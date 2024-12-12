https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-avrupa-liginde-finali-hedefliyoruz-1091428135.html
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz
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UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik... 12.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-12T00:57+0300
2024-12-12T00:57+0300
2024-12-12T00:57+0300
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde finalin hayalini kurduklarını açıkladı.UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in eksikliğini hissetmeden maçı kazanmak istediklerini açıklayan tecrübeli teknik adam Okan Buruk Batsthuayi ile maça çıkacağını duyurdu.UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak istediklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Geçen 5 maçta oluşan sıralamada hep ilk 5'in içinde olduk. Tottenham favorilerden biriydi. Oyun, güç, taraftar ve takım performansımıza baktığımızda hayaller kuruyoruz. Hayalleri güçlendirecek altyapıyı kurduk. Ancak bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Hiç beklemediğimiz 6-7 sakatlık oldu. Her takım tur atlayabilir. Hayal kuruyoruz. Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fenerbahce-athletic-bilbaoya-2-0-maglup-oldu-1091422737.html
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk İsveç temsilcisi Malmö takımını yenerek ilk sekiz sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde finale gitmek istediklerini belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde finalin hayalini kurduklarını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in eksikliğini hissetmeden maçı kazanmak istediklerini açıklayan tecrübeli teknik adam Okan Buruk Batsthuayi ile maça çıkacağını duyurdu.
UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak istediklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Geçen 5 maçta oluşan sıralamada hep ilk 5'in içinde olduk. Tottenham favorilerden biriydi. Oyun, güç, taraftar ve takım performansımıza baktığımızda hayaller kuruyoruz. Hayalleri güçlendirecek altyapıyı kurduk. Ancak bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Hiç beklemediğimiz 6-7 sakatlık oldu. Her takım tur atlayabilir. Hayal kuruyoruz. Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.