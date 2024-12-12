https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/galatasaray-teknik-direktoru-okan-buruk-avrupa-liginde-finali-hedefliyoruz-1091428135.html

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Galatasaray Teknik... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde finalin hayalini kurduklarını açıkladı.UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakalarında Malmö takımına konuk olacak Galatasaray Spor Kulübü'nde maç öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in eksikliğini hissetmeden maçı kazanmak istediklerini açıklayan tecrübeli teknik adam Okan Buruk Batsthuayi ile maça çıkacağını duyurdu.UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamak istediklerini belirten Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ''Geçen 5 maçta oluşan sıralamada hep ilk 5'in içinde olduk. Tottenham favorilerden biriydi. Oyun, güç, taraftar ve takım performansımıza baktığımızda hayaller kuruyoruz. Hayalleri güçlendirecek altyapıyı kurduk. Ancak bundan sonraki turların nasıl olacağını bilmiyoruz. Hiç beklemediğimiz 6-7 sakatlık oldu. Her takım tur atlayabilir. Hayal kuruyoruz. Avrupa Ligi'nde finali hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.

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