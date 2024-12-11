https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/fenerbahce-athletic-bilbaoya-2-0-maglup-oldu-1091422737.html

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 6. maçında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Maçın gollerinde yaptıkları... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe Spor Kulübü kendi evinde 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın gollerinde yaptıkları hatalarla Samet Akaydın ve Mert Müldür taraftarların tepkisine neden oldu. Sarı lacivertli takım bu skorla grupta 8 puanda kaldı.İspanya Ligi'nde 4. sırada bulunan Athletic Bilbao Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun sergileyerek Inaki Williams'ın golleriyle Avrupa Ligi'nde 16 puana yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/sampiyonlar-ligi-maclari-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-hangi-kanalda-1091417292.html

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