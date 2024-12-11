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Dünyanın en genç yetenekleri açıklandı: Listeye 3 Türk futbolcu da girdi
Dünyanın en genç yetenekleri açıklandı: Listeye 3 Türk futbolcu da girdi
Sputnik Türkiye
Futbol dünyasının geleceğini şekillendirecek genç yıldızlar belli oldu. The Guardian tarafından hazırlanan "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesine bu... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T09:56+0300
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sivasspor
süper lig
kasımpaşa
spor
arda güler
futbol
emre gökay
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Avrupa devlerinin radarındaki genç yetenekler listesi açıklandı. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi dev kulüplerin takip ettiği oyuncular arasında bu yıl Türkiye’den 3 isim yer aldı: Emre Gökay (Sivasspor), Yasin Özcan (Kasımpaşa) ve Yunus Emre Konak (Brentford).Emre Gökay: Sivasspor’un yükselen kanat oyuncusuSivasspor altyapısından yetişen Emre Gökay, sol ayaklı bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Gösterişli çalımları ve hızıyla taraftarın sevgilisi olan Gökay, 17 yaş altı şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Bu başarı ona Sivasspor A Takımı’na yükselme fırsatı getirdi. Şimdiden Süper Lig’in büyük kulüplerinin ilgisini çeken oyuncu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.Yasin Özcan: Kasımpaşa’nın genç savunma duvarı16 yaşında Süper Lig’de gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olan Yasin Özcan, futbol kariyerine sol kanat olarak başlasa da stoper ve sol bek pozisyonlarında büyük bir çıkış yakaladı. Sergio Ramos’u idolü olarak belirten genç yetenek, Türkiye’nin sol bek eksikliğini dolduracak en güçlü adaylardan biri. Özcan, şimdiden U21 Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyiyor.Yunus Emre Konak: Brentford’un çalışkan orta sahasıEski takımı Sivasspor’da defansif orta saha olarak adını duyuran Yunus Emre Konak, şu anda Premier Lig ekibi Brentford için mücadele ediyor. 18 yaşındaki yetenek, fiziksel gücü, pas becerisi ve alçakgönüllü tavrıyla dikkat çekiyor. Hızla yükselen kariyeriyle Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekiyor.Dünya genç yetenekler listesinde dikkat çeken i̇simlerTürk futbolcuların yanı sıra listede dünya çapında tanınan genç yıldızlar da yer alıyor. İşte birkaç isim:Futbolseverler i̇çin büyük gururTürk futbolcuların bu prestijli listeye girmesi, altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Türkiye’nin genç yetenekleri, sadece Süper Lig’de değil, dünya futbol sahnesinde de dikkat çekmeye devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/asgari-ucret-gorusmeleri-basladi-ilk-toplanti-yapildi-masada-en-guclu-3-tahmin-belli-oldu-1091386668.html
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2006 doğumlu futbolcular, emre gökay sivasspor, yasin özcan kasımpaşa, yunus emre konak brentford, arda güler genç yetenekler, türk futbolunun geleceği, dünya genç futbolcular listesi, the guardian 2024 genç yetenekler, türk futbolcuların başarısı
2006 doğumlu futbolcular, emre gökay sivasspor, yasin özcan kasımpaşa, yunus emre konak brentford, arda güler genç yetenekler, türk futbolunun geleceği, dünya genç futbolcular listesi, the guardian 2024 genç yetenekler, türk futbolcuların başarısı

Dünyanın en genç yetenekleri açıklandı: Listeye 3 Türk futbolcu da girdi

09:56 11.12.2024
CC0 / / Futbol Topu
Futbol Topu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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Futbol dünyasının geleceğini şekillendirecek genç yıldızlar belli oldu. The Guardian tarafından hazırlanan "2006 doğumlu en iyi genç yetenekler" listesine bu yıl Türkiye’den Emre Gökay, Yasin Özcan ve Yunus Emre Konak dahil oldu. İşte dünyanın konuştuğu genç futbolcular ve yetenekleri...
Avrupa devlerinin radarındaki genç yetenekler listesi açıklandı. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City gibi dev kulüplerin takip ettiği oyuncular arasında bu yıl Türkiye’den 3 isim yer aldı: Emre Gökay (Sivasspor), Yasin Özcan (Kasımpaşa) ve Yunus Emre Konak (Brentford).

Emre Gökay: Sivasspor’un yükselen kanat oyuncusu

Sivasspor altyapısından yetişen Emre Gökay, sol ayaklı bir kanat oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Gösterişli çalımları ve hızıyla taraftarın sevgilisi olan Gökay, 17 yaş altı şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Bu başarı ona Sivasspor A Takımı’na yükselme fırsatı getirdi. Şimdiden Süper Lig’in büyük kulüplerinin ilgisini çeken oyuncu, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.

Yasin Özcan: Kasımpaşa’nın genç savunma duvarı

16 yaşında Süper Lig’de gol atan en genç oyuncu unvanına sahip olan Yasin Özcan, futbol kariyerine sol kanat olarak başlasa da stoper ve sol bek pozisyonlarında büyük bir çıkış yakaladı. Sergio Ramos’u idolü olarak belirten genç yetenek, Türkiye’nin sol bek eksikliğini dolduracak en güçlü adaylardan biri. Özcan, şimdiden U21 Milli Takımı’nda düzenli olarak forma giyiyor.

Yunus Emre Konak: Brentford’un çalışkan orta sahası

Eski takımı Sivasspor’da defansif orta saha olarak adını duyuran Yunus Emre Konak, şu anda Premier Lig ekibi Brentford için mücadele ediyor. 18 yaşındaki yetenek, fiziksel gücü, pas becerisi ve alçakgönüllü tavrıyla dikkat çekiyor. Hızla yükselen kariyeriyle Avrupa’nın dev kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Dünya genç yetenekler listesinde dikkat çeken i̇simler

Türk futbolcuların yanı sıra listede dünya çapında tanınan genç yıldızlar da yer alıyor. İşte birkaç isim:
Endrick (Brezilya) – Real Madrid
Warren Zaire-Emery (Fransa) – PSG
Nestory Irankunda (Avustralya) – Bayern Münih
Julien Duranville (Belçika) – Borussia Dortmund
Claudio Echeverri (Arjantin) – Manchester City

Futbolseverler i̇çin büyük gurur

Türk futbolcuların bu prestijli listeye girmesi, altyapı çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Türkiye’nin genç yetenekleri, sadece Süper Lig’de değil, dünya futbol sahnesinde de dikkat çekmeye devam ediyor.
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