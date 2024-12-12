https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/melek-mossodan-ayrilik-iddialarina-aciklama-son-noktayi-koydu-1091434171.html

Melek Mosso'dan 'ayrılık' iddialarına açıklama: Son noktayı koydu

Melek Mosso'dan 'ayrılık' iddialarına açıklama: Son noktayı koydu

Sputnik Türkiye

Şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç'la boşanacağı iddialarına yanıt verdi. Mosso, iddialara açıklık getirerek evliliklerinde bir sorun olmadığını... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T09:08+0300

2024-12-12T09:08+0300

2024-12-12T09:08+0300

yaşam

melek mosso

boşanma

boşanma davası

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Geçtiğimiz yıl ekim ayında Mersin'de hayatlarını birleştiren Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç, birkaç hafta önce sosyal medyada tüm ortak fotoğraflarını kaldırarak ve birbirlerini takip etmeyi bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Bu hamleler, çiftin boşanacağı yönünde iddialara neden oldu.Ünlü çiftin sosyal medya hareketleri, uzun süre konuşuldu. Mosso ve Sağdıç hakkında çıkan dedikodular, birçok hayranlarını da endişelendirdi. Ancak Mosso, konuyla ilgili yaptığı açıklamayla spekülasyonlara son verdi.36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarını silme ve takipten çıkma olayını, "Karı koca arasında olabilecek şeyler. Bir anda kızdım ve fotoğrafları sildim. Sonra ertesi gün 'Aman ne yaptık ki' diyerek barıştık" sözleriyle açıkladı. Mosso, bu durumu fazla büyütülmemesi gerektiğini belirtti."Keyfimiz yerinde"Melek Mosso, evliliklerinde hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak, "İnsanlar bilmedikleri bir konu hakkında teori üretmekte haklılar. Ama aramızda hiçbir problem yok. Keyfimiz yerinde, mutluyuz" dedi. Ünlü şarkıcı, hayranlarına net bir mesaj vererek evliliklerinin sağlam olduğunu dile getirdi.

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Sputnik Türkiye

melek mosso, boşanma, boşanma davası