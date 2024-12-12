https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-versinin-bm-ozel-temsilcisi-pedersen-ile-suriyedeki-durumu-gorustu-1091473610.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye'deki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in BM Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi. 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T23:04+0300
2024-12-12T23:04+0300
2024-12-12T23:02+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
geir pedersen
birleşmiş milletler (bm)
özel temsilci
suriye
ortadoğu
bm güvenlik konseyi
siyasi çözüm
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'deki durumu ve siyasi çözüm süreci konularını görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Ortadoğu bölgesinde gerilimin daha da tırmanması riski de dahil olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alındı. Taraflar, ülke içindeve çevresinde durumun istikrara kavuşturulması ve güvenlik ve düzenin sağlanması yönünde acil tedbirler alınmasının önemini teyit etti” ifadelerine yer verildi.Diplomatların siyasi çözüm süreci konularına da değindiğine vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, BM'nin desteğiyle bizzat Suriyeliler tarafından yürütülecek ve uygulanacak siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi konuları da ele alındı” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bogdanov-rusya-suriyedeki-durumla-ilgili-olarak-israil-ile-temas-halinde-1091471516.html
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, geir pedersen, birleşmiş milletler (bm), özel temsilci, suriye, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, siyasi çözüm
rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, geir pedersen, birleşmiş milletler (bm), özel temsilci, suriye, ortadoğu, bm güvenlik konseyi, siyasi çözüm
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, BM Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye'deki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in BM Özel Temsilcisi Pedersen ile Suriye'deki durumu görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'deki durumu ve siyasi çözüm süreci konularını görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Ortadoğu bölgesinde gerilimin daha da tırmanması riski de dahil olmak üzere Suriye'deki mevcut durum ele alındı. Taraflar, ülke içindeve çevresinde durumun istikrara kavuşturulması ve güvenlik ve düzenin sağlanması yönünde acil tedbirler alınmasının önemini teyit etti” ifadelerine yer verildi.
Diplomatların siyasi çözüm süreci konularına da değindiğine vurgu yapılan açıklamada, “Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, BM'nin desteğiyle bizzat Suriyeliler tarafından yürütülecek ve uygulanacak siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi konuları da ele alındı” denildi.