https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/bogdanov-rusya-suriyedeki-durumla-ilgili-olarak-israil-ile-temas-halinde-1091471516.html

Bogdanov: Rusya Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile temas halinde

Bogdanov: Rusya Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile temas halinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Rusya’nın Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile temas halinde olduğunu belirtti. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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mihail bogdanov

rusya dışişleri bakanlığı

suriye

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benyamin netanyahu

tampon bölge

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'deki durumla ilgili olarak İsrail ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.Bogdanov, “İsrail'le, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz aracılığıyla ve burada Moskova'da Suriye de dahil olmak üzere her konuda temas halindeyiz” dedi.Pazartesi günü İsrail ordusu Şam, Hama, Humus ve Lazkiye'ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında aralarında askeri üsler, hava üsleri, gemiler, mühimmat depoları, fabrikalar ve Suriye Savunma Bakanlığı bünyesindeki bilimsel araştırma merkezlerinin de olduğu 250’den fazla hedefi vurmuştu.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Suriye topraklarındaki yaklaşık 400 kilometrekarelik bir silahsızlandırılmış tampon bölgeyi kontrol altına almaya çalıştığını söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/israilin-suriye-saldirisinin-detaylari-ortaya-cikti-karadan-havaya-fuzelerin-yuzde-90indan-1091466568.html

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mihail bogdanov, rusya dışişleri bakanlığı, suriye, israil, temas, tel aviv, moskova, benyamin netanyahu, tampon bölge, şam