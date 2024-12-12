https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/oyuncu-nilgun-belgunden-itiraf-karsilik-bulamayinca-dizideki-rolume-son-verdi-1091438575.html
Oyuncu Nilgün Belgün'den itiraf: 'Karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi'
Oyuncu Nilgün Belgün'den itiraf: 'Karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi'
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Nilgün Belgün, Nişantaşı’nda yaptığı açıklamada, sektörün zorluklarını anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, bir yapımcının... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T10:37+0300
2024-12-12T10:37+0300
2024-12-12T10:40+0300
yaşam
nilgün belgün
yapımcı
taciz
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Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Soruları yanıtlayan Belgün, kadın oyuncu olmanın sektördeki zorluklarını ve yaşadığı deneyimleri anlatarak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.'Karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi'Sabah'ın haberine göre Belgün, sektörde karşılaştığı sıkıntılara dair şu itirafı yaptı:"Ben de her kadın kadar zorluk yaşadım. Bir yapımcı, bana biraz fazla kur yaptı ancak karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi. İsmi lazım değil, böyle şeyler yaşadım ve üzüldüm. Ama bu zamana kadar dimdik ayakta durdum."Ünlü sanatçı, sektörde kadın olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade etti. Özellikle yapımcıların ve sektörün farklı alanlarında çalışanların kadın oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Belgün, kariyeri boyunca her türlü zorluğa rağmen güçlü kalmayı başardığını söyledi.
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nilgün belgün, yapımcı, taciz
nilgün belgün, yapımcı, taciz
Oyuncu Nilgün Belgün'den itiraf: 'Karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi'
10:37 12.12.2024 (güncellendi: 10:40 12.12.2024)
Usta sanatçı Nilgün Belgün, Nişantaşı’nda yaptığı açıklamada, sektörün zorluklarını anlatırken dikkat çeken bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, bir yapımcının kendisine karşılık bulamayınca dizideki rolünü sonlandırdığını belirtti.
Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Soruları yanıtlayan Belgün, kadın oyuncu olmanın sektördeki zorluklarını ve yaşadığı deneyimleri anlatarak, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
'Karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi'
Sabah'ın haberine göre Belgün, sektörde karşılaştığı sıkıntılara dair şu itirafı yaptı:
"Ben de her kadın kadar zorluk yaşadım. Bir yapımcı, bana biraz fazla kur yaptı ancak karşılık bulamayınca dizideki rolüme son verdi. İsmi lazım değil, böyle şeyler yaşadım ve üzüldüm. Ama bu zamana kadar dimdik ayakta durdum."
Ünlü sanatçı, sektörde kadın olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade etti. Özellikle yapımcıların ve sektörün farklı alanlarında çalışanların kadın oyuncular üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Belgün, kariyeri boyunca her türlü zorluğa rağmen güçlü kalmayı başardığını söyledi.