristan, viktor orban, vladimir putin, ukrayna, esir takası, teklif, ateşkes, istanbul, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Rusya, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifini Macaristan’a sundu
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’yla esir takasına ilişkin teklifin Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliği’ne sunulduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefon görüşmesi sırasında, Noel arifesinde Rusya ve Ukrayna arasında büyük esir takası gerçekleştirme ve Noel ateşkesi ilan etme teklifini sunduğunu belirterek şunu dedi:
Rusya barış görüşmelerinden hiçbir zaman vazgeçmedi ve 2022'deki İstanbul anlaşmaları temelinde bu görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu defalarca beyan etti. Aynı gün Rusya Federal Güvenlik Servisi, Macaristan'ın Moskova Büyükelçiliğine esir takası teklifimizi iletti. Ama Kiev’in tepkisine bakılırsa Ukrayna Orban’ın teklifini reddetti.
Ukrayna’da barışın tesis edilmesi yönündeki istişarelere devam edileceğini söyleyen Peskov, Moskova’nın Orban’ın çabalarına destek verdiğini kaydetti.
Daha önce Kremlin, Macaristan’ın girişimi üzerine Putin-Orban telefon görüşmesinin gerçekleştiğini açıklamıştı. Görüşmede, Suriye’deki son olaylar bağlamında Ortadoğu’daki durumu, Ukrayna sorununu ve başta karşılıklı yarar sağlayan enerji projeleri dahil ticari ve ekonomik ilişkilerinin ele alındığı belirtildi.
Oraban, geçtiğimiz haftalarda, ‘barış misyonuna’ devam etme niyetinde olduğunu dile getirmişti.