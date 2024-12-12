https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kremlin-ukraynanin-taganrog-saldirisina-uygun-goruldugu-zaman-ve-sekilde-karsilik-verilecek-1091446515.html
Kremlin: Ukrayna’nın Taganrog saldırısına uygun görüldüğü zaman ve şekilde karşılık verilecek
Kremlin: Ukrayna’nın Taganrog saldırısına uygun görüldüğü zaman ve şekilde karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Taganrog kentine yönelik ATACMS füzeleriyle düzenlediği saldırıya uygun görüldüğü zaman ve şekilde “ama... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’nın Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog kentine düzenlediği füze saldırısına karşılık verilip verilmeyeceği sorusuna şunu dedi:Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 11 Aralık sabah saatlerinde ülkenin Azak Denizi kıyısındaki Taganrog kentine yönelik 6 adet ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Kiev rejiminin hedefinde Taganrog’daki hava üssünün olduğu belirtilirken iki füzenin havada vurulduğu, diğerlerinin elektronik harp araçları sayesinde yönünün değiştirildiği kaydedilmişti. Füze parçalarının yere düşmesi sonucu bazı Rus askerlerinin yaralandığı ifade edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/agitte-kievin-ab-ve-nato-uyeligine-hazirlik-calismalari-basliyor-1091439370.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, atacms, azak denizi, taganrog, rostov bölgesi, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, atacms, azak denizi, taganrog, rostov bölgesi, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Ukrayna’nın Taganrog saldırısına uygun görüldüğü zaman ve şekilde karşılık verilecek
12:41 12.12.2024 (güncellendi: 12:44 12.12.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Taganrog kentine yönelik ATACMS füzeleriyle düzenlediği saldırıya uygun görüldüğü zaman ve şekilde “ama mutlaka” karşılık verileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna’nın Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog kentine düzenlediği füze saldırısına karşılık verilip verilmeyeceği sorusuna şunu dedi:
Burada, Rusya Savunma Bakanlığı’nın dün yaptığı ve bir karşılık verileceğini açıkça ifade eden kesin ve doğrudan açıklamasını hatırlatmak isterim. Karşılık elbette uygun görüldüğü zaman ve şekilde gelecek, ama mutlaka olacak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 11 Aralık sabah saatlerinde ülkenin Azak Denizi kıyısındaki Taganrog kentine yönelik 6 adet ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirmişti. Kiev rejiminin hedefinde Taganrog’daki hava üssünün olduğu belirtilirken iki füzenin havada vurulduğu, diğerlerinin elektronik harp araçları sayesinde yönünün değiştirildiği kaydedilmişti. Füze parçalarının yere düşmesi sonucu bazı Rus askerlerinin yaralandığı ifade edilmişti.