https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/cumhurbaskani-erdogan-macaristan-basbakani-orban-ile-bir-araya-geldi-1091467738.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T19:13+0300

2024-12-12T19:13+0300

2024-12-12T19:13+0300

türkiye

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

macaristan

viktor orban

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Hedef karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.Orban'ı ve heyetini, Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/cumhurbaskani-erdogan-baris-temel-beklentimizdir-1091426081.html

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