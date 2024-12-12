Kremlin: Ukrayna’nın Taganrog saldırısına uygun görüldüğü zaman ve şekilde karşılık verilecek

Burada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı ve bir karşılık verileceğini açıkça ifade eden kesin ve doğrudan açıklamasını hatırlatmak isterim. Karşılık elbette uygun görüldüğü zaman ve şekilde gelecek, ama mutlaka olacak.